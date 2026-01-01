SwiftKV de Snowflake AI Research réduit les coûts d’inférence des LLM Meta Llama jusqu’à 75 % avec Cortex AI

Les grands modèles de langage (LLM) sont au cœur des transformations de l’IA générative et sont le moteur de solutions dans tous les secteurs, de l’assistance client efficace à l’analyse simplifiée des données. Les entreprises ont besoin d’une inférence performante, rentable et à faible latence pour faire évoluer leurs solutions d’IA générative. Cependant, la complexité et les exigences de calcul de l’inférence des LLM représentent un défi. Les coûts d’inférence restent prohibitifs pour de nombreux workloads. C’est là qu’entrent en jeu SwiftKV et Snowflake Cortex AI.

Les optimisations SwiftKV développées et intégrées dans vLLM par l’équipe Snowflake AI Research améliorent considérablement le débit d’inférence des LLM afin de réduire les coûts. Les modèles Llama 3.3 70B et Llama 3.1 405B optimisés par SwiftKV, appelés Snowflake-LLama-3.3-70B et Snowflake-Llama-3.1-405B, sont désormais disponibles pour l’inférence serverless dans Cortex AI avec une réduction des coûts d’inférence allant jusqu’à 75 % par rapport aux modèles Meta Llama de référence dans Cortex AI qui ne sont pas optimisés par SwiftKV. Les clients peuvent y accéder dans Cortex AI via la fonction COMPLETE. Pour continuer à permettre aux entreprises de mettre leurs applications d’IA en production de manière efficace et rentable, nous envisageons d’apporter les mêmes optimisations à d’autres familles de modèles disponibles dans Snowflake Cortex AI.

Présentation de SwiftKV

Examinons comment SwiftKV atteint cette performance. Les cas d'usage d'entreprise impliquent souvent de longues invites d'entrée avec un minimum de sortie (près de 10:1). Cela implique que la majorité des ressources de calcul sont consommées pendant l’entrée (ou la phase de pré-remplissage) de mise en cache clé-valeur (KV). SwiftKV réutilise les états cachés des couches de transformeurs précédentes pour une mise en cache KV pour les couches suivantes. Cela élimine les calculs redondants dans la phase de pré-remplissage, ce qui réduit considérablement les frais de calcul. En conséquence, SwiftKV réduit jusqu’à 50 % le calcul de pré-remplissage tout en maintenant les niveaux de précision exigés des applications d’entreprise. Cette optimisation permet d’améliorer le débit et de fournir une pile d’inférence plus rentable.

SwiftKV obtient des performances de débit supérieures avec une perte de précision minime (voir les tableaux 1 et 2). Pour ce faire, il est possible d’associer le câblage du modèle sans altération des paramètres avec un fine-tuning léger afin de minimiser les risques de perte de connaissances dans le processus. Grâce à l’autodistillation, le modèle recablé réplique le comportement d’origine, atteignant ainsi des performances quasi identiques. La perte de précision est limitée à environ un point dans la moyenne des benchmarks multiples (voir les tableaux 1 et 2). Cette approche chirurgicale de l’optimisation permet aux entreprises de bénéficier de l’efficacité de calcul de SwiftKV sans compromettre la qualité de leurs résultats d’IA générative.