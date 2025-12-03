Para crear modelos y, a la vez, mantener la privacidad de conjuntos de datos confidenciales o generar fácilmente nuevos datos para enriquecer el entrenamiento, Snowflake también admite la generación de datos sintéticos fácil y segura (en vista previa pública). Se trata de una potente capacidad que permite a los científicos de datos crear flujos y modelos sobre los datos sin poner en peligro los atributos confidenciales y sin tener que esperar largos y engorrosos procesos de aprobación. El conjunto de datos sintéticos tiene las mismas características que el conjunto de datos de origen, como nombre, número y tipo de datos de columnas, y el mismo o menor número de filas.

Modelos en producción

Independientemente de dónde se cree el modelo, Snowflake ML facilita la ejecución de la inferencia a escala de producción y la gestión del ciclo de vida del modelo con seguridad y gobernanza integradas. Después de registrar un modelo en el Model Registry de Snowflake, puede usarse sin problemas para la inferencia distribuida mediante el servicio de Model Serving in Snowpark Container Services (SPCS). Con esta capacidad, tus workloads de inferencia pueden aprovechar los clústeres de cómputo de la GPU, ejecutar modelos grandes, como representaciones vectoriales de Hugging Face u otros modelos de transformador, y utilizar cualquier paquete de Python de código abierto o repositorios privados. También puedes implementar modelos en un punto de conexión de REST API para que tus aplicaciones invoquen tu inferencia de modelos para aplicaciones de baja latencia (el punto de conexión en línea está en vista previa pública). Con las soluciones de registro e inferencia de modelos, los usuarios ahora pueden utilizar fácilmente cualquier modelo de ML entrenado dentro o fuera de Snowflake, mediante el uso de uno de los tipos de modelos integrados o mediante la API de modelos personalizados para incorporar cualquier otro tipo de modelo, incluidos los flujos de preprocesamiento y posprocesamiento y los modelos particionados, para ejecutar una inferencia escalable y distribuida en almacenes de datos virtuales o en SPCS en función de las necesidades del workload.