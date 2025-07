Éliminez les silos de données : créez, déployez et servez des modèles à grande échelle avec Snowflake ML

Keysight Technologies

Keysight Technologies est un fournisseur majeur de solutions de conception et de test électroniques. Avec plus de 5,5 milliards de dollars de revenus mondiaux et plus de 33 000 clients dans 13 secteurs, Keysight détient plus de 3 800 brevets pour ses innovations. Keysight crée des modèles de prévisions et de ventes évolutifs dans Snowflake ML avec Container Runtime.

« Après avoir essayé Snowflake Notebooks sur Container Runtime, nous pouvons dire que l’expérience a été remarquable », souligne Krishna Moleyar, Analytics and Automation for IT Global Applications, Keysight Technologies. « L'infrastructure de conteneur flexible prise en charge par le traitement distribué à la fois sur les CPU et les GPU, le chargement optimisé de données et l'intégration transparente avec [Snowflake] Model Registry ont amélioré l'efficacité de notre flux de travail. »