In dem schnelllebigen und wettbewerbsintensiven Geschäftsumfeld von heute stehen Marken vor einer wachsenden Herausforderung: Bieten Sie eine stark personalisierte und relevante Kundenerfahrung oder riskieren Sie, hinter der Konkurrenz zurückzufallen. Angesichts der rasanten Erwartungen der Verbraucher:innen, die das richtige Produkt, zur richtigen Zeit und am richtigen Ort verlangen, reicht es nicht mehr aus, einfach das anzubieten, was die Menschen wollen. Unternehmen sollten diese Wünsche antizipieren und schnell reagieren. Eine Art, das zu ermöglichen? Daten.

Daten haben das Potenzial, tiefe Einblicke zu gewinnen, was Verbraucher:innen wirklich von ihrem Einkaufserlebnis erwarten. Doch angesichts der vielen Daten, die über verschiedene Plattformen verstreut sind – sowohl online als auch offline –, stehen Händler vor einer enormen Herausforderung: Wie können Sie all diese fragmentierten Informationen zusammenführen und effektiv nutzen? Kund:innen verwenden beim Einkaufen beispielsweise oft mehrere E-Mail-Adressen oder Zahlungsarten. Diese Profile werden jedoch möglicherweise nie miteinander verknüpft, um eine ganzheitliche Geschichte über diese Person und ihre Wünsche an eine Marke zu erzählen, ganz zu schweigen von der Art und Weise, wie diese Person mit anderen Marken interagiert. Und je mehr Daten täglich generiert werden, desto komplexer wird die Aufgabe. Viele Unternehmen haben auch Probleme damit, Daten so zu nutzen, dass sie ihre Zielgruppen effektiv segmentieren und maßgeschneiderte Erfahrungen bieten, die zu aussagekräftigen Ergebnissen führen.

„Führende Handels- und Konsumgüterunternehmen sehen die laufende Entwicklung des Verbraucherverhaltens – bei der Ladengeschäfte und Onlineshopping mit sozialem Einfluss kombiniert werden – nicht als Herausforderung, sondern als Chance“, so Paul Winsor, Industry Principal for Retail and Consumer Goods bei Snowflake. „Jede Interaktion generiert wertvolle Daten, mit denen sie ihre Kund:innen besser verstehen und bedienen können.“

Um Unternehmen bei der Bewältigung dieser Datenherausforderungen zu unterstützen, haben sich Snowflake und Deloitte zusammengetan und helfen Unternehmen bei der Harmonisierung ihrer Daten, um ihren Kund:innen bessere Erfahrungen zu bieten.

Die Macht der Daten nutzen, um Kund:innen zu verstehen und Erfolge zu erzielen

Ganz einfach: Je mehr Unternehmen über ihre Kund:innen wissen, desto effektiver können sie sie bedienen. Um nahtlose, personalisierte Erfahrungen zu schaffen, ist es entscheidend zu verstehen, wer die Kund:innen auf einer tieferen Ebene sind. Hier kommen fortschrittliche Analytik und ein tiefes Verständnis von Geschäft und Zielgruppe ins Spiel.

Für viele Händler beginnt das damit, es zu ermöglichen, das Potenzial ihrer Kundendaten voll auszuschöpfen. Die Identitätslösungen von Deloitte bieten einen differenzierten Ansatz zur Identifizierung von Kund:innen an Verkaufsstellen durch Verwendung eines proprietären Prozesses und einer proprietären Technologie. So können Unternehmen Kundenprofile vereinheitlichen und anhand von Transaktionsdaten mehr identifizierbare Datensätze erfassen, was letztlich eine robuste, ganzheitliche Sicht auf die Kund:innen bietet. Aufbauend auf diesen nun bereinigten und robusten Daten nutzt die Segmentierungslösung von Deloitte generative KI, um kundenorientierte Wachstumsstrategien auf die nächste Stufe zu heben. Dies hilft Kund:innen, anhand eigener und Drittanbieterdaten zu segmentieren, und nutzt GenAI, um marketingfreundliche Segmentnamen und Zusammenfassungen der definierenden Merkmale, Verhaltensweisen und Motivatoren der Kund:innen zu erstellen.

Mithilfe der Lösungen von Deloitte in der Snowflake Data Clean Room-Umgebung können Händler und Verbrauchsgüterhersteller verwertbare Einblicke gewinnen, indem sie unterschiedliche Kundendaten auflösen und echte 360-Grad-Kundenprofile erstellen.

„Heute stehen Unternehmen vor der Herausforderung, riesige Datenmengen zu verwalten und zu nutzen, um Kundenerfahrungen und -ergebnisse zu verbessern. Die Integration dieser Daten über mehrere Online- und Offline-Kanäle kann jedoch komplex sein“, so Clark Passino, Data & Insights Leader für Converge by Deloitte und Managing Director bei Deloitte Consulting LLP. „Durch unsere Zusammenarbeit mit Snowflake helfen wir Unternehmen dabei, eine 360-Grad-Kundenansicht zu erstellen und ihr künftiges Verhalten vorherzusagen, um bedeutsamere, gezieltere und profitablere Interaktionen zu fördern.“

Diese kollaborativen Lösungen vermitteln Unternehmen ein vollständigeres Bild ihrer Kund:innen – und sorgen gleichzeitig für Datenschutz und Datensicherheit. Ein Beispiel dafür, wie diese Zusammenarbeit etwas bewirkt: Mit einem kürzlich durchgeführten Projekt konnte ein Kundenunternehmen mehr als eine Million neue Kundenprofile identifizieren. Durch den Einsatz der sicheren Plattform von Snowflake und deren Kombination mit den leistungsstarken Tools von Deloitte konnte der Kunde seine ausgehenden Touchpoints in Direct-to-Consumer-Kampagnen erheblich erweitern und so bessere Ergebnisse und mehr Interaktionen erzielen.

Snowflake Data Clean Rooms verbessern dies noch weiter, indem sie es Unternehmen ermöglichen, Informationen sicher mit Partnern zu teilen, und so noch mehr Möglichkeiten bieten, Kundendaten effektiv zu nutzen.

Ein datengestützter Ansatz für eine sinnvolle Kundenbindung

Die neue Zusammenarbeit zwischen Deloitte und Snowflake ermöglicht es Händlern, über die einfache Datenerfassung hinauszugehen und ihre Strategien zur Kundeninteraktion zu transformieren. Durch die Erstellung von Segmenten, die nicht nur praktisch, sondern auch verwertbar sind, können Unternehmen Kund:innen mit relevanten und zeitnahen Botschaften ansprechen und ihre Erfahrung an jedem Berührungspunkt verbessern.

„Durch diese Zusammenarbeit können Händler und Konsumgüterunternehmen den Prozess beschleunigen, um schnell verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen, damit Data Science nicht im Regal stehen bleibt“, so Natalie Groff, Segmentation and Engagement Leader bei Converge by Deloitte und Managing Director bei Deloitte Consulting LLP. „Unternehmen können die Integration zwischen Segmentierungsmodellierungsergebnissen und nachgelagerten MarTech-AdTech-Plattformen automatisieren, um die Ausführung zu beschleunigen, Kundenengagement zu präzisieren und Medienverschwendung zu reduzieren, indem sie sich auf die richtigen Zielgruppen konzentrieren.“

Dieser Ansatz steigert nicht nur die Kundengewinnung oder -bindung, sondern kann auch den langfristigen Mehrwert steigern. Indem Unternehmen das Kundenverhalten besser verstehen und vorhersagen, können sie profitablere und dauerhaftere Beziehungen sowohl zu aktuellen als auch zu zukünftigen Kund:innen aufbauen.

Die Lösungen, die Deloitte und Snowflake gemeinsam anbieten, sind mehr als nur technisch – sie sind Gamechanger für Unternehmen, die ihre Kundenerfahrung durch datengestützte Einblicke verbessern wollen. Indem sie fragmentierte Kundeninformationen auflösen und für personalisierte, zielgerichtete Erfahrungen nutzen, können sich Händler langfristig für Wachstum und Erfolg positionieren. Es geht nicht nur darum, mit der Konkurrenz Schritt zu halten, sondern auch darum, die Nase vorn zu haben.

Deloitte und Snowflake liefern umfassende Datenmanagement-Lösungen, die mit minimalen Geschäftsunterbrechungen helfen, allgemeine Herausforderungen zu bewältigen und die Transformation zu beschleunigen. Als Snowflake Elite Services Partner und dreimaliger Global Systems Integrator Partner of the Year ist Deloitte stolz, seine führende Position in den Bereichen Strategie, Analytics und Technologiedienstleistungen mit den fortschrittlichen Funktionen der Snowflake AI Data Cloud zu kombinieren, um Unternehmen bei der erfolgreichen Migration in die Cloud zu unterstützen und gleichzeitig Kosten zu senken und die Agilität zu steigern.

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