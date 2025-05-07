目まぐるしく競争が激化している今日のビジネス環境において、ブランドは、高度にパーソナライズされた関連性の高い顧客体験を提供する必要性や、競合他社に後れを取るリスクといった課題に直面しています。消費者の期待は急激に高まっており、適切な商品を適切なタイミングで適切な場所で提供することが求められるようになっています。もはや、単に欲しいものを提供するだけでは不十分になりました。企業はこのような消費者の要望を予測して、迅速に対応する必要があります。これを実現する方法の一つとして、データがあります。

データは、消費者が買い物体験に本当に求めているものに対する深いインサイトを引き出せる可能性を秘めています。しかし、データは膨大で、オンラインとオフラインのさまざまなプラットフォームにわたって散在しているため、小売企業にとっては大きな課題となっています。断片化された情報をまとめて効果的に利用するためには、どうすればよいでしょうか。たとえば、顧客は買い物で複数のメールアドレスや決済フォームを使用することがよくあります。しかし、それらのプロファイルを紐づけていないために、その特定の個人の包括的なストーリー、そしてその個人がブランドに対して求めていること、さらには他のブランドとどのように関わっているかについての情報を得ることができていません。しかも、生成されるデータは日々増えているため、このタスクはさらに複雑化しています。また多くの企業は、オーディエンスの効果的なセグメンテーションと、有意義な結果をもたらす顧客体験の提供を実現するために、どのようにデータを活用すればよいのかということにも悩んでいます。

Snowflakeの小売・消費財業界担当インダストリープリンシパルであるPaul Winsorは、次のように述べています。「小売・消費財業界の大手企業は、実店舗とオンラインでのショッピングと社会的影響力の融合という現在の消費者行動の進化を、課題ではなく機会であると捉えています。インタラクションが発生するたびに貴重なデータが生成されるため、顧客理解が深まり、よりよいサービスを提供できるようになります」

SnowflakeとDeloitteは、企業がこうしたデータの問題に真正面から対処できるように、企業のデータをハーモナイズすることで顧客体験の向上の実現を支援しています。

データの力で顧客理解と成功を得る

真実はシンプルです。企業の顧客理解が深まるほど、より効果的にサービスを提供できるようになります。シームレスでパーソナライズされた体験を生み出すためには、顧客についてより深いレベルで理解することが不可欠です。そしてそのためには、高度なアナリティクスと、ビジネスとオーディエンスの両方に対する深い理解が重要になります。

多くの小売企業にとって、これは所有している顧客データの可能性を最大限に引き出すことから始まります。DeloitteのIDソリューションは、独自のプロセスとテクノロジーを使用して、小売販売時に顧客を識別するための差別化されたアプローチを提供します。これにより、企業は顧客プロファイルを統合し、取引データに基づいてより識別レベルの高いレコードを取得できるようになり、最終的に堅牢で包括的な顧客ビューを実現できます。クリーンで堅牢なデータを基盤とした、このDeloitteのセグメンテーションソリューションは、生成AIを活用し、顧客主導の成長戦略を大幅に改善します。これにより、ファーストパーティデータとサードパーティデータに基づいた顧客セグメンテーションを実行して、生成AIを使用してマーケターにわかりやすいセグメント名と、顧客を定義する特性、行動、動機の概要を作成できるようになります。

Snowflakeデータクリーンルームの環境でDeloitteのソリューションを利用することにより、小売企業や消費財企業はさまざまに異なる顧客データを解決し、真の360度ビューを備えた顧客プロファイルを作成して、実用的なインサイトを引き出せます。

「現代の組織は、膨大な量のデータを管理し、顧客体験と成果を高めるために活用しなければならないという課題に直面しています。しかし、このデータを複数のオンラインチャネルやオフラインチャネルにわたって統合するのは複雑な作業です」と、Deloitte Consulting LLPのManaging Directorであり、Converge by DeloitteのData & Insights Leaderを務めているClark Passino氏は話します。「Snowflakeとのコラボレーションを通じて、私たちは、企業が事業の合理化、顧客の360度ビューの作成、顧客の将来の行動の予測を実現して、目的とターゲットがより適切に調整された、有益なエンゲージメントを推進できるように支援しています」

このコラボレーティブなソリューションは、企業がデータのプライバシーとセキュリティを確保しながら、顧客のより包括的な像を把握できるようにします。このコラボレーションがどのように違いを生み出しているかを示す例として、最近のプロジェクトにおいて、100万件以上の新規顧客プロファイルの特定に成功したお客様がいます。SnowflakeのセキュアなプラットフォームとDeloitteの強力なツールを組み合わせることにより、このお客様は、D2Cキャンペーンにおけるアウトバウンドタッチポイントを大幅に拡大して、結果とエンゲージメントを改善できました。

さらに、Snowflakeデータクリーンルームを利用することで、企業はパートナーと安全に情報を共有できるようになり、顧客データの効果的な活用の機会がさらに広がります。

有意義な顧客エンゲージメントのためのデータドリブンなアプローチ

DeloitteとSnowflakeのこの新たなコラボレーションにより、小売企業は単なるデータ収集から脱却し、顧客エンゲージメント戦略を変革できます。企業は、実用的でアクション可能なセグメントを作成することにより、関連性のあるタイムリーなメッセージを使用して顧客にエンゲージできるようになるため、すべてのタッチポイントで顧客体験の向上が実現します。

Deloitte Consulting LLPのManaging Directorであり、Converge by DeloitteのSegmentation and Engagement Leaderを務めるNatalie Groff氏は、「このコラボレーションにより、小売企業や消費財企業はプロセスを迅速化し、アクション可能なインサイトを迅速に得られるようになります。これにより、これまで棚上げされていたデータサイエンスも活用が進みます。また、セグメンテーションモデリングの出力と、下流のマーケティングテクノロジーと広告テクノロジーのプラットフォームとの統合を自動化できるようになるため、より迅速な実行とより正確な顧客エンゲージメントが可能になり、適切なオーディエンスに焦点を置くことでメディアの無駄を軽減することもできます」と語っています。

このアプローチは、顧客の獲得や維持を強化するだけでなく、長期的な価値も高めます。顧客の行動をより正確に把握して予測できるようになることで、企業は現在、そして将来の顧客とのより有益で持続的な関係を構築できます。

DeloitteとSnowflakeが提供するソリューションは、単なる技術的なものではありません。データドリブンなインサイトを通じて顧客体験を強化したい企業にとって、ゲームチェンジャーとなります。断片化された顧客情報を解決して、より的確なターゲットのパーソナライズされた体験を提供するために活用することで、小売企業は長期的な成長と成功へと自らを押し上げられます。競争に負けないだけというだけでは、十分ではありません。常に先を行くことこそが重要です。

DeloitteとSnowflakeは、包括的なデータ管理ソリューションを提供することで、アナリティクス能力の向上、一般的な課題への対処、業務の中断を最小限に抑えた変革の促進を支援しています。Snowflakeのエリートサービスパートナーであり、年間最優秀グローバルシステムインテグレーターを3度受賞しているDeloitteは、戦略、アナリティクス、テクノロジーサービスにおける同社のリーダーシップと、Snowflake AIデータクラウドの高度な機能を組み合わせることにより、企業がコストを軽減しながらより迅速にクラウドに移行できるための支援を提供しています。

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