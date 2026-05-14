Le dilemme des données : comment les marques de retail et de grande distribution peuvent surmonter la fragmentation des informations pour offrir des expériences personnalisées

Dans l’environnement économique hyperconcurrentiel et rapide d’aujourd’hui, les marques sont confrontées à un défi croissant : offrir une expérience client hautement personnalisée et pertinente, sous peine de perdre du terrain face à la concurrence. Face à l’envolée des attentes des consommateurs, qui exigent le bon produit, au bon moment et au bon endroit, il ne suffit plus d’offrir simplement ce que les gens veulent. Les entreprises doivent anticiper ces envies et réagir rapidement. Comment y arriver ? Avec les données.

Les données peuvent révéler des informations approfondies sur ce que les consommateurs attendent vraiment de leurs expériences d’achat. Mais avec autant de données dispersées sur différentes plateformes, en ligne et hors ligne, les retailers sont confrontés à un défi de taille : comment rassembler toutes ces informations fragmentées et les utiliser efficacement ? Par exemple, les clients utilisent souvent plusieurs adresses e-mail ou formes de paiement lors de leurs achats, mais ces profils peuvent ne jamais être reliés entre eux pour raconter une histoire globale sur ce consommateur et ce qu’il attend d’une marque, encore moins comment il interagit avec d’autres marques. Et comme de plus en plus de données sont générées chaque jour, la tâche devient encore plus complexe. De nombreuses entreprises ont également du mal à exploiter les données de manière à segmenter efficacement leurs audiences et à offrir des expériences sur mesure qui génèrent des résultats significatifs.

« Les grandes entreprises du secteur du retail et de la grande distribution considèrent l’évolution en cours du comportement des consommateurs, combinant achats en magasin et en ligne avec influence sociale, non pas comme un défi, mais comme une opportunité », explique Paul Winsor, Industry Principal for Retail and Consumer Goods chez Snowflake. « Chaque interaction génère des données précieuses, ce qui leur permet de mieux comprendre et servir leurs clients. »

Pour aider les entreprises à relever de front ces défis liés aux données, Snowflake et Deloitte ont uni leurs forces pour aider les entreprises à harmoniser leurs données afin d’offrir à leurs clients des expériences améliorées.

Exploiter la puissance des données pour comprendre les clients et ouvrir la voie de la réussite

C’est simple : plus les entreprises connaissent leurs clients, plus elles peuvent les servir efficacement. Pour créer des expériences transparentes et personnalisées, il est crucial de mieux comprendre qui sont les clients. C’est là qu’entrent en jeu des analyses avancées et une compréhension approfondie du marché et des audiences.

Pour de nombreux retailers, cela commence par exploiter tout le potentiel de leurs données clients. Les solutions d’identité de Deloitte offrent une approche différenciée de l’identification des clients dans les points de vente de retail à l’aide d’un processus et d’une technologie propriétaires, ce qui permet aux entreprises d’unifier les profils clients et de capturer des enregistrements plus identifiables basés sur les données transactionnelles, fournissant ainsi une vue globale fiable du client. Reposant sur ces données désormais propres et fiables, la solution de segmentation de Deloitte utilise l’IA générative pour faire passer à un niveau supérieur les stratégies de croissance axées sur les clients. Cela permet de segmenter les clients en fonction de données internes et tierces et d’utiliser l’IA générative pour créer des noms de segments adaptés aux spécialistes du marketing et des résumés des caractéristiques, des comportements et des facteurs de motivation des clients.

En utilisant les solutions de Deloitte dans l’environnement de data clean room Snowflake, les retailers et les organisations de consommateurs peuvent obtenir des informations exploitables en résolvant les données clients disparates et en créant de véritables profils clients à 360 degrés.

« Les entreprises d'aujourd'hui sont confrontées au défi de gérer de grandes quantités de données et de les exploiter pour améliorer l'expérience client et les résultats. Cependant, l’intégration de ces données sur plusieurs canaux en ligne et hors ligne peut être complexe », explique Clark Passino, Data & Insights Leader for Converge by Deloitte et Managing Director chez Deloitte Consulting LLP. « Grâce à notre collaboration avec Snowflake, nous aidons les entreprises à simplifier et à créer une vue à 360 degrés de leurs clients, ainsi qu’à prévoir leurs comportements futurs, afin de favoriser des engagements plus ciblés et plus rentables. »

Ces solutions collaboratives donnent aux entreprises une vision plus complète de leurs clients, tout en les aidant à assurer la confidentialité et la sécurité des données. Voici un exemple de la façon dont cette collaboration fait la différence : un projet récent a permis à un client d’identifier plus d’un million de nouveaux profils clients. En utilisant la plateforme sécurisée de Snowflake et en l’associant aux puissants outils offerts par Deloitte, le client a pu élargir considérablement ses points de contact outbound dans des campagnes directes aux consommateurs, favorisant ainsi de meilleurs résultats et un plus grand engagement.

Les data clean rooms Snowflake améliorent encore cette capacité en permettant aux entreprises de partager des informations en toute sécurité avec leurs partenaires, offrant encore plus d’opportunités d’exploiter efficacement les données clients.

Une approche basée sur les données pour un engagement client significatif

La nouvelle collaboration entre Deloitte et Snowflake permet aux retailers d’aller au-delà de la simple collecte de données et de transformer leurs stratégies d’engagement client. En créant des segments non seulement pratiques, mais aussi exploitables, les entreprises peuvent transmettre à leurs clients des messages pertinents et opportuns, améliorant ainsi leur expérience à chaque point de contact.

« Grâce à cette collaboration, les retailers et les organisations de consommateurs peuvent accélérer le processus pour générer rapidement des informations exploitables afin que la data science ne soit pas laissée en plan », explique Natalie Groff, Segmentation and Engagement Leader for Converge by Deloitte et Managing Director chez Deloitte Consulting LLP. « Les entreprises peuvent automatiser l’intégration des résultats de modélisation de la segmentation avec les plateformes MarTech-AdTech en aval pour une exécution plus rapide, un engagement client plus précis et une réduction du gaspillage médiatique en se concentrant sur les bonnes audiences. »

Cette approche ne se contente pas de stimuler l’acquisition ou la fidélisation de clients : elle peut générer de la valeur à long terme. En améliorant la compréhension et la prédiction du comportement des clients, les entreprises peuvent établir des relations plus rentables et durables avec leurs clients actuels et futurs.

Les solutions que Deloitte et Snowflake proposent ensemble ne se limitent pas à la technique : elles changent la donne pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur expérience client grâce à des informations basées sur les données. En résolvant des informations clients fragmentées et en les exploitant pour des expériences personnalisées et ciblées, les retailers peuvent se positionner pour une croissance et une réussite à long terme. Il ne s’agit pas seulement de suivre le rythme de la concurrence, mais de garder une longueur d’avance.

Deloitte et Snowflake fournissent des solutions complètes de gestion des données pour améliorer les compétences analytiques, lutter contre les défis communs et accélérer la transformation avec un minimum d’interruptions. En tant que partenaire Snowflake Elite Services et trois fois Global Systems Integrator Partner of the Year, Deloitte est fier d’associer son leadership en matière de stratégie, d’analytique et de services technologiques aux fonctionnalités avancées de l’AI Data Cloud de Snowflake pour aider les entreprises à réussir leur migration vers le cloud tout en réduisant leurs coûts et en augmentant leur agilité.

En savoir plus sur Deloitte et Snowflake ici.