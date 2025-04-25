Estudio: las empresas pioneras en la adopción de la IA generativa obtienen un ROI del 41 %

La IA generativa ha llegado para quedarse y está aportando un valor tangible a las empresas en este momento. A medida que organizaciones de todo el mundo implementan soluciones de IA generativa, se están descubriendo beneficios notables y desafíos significativos. Las preguntas clave ahora se centran en cuánto valor ofrece realmente la IA generativa y cómo cada empresa puede diseñar una estrategia óptima de IA generativa.

Para comprender el impacto real de la IA generativa, encuestamos a más de 3300 organizaciones de todo el mundo e identificamos a 1900 de las primeras en adoptarla que mostraron mejoras gracias a la IA generativa. Sus resultados, detallados en nuestro nuevo informe “El excepcional ROI de la IA generativa” (disponible en inglés), revelan pruebas convincentes: el 92 % de las organizaciones pioneras en IA generativa informan de retornos positivos. La mayoría de las que cuantificaron su ROI observan una rentabilidad media del 41 %, una cifra que les está llevando a aumentar la inversión en infraestructuras de datos (81 % de las primeras en adoptarla), LLM (78 %), software de apoyo (83 %) y talento (76 %).

Estas son medias globales. El informe ofrece los aspectos más destacados de ocho regiones globales específicas y seis sectores principales. En este blog mostraré cifras globales principalmente, pero para obtener información regional y vertical, consulta el informe completo.

Del código a la atención al cliente

La IA generativa está ofreciendo resultados impresionantes en todas las áreas. Las primeras empresas en adoptarla informan de un impacto “revolucionario” o “significativo” en porcentajes que siempre superan el 75 %. En los ámbitos técnicos, la tecnología está revolucionando la forma de trabajar de los equipos: el 54 % de los equipos de desarrollo utilizan la IA generativa para mejorar la calidad del código y la detección de errores, mientras que el 70 % de los equipos de operaciones de TI la utilizan para optimizar la infraestructura y analizar costes. Los equipos de seguridad no se quedan atrás, ya que el 65 % de ellos se centran en mejorar la seguridad y reducir los tiempos de respuesta a los incidentes.

La tecnología es igual de transformadora en las funciones orientadas al cliente. Si bien la adopción en las ventas sigue siendo relativamente baja (38 %), las empresas que usan la IA generativa reportan ganancias sustanciales en el crecimiento de los ingresos y en la precisión de la previsión. Los equipos de marketing (44 % de adopción) observan tasas de interacción más altas a través de la generación de contenido personalizado, mientras que las unidades de atención al cliente (56 % de adopción) informan de que han mejorado sus puntuaciones de satisfacción a través de chatbots basados en IA y la gestión del conocimiento.

Incluso los departamentos tradicionalmente menos centrados en la tecnología están obteniendo grandes beneficios. Los equipos de RR. HH. utilizan la IA generativa para optimizar todo, desde la contratación hasta la gestión del rendimiento, y el 60 % afirma que la calidad de las contrataciones ha mejorado. En cuanto al departamento de adquisiciones, el 76 % de los usuarios afirma tener un impacto significativo o revolucionario, sobre todo en las analíticas y la gestión de contratos. Las operaciones de fabricación están mejorando la previsión de la demanda y la programación del mantenimiento, ya que el 79 % de los usuarios reportan beneficios sustanciales.