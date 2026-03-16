Open Semantic Interchange (OSI) amplía su ecosistema de partners y celebra su primera reunión de grupo de trabajo

Misión principal: compromiso con la apertura
La iniciativa Open Semantic Interchange (OSI) se lanzó como un esfuerzo colaborativo y de código abierto para resolver uno de los retos más persistentes y costosos del mundo de los datos: la incoherencia de las definiciones de métricas. La iniciativa se rige por principios clave, entre los que se incluyen:
- Estandarización: Crear un lenguaje uniforme para las definiciones
- Interoperabilidad: Facilitar un intercambio de datos sin fricciones
- Extensibilidad: Permitir que el modelo se adapte a medida que evolucionan las necesidades de datos
Al promover este estándar común e independiente respecto a los proveedores, OSI contribuirá a acelerar la adopción de la inteligencia artificial (IA) y la inteligencia empresarial (BI), y a optimizar las operaciones de datos. Estamos encantados de que esta misión tan importante siga ganando impulso de forma significativa, atrayendo a nuevos participantes de todo el sector mientras trabajamos para construir este marco esencial.
Primera sesión del grupo de trabajo
El 17 de octubre, OSI celebró su primera sesión oficial del grupo de trabajo. Los miembros se reunieron en persona en las oficinas de Snowflake en Menlo Park (California) y Bellevue (Washington), además de participar de forma remota. La energía y el compromiso unánime con la creación de un estándar compartido fueron notables, y marcaron un momento decisivo para la iniciativa.
Nos alegró contar con nuevos miembros del grupo de trabajo: AWS, Collibra, DataHub, Domo, Firebolt, Google, Informatica, Instacart, JPMC, Preset, Starburst Data y Strategy. Su incorporación inmediata pone de manifiesto el reconocimiento generalizado en el sector del papel fundamental que desempeña OSI en el futuro de los datos y la IA. Estos líderes se suman a nuestro ya sólido ecosistema de partners, que incluye Alation, Atlan, BlackRock, Blue Yonder, Cube, dbt Labs, Elementum AI, Hex, Honeydew, Mistral AI, Omni, RelationalAI, Salesforce, Select Star, Sigma y ThoughtSpot. Mantuvimos debates activos sobre una serie de áreas clave, como la definición de la especificación técnica principal, el establecimiento del modelo de gobernanza necesario para el estándar abierto y la fijación de hitos claros para acelerar la interoperabilidad en todo el ecosistema.
Actualización de OSI: avances en estandarización y MetricFlow
dbt Labs también anunció recientemente en Coalesce que publicará MetricFlow como código abierto, bajo la licencia Apache 2.0. Esta es una contribución importante para OSI y la comunidad de código abierto. El grupo de trabajo OSI utilizará este proyecto, recién publicado como código abierto, como implementación de referencia inicial. Aprovechar una herramienta de código abierto existente permite al grupo de trabajo acelerar el proceso de definición de un estándar v1.0 completo, proporcionando una base sólida y abierta para el conocimiento semántico unificado.
El camino hacia un estándar abierto completo
El grupo de trabajo está comprometido a garantizar que esta especificación sea completa y verdaderamente neutral respecto al proveedor, para dar soporte a los casos de uso empresariales más complejos. Esta evolución incluye:
- Especificación mejorada: Incorporaremos rápidamente las funciones semánticas avanzadas necesarias para las aplicaciones de IA empresariales complejas y lograremos una interoperabilidad semántica completa y fluida entre plataformas.
- Neutralidad y extensibilidad: Nos aseguramos de que la especificación OSI siga siendo neutral respecto al proveedor, lo que permite a cualquier organización implementar el estándar con el motor semántico de su elección sin temor a la dependencia de un proveedor.
- Liderazgo compartido: A medida que la especificación madura, los miembros fundadores de OSI se comprometen con el liderazgo compartido y la gobernanza transparente, trabajando juntos para mantener el proyecto neutral y abierto, en beneficio de todo el ecosistema de datos e IA durante los próximos años.
Permanece atento a las próximas novedades a medida que OSI toma forma.