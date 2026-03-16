Open Semantic Interchange (OSI) amplía su ecosistema de partners y celebra su primera reunión de grupo de trabajo

Misión principal: compromiso con la apertura

La iniciativa Open Semantic Interchange (OSI) se lanzó como un esfuerzo colaborativo y de código abierto para resolver uno de los retos más persistentes y costosos del mundo de los datos: la incoherencia de las definiciones de métricas. La iniciativa se rige por principios clave, entre los que se incluyen:

Estandarización: Crear un lenguaje uniforme para las definiciones

Crear un lenguaje uniforme para las definiciones Interoperabilidad: Facilitar un intercambio de datos sin fricciones

Facilitar un intercambio de datos sin fricciones Extensibilidad: Permitir que el modelo se adapte a medida que evolucionan las necesidades de datos

Al promover este estándar común e independiente respecto a los proveedores, OSI contribuirá a acelerar la adopción de la inteligencia artificial (IA) y la inteligencia empresarial (BI), y a optimizar las operaciones de datos. Estamos encantados de que esta misión tan importante siga ganando impulso de forma significativa, atrayendo a nuevos participantes de todo el sector mientras trabajamos para construir este marco esencial.

Primera sesión del grupo de trabajo

El 17 de octubre, OSI celebró su primera sesión oficial del grupo de trabajo. Los miembros se reunieron en persona en las oficinas de Snowflake en Menlo Park (California) y Bellevue (Washington), además de participar de forma remota. La energía y el compromiso unánime con la creación de un estándar compartido fueron notables, y marcaron un momento decisivo para la iniciativa.

Nos alegró contar con nuevos miembros del grupo de trabajo: AWS, Collibra, DataHub, Domo, Firebolt, Google, Informatica, Instacart, JPMC, Preset, Starburst Data y Strategy. Su incorporación inmediata pone de manifiesto el reconocimiento generalizado en el sector del papel fundamental que desempeña OSI en el futuro de los datos y la IA. Estos líderes se suman a nuestro ya sólido ecosistema de partners, que incluye Alation, Atlan, BlackRock, Blue Yonder, Cube, dbt Labs, Elementum AI, Hex, Honeydew, Mistral AI, Omni, RelationalAI, Salesforce, Select Star, Sigma y ThoughtSpot. Mantuvimos debates activos sobre una serie de áreas clave, como la definición de la especificación técnica principal, el establecimiento del modelo de gobernanza necesario para el estándar abierto y la fijación de hitos claros para acelerar la interoperabilidad en todo el ecosistema.