Cinco razones principales para convertirse en educador de Snowflake Academia

En nuestro mundo acelerado, impulsado por los datos y la inteligencia artificial (IA), enseñar a los estudiantes las habilidades que necesitan para triunfar en el sector es más importante que nunca. Si eres instructor de ciencia de datos, ingeniería de datos o inteligencia empresarial en una institución acreditada sin ánimo de lucro, el programa Snowflake Academia te ofrece una oportunidad única para ampliar tu experiencia docente y, al mismo tiempo, dotar a los estudiantes de las habilidades más demandadas que necesitan para destacar en el mercado laboral.

Estas son las cinco razones principales por las que deberías plantearte convertirte en instructor de Snowflake.

1. Recursos docentes completos y gratuitos, y una configuración sin complicaciones: Enseñar IA y aprendizaje automático (ML), ciencia de datos, aplicaciones y tecnologías de datos en la nube no debería verse lastrado por retos logísticos. Con el programa Snowflake Academia, los instructores obtienen acceso a nuestro completo Educator Toolkit gratuito y a la plataforma de Snowflake, que incluye:

Plan de estudios listo para usar, con diapositivas de clase, laboratorios y programas de estudio predefinidos

Un entorno de laboratorio totalmente aprovisionado, sin necesidad de instalar software

Formación para instructores y soporte global

Asistencia y preparación para la certificación

Esta configuración optimizada, junto con los recursos y el soporte, permite a los instructores centrarse en aportar valor a los estudiantes en lugar de solucionar problemas técnicos o desarrollar materiales. Como dice Nate, instructor asociado de la University of St. Thomas: “Me encanta el programa académico que ofrece Snowflake. Es un paquete completo, desde diapositivas de ejemplo hasta tareas de laboratorio y el aprovisionamiento del entorno”.

“El programa me ayudó a pasar de no tener ningún material a ofrecer un valor real a mis estudiantes”.