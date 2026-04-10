Cinco razones principales para convertirse en educador de Snowflake Academia

En nuestro mundo acelerado, impulsado por los datos y la inteligencia artificial (IA), enseñar a los estudiantes las habilidades que necesitan para triunfar en el sector es más importante que nunca. Si eres instructor de ciencia de datos, ingeniería de datos o inteligencia empresarial en una institución acreditada sin ánimo de lucro, el programa Snowflake Academia te ofrece una oportunidad única para ampliar tu experiencia docente y, al mismo tiempo, dotar a los estudiantes de las habilidades más demandadas que necesitan para destacar en el mercado laboral.
Estas son las cinco razones principales por las que deberías plantearte convertirte en instructor de Snowflake.
1. Recursos docentes completos y gratuitos, y una configuración sin complicaciones: Enseñar IA y aprendizaje automático (ML), ciencia de datos, aplicaciones y tecnologías de datos en la nube no debería verse lastrado por retos logísticos. Con el programa Snowflake Academia, los instructores obtienen acceso a nuestro completo Educator Toolkit gratuito y a la plataforma de Snowflake, que incluye:
Plan de estudios listo para usar, con diapositivas de clase, laboratorios y programas de estudio predefinidos
Un entorno de laboratorio totalmente aprovisionado, sin necesidad de instalar software
Formación para instructores y soporte global
Asistencia y preparación para la certificación
Esta configuración optimizada, junto con los recursos y el soporte, permite a los instructores centrarse en aportar valor a los estudiantes en lugar de solucionar problemas técnicos o desarrollar materiales. Como dice Nate, instructor asociado de la University of St. Thomas: “Me encanta el programa académico que ofrece Snowflake. Es un paquete completo, desde diapositivas de ejemplo hasta tareas de laboratorio y el aprovisionamiento del entorno”.
“El programa me ayudó a pasar de no tener ningún material a ofrecer un valor real a mis estudiantes”.
“Me encanta el programa académico que ofrece Snowflake. Es un paquete completo, desde diapositivas de ejemplo hasta tareas de laboratorio y el aprovisionamiento del entorno”. —Nate, Adjunct Instructor, University of St. Thomas
2. Acceso a tecnología de datos de vanguardia: Snowflake se utiliza ampliamente en más de 10 000 empresas de sectores como la salud, los servicios financieros y el retail. Muchas empresas están adoptando Snowflake por su potente plataforma AI Data Cloud, sus analíticas, sus aplicaciones y sus sólidas capacidades de IA. Al incorporar Snowflake a tu plan de estudios, ayudas a tus estudiantes a adquirir la experiencia y las habilidades esenciales que los empleadores buscan activamente.
Los estudiantes del curso de almacenamiento de datos de Nate exploran temas fundamentales como SQL y la gestión de bases de datos, y también profundizan en temas de vanguardia como:
Arquitectura de Snowflake y carga de datos
IA y analíticas avanzadas
Consultas y datos semiestructurados
Conceptos de ingeniería de datos
3. Flexibilidad para hacer evolucionar tu plan de estudios: A medida que evoluciona la tecnología, también lo hacen las necesidades del sector. El programa Snowflake Academia ofrece una amplia variedad de temas, lo que permite a los instructores adaptar sus cursos para satisfacer las demandas del sector. Tanto si quieres centrarte en los fundamentos de SQL como en la ingeniería de datos avanzada basada en IA, la flexibilidad de Snowflake facilita la adaptación de tu plan de estudios con el tiempo.
Nate explica: “Puedo centrarme en determinadas áreas y omitir otras si es necesario. Si necesito hacer cambios en el curso, tengo todo lo que necesito para hacerlo”.
4. Desarrollo profesional y asistencia para la certificación: Snowflake no es solo para estudiantes. Convertirte en instructor también te permite mejorar tu propia experiencia. Como parte del programa Snowflake Academia, los instructores tienen acceso a:
Créditos gratuitos de Snowflake para formación y cursos de certificación
Actualizaciones educativas continuas para seguir el ritmo de la tecnología emergente
Certificaciones reconocidas en el sector que añaden credibilidad a tu experiencia
Nate comenta: “He hecho tanto el curso de fundamentos como el de ingeniería de datos, y me han gustado mucho. Esto tiene un efecto multiplicador: mejoro mis habilidades y luego transmito ese conocimiento a mis estudiantes”.
“Esto [el currículum] tiene un efecto multiplicador: mejoro mis habilidades y luego transmito ese conocimiento a mis estudiantes”. —Nate, Adjunct Instructor, University of St. Thomas
5. Preparación de los estudiantes para el éxito profesional: Incorporar Snowflake a tu plan de estudios da a los estudiantes una ventaja competitiva en el mercado laboral. El programa ofrece:
Experiencia práctica con IA, la plataforma líder AI Data Cloud de Snowflake, conjuntos de datos del mundo real y mucho más
Asistencia para la certificación del sector para validar la experiencia de los estudiantes
Proyectos prácticos que refuerzan los currículums y los porfolios
Nate destaca: “Me centro mucho en preparar a mis estudiantes para el mercado laboral y les animo a obtener una certificación. Completar proyectos reales con Snowflake les da una ventaja en sus carreras”.
Unirse al programa Snowflake Academia
Convertirse en Snowflake Educator significa mucho más que enseñar: se trata de impulsar a la próxima generación de profesionales de la IA y los datos. Con recursos gratuitos, formación práctica y apoyo curricular alineado con las necesidades del sector, el programa Snowflake Academia hace que sea más fácil que nunca ofrecer educación de alta calidad y, al mismo tiempo, mejorar tu propia experiencia. Además, te unes a una comunidad en crecimiento de instructores y partners académicos de todo el mundo, donde se comparten conocimientos, lecciones aprendidas y compañerismo. Cabe destacar que el programa exige que los instructores pertenezcan a instituciones educativas acreditadas sin ánimo de lucro y con capacidad para otorgar títulos.
¿Todo listo para dar el siguiente paso? Obtén más información sobre el programa Snowflake Academia y empieza a transformar tu aula hoy mismo. Únete ahora.