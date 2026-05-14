Recherche : les premiers utilisateurs de l’IA générative constatent un ROI de 41 %

L’IA générative est vouée à perdurer et crée une valeur tangible pour les entreprises. Alors que des entreprises du monde entier mettent en œuvre des solutions d'IA générative, elles découvrent à la fois des rendements remarquables et des défis importants. Les principales questions se concentrent désormais sur la valeur réelle apportée par l’IA générative et sur la façon dont chaque entreprise peut concevoir une stratégie d’IA générative optimale.

Pour comprendre l’impact réel de l’IA générative, nous avons interrogé plus de 3 300 entreprises à travers le monde et identifié 1 900 entreprises ayant adopté l’IA générative dès la première heure. Leurs résultats, détaillés dans notre nouveau rapport Le ROI considérable de l’IA générative, révèlent des preuves irréfutables : 92 % de ces premiers utilisateurs font état de rendements positifs. La majorité des entreprises qui ont quantifié leur retour sur investissement constatent un ROI moyen de 41 %, ce qui les amène à augmenter leurs investissements dans les infrastructures de données (81 % des premiers adoptants), les LLM (78 %), les logiciels d’assistance (83 %) et les talents (76 %).

Il s’agit de moyennes mondiales. Le rapport présente des informations clés pour huit régions mondiales spécifiques et six grands secteurs. Ici, je vais prévisualiser d’autres chiffres globaux, mais pour obtenir des informations régionales et par segment vertical, consultez le rapport complet.

Du code au service client

L’IA générative fournit des résultats impressionnants dans l’ensemble de l’entreprise, ses premiers utilisateurs signalant des impacts « révolutionnaires » ou « significatifs » avec des pourcentages constamment supérieurs à 75 %. Dans les domaines techniques, la technologie révolutionne la façon de travailler des équipes : 54 % des équipes de développement utilisent l’IA générative pour améliorer la qualité du code et détecter les bugs, tandis que 70 % des équipes d’opérations informatiques l’exploitent pour l’optimisation de l’infrastructure et l’analyse des coûts. Les équipes de sécurité ne sont pas loin derrière, 65 % d'entre elles se concentrant sur l'amélioration de la posture de sécurité et la réduction des temps de réponse aux incidents.

La technologie est tout aussi révolutionnaire dans les fonctions client-facing. Alors que l’adoption dans la vente reste relativement faible (38 %), les utilisateurs de l’IA générative font état de gains considérables en termes de croissance du chiffre d’affaires et de précision des prévisions. Les équipes marketing (44 % d’adoption) constatent des taux d’engagement plus élevés grâce à la génération de contenu personnalisé, tandis que les unités de service client (56 % d’adoption) signalent une amélioration des scores de satisfaction grâce aux chatbots alimentés par l’IA et à la gestion des connaissances.

Même les services traditionnellement moins axés sur la technologie enregistrent des rendements importants. Les équipes RH exploitent l’IA générative pour simplifier leurs processus, du recrutement à la gestion des performances, 60 % d’entre elles signalant des recrutements de meilleure qualité. Dans le domaine de l’approvisionnement, 76 % des utilisateurs signalent un impact significatif ou révolutionnaire, en particulier en matière d’analytique et de gestion des contrats. Les opérations industrielles constatent une amélioration des prévisions de la demande et de la planification des opérations de maintenance, 79 % des utilisateurs ayant déclaré des avantages substantiels.