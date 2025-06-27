El punto de inflexión de la IA: Lo que los líderes del sector de las telecomunicaciones deben saber para 2025

La inteligencia artificial (IA) está demostrando que ha llegado para quedarse. Si bien 2023 trajo asombro, y 2024 fue testigo de una experimentación generalizada, 2025 será el año en que las empresas de telecomunicaciones se tomen en serio las aplicaciones de la IA. Pero es complicado: las pruebas de concepto de la IA están pasando del sandbox a la producción, pero algunos de los mayores defensores de la IA están empezando a mostrarse un poco más escépticos.
La forma en que abordamos este panorama es muy importante para mí y para altos directivos como Sridhar Ramaswamy, CEO de Snowflake, Yuxiong Xe, Distinguished AI Engineer de Snowflake, y otros expertos específicos del sector que han intervenido en el informe “Predicciones sobre datos e IA en 2025” de Snowflake. Desde hacer la IA operativa hasta reformular el conjunto de habilidades de liderazgo, predecimos cómo podría ser un futuro acelerado por la IA (y qué podría suceder si las organizaciones no implementan sus estrategias de datos fundamentales para formar parte de ella).
La IA generativa y la tecnología 5G serán las principales prioridades en 2025. La complejidad de las redes 5G (la infraestructura física, la presión sobre las funciones de red virtualizadas y los requisitos de la nube) representa un gran avance en términos de capacidad y disponibilidad de la red para los consumidores, que lleva aparejado un elevado precio de mantenimiento y desarrollo para los proveedores.
Para ver el resto de predicciones sobre telecomunicaciones y mucho más, descarga el informe de Snowflake, “Predicciones sobre datos e IA en 2025”.
Predicción: La IA y los datos geoespaciales revolucionarán la planificación de redes.
El análisis de datos para optimizar las redes representa un reto para el sector desde hace tiempo. Sin embargo, la integración de modelos lingüísticos nativos y datos geoespaciales está llamada a transformar la planificación de redes.
Las cosas antes eran demasiado complejas. Se intentaban ejecutar conjuntos de datos y llegar a conclusiones sobre temas o preguntas muy específicos, pero puede que ni siquiera se estuvieran evaluando los conjuntos de datos adecuados. Gracias a la IA generativa, esa interacción con los datos es mucho más sencilla.
Ahora, los operadores de red pueden plantear preguntas incisivas, como ¿dónde amplío la capacidad para maximizar los ingresos, el tiempo de actividad o la resiliencia?
Los datos geoespaciales añaden otra capa de información para que los proveedores de telecomunicaciones comprendan a fondo el rendimiento de la red en diferentes entornos. Gracias a la tecnología geoespacial, los proveedores pueden detectar volatilidad en la red en un área específica y analizar el terreno, las condiciones meteorológicas, la densidad de edificación y otros factores que afectan a la calidad del servicio. Los proveedores tendrán más conocimiento de causa y capacidad para asignar recursos con el fin de solucionar los problemas.
Con estas dos tecnologías a su disposición, los proveedores de telecomunicaciones pueden crear gemelos digitales (representaciones virtuales de la infraestructura de red) que ofrecen información sin precedentes sobre el rendimiento de la red y las oportunidades de optimización.
Lee el informe completo para ver el resto de mis predicciones para las telecomunicaciones en 2025, la información de otros seis líderes del sector y las previsiones generales más recientes sobre datos e IA de líderes como Baris Gultekin, Head of AI de Snowflake, y Brad Jones, Chief Information Security Officer de Snowflake.