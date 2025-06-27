El punto de inflexión de la IA: Lo que los líderes del sector de las telecomunicaciones deben saber para 2025

La inteligencia artificial (IA) está demostrando que ha llegado para quedarse. Si bien 2023 trajo asombro, y 2024 fue testigo de una experimentación generalizada, 2025 será el año en que las empresas de telecomunicaciones se tomen en serio las aplicaciones de la IA. Pero es complicado: las pruebas de concepto de la IA están pasando del sandbox a la producción, pero algunos de los mayores defensores de la IA están empezando a mostrarse un poco más escépticos.

La forma en que abordamos este panorama es muy importante para mí y para altos directivos como Sridhar Ramaswamy, CEO de Snowflake, Yuxiong Xe, Distinguished AI Engineer de Snowflake, y otros expertos específicos del sector que han intervenido en el informe “Predicciones sobre datos e IA en 2025” de Snowflake. Desde hacer la IA operativa hasta reformular el conjunto de habilidades de liderazgo, predecimos cómo podría ser un futuro acelerado por la IA (y qué podría suceder si las organizaciones no implementan sus estrategias de datos fundamentales para formar parte de ella).

La IA generativa y la tecnología 5G serán las principales prioridades en 2025. La complejidad de las redes 5G (la infraestructura física, la presión sobre las funciones de red virtualizadas y los requisitos de la nube) representa un gran avance en términos de capacidad y disponibilidad de la red para los consumidores, que lleva aparejado un elevado precio de mantenimiento y desarrollo para los proveedores.

Para ver el resto de predicciones sobre telecomunicaciones y mucho más, descarga el informe de Snowflake, “Predicciones sobre datos e IA en 2025”.