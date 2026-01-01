Le moment décisif de l’IA : ce que les leaders des télécommunications doivent savoir pour 2025

L’IA prouve qu’elle est là pour durer. Alors que 2023 a suscité l’émerveillement, et que 2024 a été marquée par de nombreuses expérimentations, 2025 sera l'année où les entreprises de télécommunications se pencheront sérieusement sur les applications de l'IA. Mais c’est compliqué : les démonstrations de faisabilité de l’IA passent du sandbox en production, au moment où certains des plus grands supporters de l’IA font quelque peu grise mine.
Comment naviguer dans un tel paysage est au cœur de mes préoccupations et de celles de dirigeants tels que Sridhar Ramaswamy, CEO de Snowflake, Yuxiong Xe, Distinguished AI Engineer de Snowflake, et d’autres experts spécifiques au secteur qui ont pesé dans le rapport IA et data : prédictions de Snowflake pour 2025. De la mise en œuvre de l’IA à la réécriture de vos compétences en leadership, nous prédisons à quoi pourrait ressembler un avenir accéléré par l’IA (et ce qui pourrait se produire si les entreprises ne mettent pas en place leurs stratégies data fondamentales pour en faire partie).
L’IA générative et la 5G seront des priorités majeures en 2025. La complexité des réseaux 5G (entre l’infrastructure physique, la pression sur les fonctions de networking virtualisées et les exigences du cloud) permet un grand bond en avant en termes de capacité et de disponibilité du réseau pour les consommateurs. Cependant, les fournisseurs en paient le prix fort en termes de coût de maintenance et de développement.
Pour le reste des prévisions relatives aux télécommunications et plus encore, téléchargez le rapport IA et data : prédictions de Snowflake pour 2025.
Prévision : l’IA et les données géospatiales vont révolutionner la planification des réseaux
L’analyse des données pour l’optimisation du réseau est un défi de longue date dans ce secteur. L’intégration de modèles de langage natifs et de données géospatiales est cependant en passe de transformer la planification des réseaux.
Avant, c’était trop complexe. Il fallait essayer d’analyser des jeux de données pour tirer des conclusions sur des sujets ou des questions très spécifiques, sans même avoir la certitude d’évaluer les bons jeux de données. Avec l’IA générative, l’interaction avec les données est grandement facilitée.
Maintenant, les opérateurs de réseaux peuvent poser des questions précises, et demander par exemple où renforcer la capacité pour maximiser les revenus, la disponibilité ou la résilience.
Les données géospatiales ajoutent une couche d’informations, et permettent aux fournisseurs de télécommunications de comprendre parfaitement les performances du réseau dans différents environnements. Grâce à ces données géospatiales, les fournisseurs peuvent repérer la volatilité du réseau dans une zone spécifique et analyser le terrain, les conditions météorologiques, la densité des bâtiments et d’autres facteurs ayant un impact sur la qualité du service. Ils sont ainsi mieux informés et plus à même d’allouer des ressources pour résoudre n’importe quel problème.
Avec ces deux technologies à leur disposition, les opérateurs de télécommunications peuvent créer des jumeaux numériques, c’est‑à‑dire des représentations virtuelles de l’infrastructure réseau, qui offrent des informations inédites sur les performances et les opportunités d’optimisation du réseau.
Lisez le rapport complet pour connaître les autres prédictions 2025 pour les télécommunications, les informations de six autres leaders du secteur et les dernières prévisions globales en matière de data et d’IA de leaders tels que Baris Gultekin, Head of AI chez Snowflake, et Brad Jones, Chief Information Security Officer chez Snowflake.