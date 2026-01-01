Le moment décisif de l’IA : ce que les leaders des télécommunications doivent savoir pour 2025

L’IA prouve qu’elle est là pour durer. Alors que 2023 a suscité l’émerveillement, et que 2024 a été marquée par de nombreuses expérimentations, 2025 sera l'année où les entreprises de télécommunications se pencheront sérieusement sur les applications de l'IA. Mais c’est compliqué : les démonstrations de faisabilité de l’IA passent du sandbox en production, au moment où certains des plus grands supporters de l’IA font quelque peu grise mine.

Comment naviguer dans un tel paysage est au cœur de mes préoccupations et de celles de dirigeants tels que Sridhar Ramaswamy, CEO de Snowflake, Yuxiong Xe, Distinguished AI Engineer de Snowflake, et d’autres experts spécifiques au secteur qui ont pesé dans le rapport IA et data : prédictions de Snowflake pour 2025. De la mise en œuvre de l’IA à la réécriture de vos compétences en leadership, nous prédisons à quoi pourrait ressembler un avenir accéléré par l’IA (et ce qui pourrait se produire si les entreprises ne mettent pas en place leurs stratégies data fondamentales pour en faire partie).

L’IA générative et la 5G seront des priorités majeures en 2025. La complexité des réseaux 5G (entre l’infrastructure physique, la pression sur les fonctions de networking virtualisées et les exigences du cloud) permet un grand bond en avant en termes de capacité et de disponibilité du réseau pour les consommateurs. Cependant, les fournisseurs en paient le prix fort en termes de coût de maintenance et de développement.

Pour le reste des prévisions relatives aux télécommunications et plus encore, téléchargez le rapport IA et data : prédictions de Snowflake pour 2025.