AI 티핑 포인트: 2025년 통신 업계 리더가 알아야 할 사항

AI는 한동안 우리 곁에 있을 것입니다. 2023년은 패닉과 놀라움의 해, 2024년은 광범위한 실험의 해였다면 2025년은 통신 기업들이 AI 애플리케이션에 대해 진지하게 생각해보는 한 해가 될 것입니다. 하지만 이는 전혀 단순한 문제가 아닙니다. AI의 개념 증명이 샌드박스에서 프로덕션 단계로 진화하고 있는 가운데, AI에 열광했던 지지자들의 열정이 식어가고 있습니다.

이러한 상황을 헤쳐나갈 수 있는 방법에 대해 필자뿐만 아니라, Snowflake의 CEO인 Sridhar Ramaswamy, Snowflake의 AI 석학 엔지니어인 Yuxiong Xe 및 여타 산업별 전문가들도 진지하게 생각하고 있으며 그러한 고민을 담은 것이 바로 Snowflake AI + 데이터 예측 2025 보고서입니다. 동 보고서에서는 AI 운영부터 리더십 스킬 세트 재작성에 이르기까지 AI로 가속화된 미래가 어떻게 펼쳐질지 (그리고 조직이 기본적인 데이터 전략을 마련하지 못하면 어떻게 될지) 예측하고 있습니다.

2025년에는 생성형 AI와 5G가 주요 우선순위가 될 것입니다. 물리적 인프라, 가상화된 네트워킹 기능에 대한 부담, 클라우드 요구 사항 등 5G 네트워크의 복잡성은 소비자를 위한 네트워크 용량과 가용성 측면에서는 큰 도약을 의미하지만, 공급자에게는 막대한 유지 관리 및 개발 비용 부담으로 작용합니다.

통신 산업 예측 등 보다 자세한 내용을 살펴보려면 Snowflake AI + 데이터 예측 2025 보고서를 다운로드하세요.