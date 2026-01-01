Momento decisivo para a IA: o que as empresas líderes do setor de telecomunicações precisam saber para 2025

A inteligência artificial (IA) está mostrando que veio para ficar. Em 2023 ela causou espanto. 2024 foi o ano da ampla experimentação. Agora, 2025 será o ano em que as empresas de telecomunicações levarão as aplicações de IA mais a sério. No entanto, isso é complicado: as provas de conceito de IA estão passando da fase de testes (em sandboxes) para a produção, justamente quando alguns dos maiores defensores da IA estão se tornando mais incrédulos.
Como navegar por esse cenário é o que importa para mim e para altos executivos, como o CEO da Snowflake, Sridhar Ramaswamy, o Distinguished AI Engineer da Snowflake, Yuxiong Xe, e outros especialistas do setor que contribuíram para o relatório Snowflake AI and Data Predictions 2025. Desde a operacionalização da IA até a reinvenção do conjunto de habilidades de liderança, estamos prevendo como será o futuro otimizado pela IA (e o que ocorrerá se as organizações não implementarem estratégias básicas de dados para fazerem parte dessa mudança).
A IA generativa e o 5G serão grandes prioridades em 2025. A complexidade das redes de 5G (a infraestrutura física, a sobrecarga com as funções de rede virtualizadas e os requisitos de nuvem) representa um grande salto em termos de capacidade e disponibilidade de rede para os clientes, bem como um alto custo de manutenção e desenvolvimento para os provedores.
Para conhecer melhor as previsões para o setor de telecomunicações, e outros assuntos, faça download do relatório Snowflake AI + Data Predictions 2025.
Previsão: a inteligência artificial e os dados geoespaciais vão transformar o planejamento das redes.
A análise de dados para otimização da rede tem sido um desafio antigo para o setor. No entanto, espera-se que a integração de modelos de linguagem nativa e de dados geoespaciais transforme o planejamento das redes.
Antes, tudo era muito complexo. "Você tentava executar conjuntos de dados e chegar a conclusões sobre tópicos ou questões muito específicas, mas era provável que você nem estivesse avaliando os conjuntos de dados certos. A IA generativa facilita muito essa interação com os dados."
Agora, diz ele, os operadores de rede podem fazer perguntas diretas, como onde posso alocar capacidade para maximizar a receita, o tempo de atividade ou a resiliência?
Os dados geoespaciais proporcionam um outro nível de insights para que os provedores de telecomunicações sejam capazes de entender por completo o desempenho da rede em diferentes ambientes. Com o modelo geoespacial, os fornecedores podem verificar se há volatilidade da rede em uma área específica e analisar o terreno, as condições climáticas, a densidade de edifícios e outros fatores que afetam a qualidade do serviço. Os provedores estarão mais bem informados e mais capazes de alocar recursos para resolver os problemas.
Com essas duas tecnologias à disposição, os provedores de telecomunicações podem criar gêmeos digitais (representações virtuais da infraestrutura de rede) que oferecem insights sem precedentes em relação ao desempenho e as oportunidades de otimização da rede.
Leia o relatório completo para conhecer as demais previsões para o setor de telecomunicações para 2025, os insights de outros seis líderes do setor e as previsões mais recentes em um cenário geral de IA de líderes, como Baris Gultekin, Head of AI da Snowflake, e Brad Jones, Chief Information Security Officer da Snowflake.