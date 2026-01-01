Momento decisivo para a IA: o que as empresas líderes do setor de telecomunicações precisam saber para 2025

A inteligência artificial (IA) está mostrando que veio para ficar. Em 2023 ela causou espanto. 2024 foi o ano da ampla experimentação. Agora, 2025 será o ano em que as empresas de telecomunicações levarão as aplicações de IA mais a sério. No entanto, isso é complicado: as provas de conceito de IA estão passando da fase de testes (em sandboxes) para a produção, justamente quando alguns dos maiores defensores da IA estão se tornando mais incrédulos.

Como navegar por esse cenário é o que importa para mim e para altos executivos, como o CEO da Snowflake, Sridhar Ramaswamy, o Distinguished AI Engineer da Snowflake, Yuxiong Xe, e outros especialistas do setor que contribuíram para o relatório Snowflake AI and Data Predictions 2025. Desde a operacionalização da IA até a reinvenção do conjunto de habilidades de liderança, estamos prevendo como será o futuro otimizado pela IA (e o que ocorrerá se as organizações não implementarem estratégias básicas de dados para fazerem parte dessa mudança).

A IA generativa e o 5G serão grandes prioridades em 2025. A complexidade das redes de 5G (a infraestrutura física, a sobrecarga com as funções de rede virtualizadas e os requisitos de nuvem) representa um grande salto em termos de capacidade e disponibilidade de rede para os clientes, bem como um alto custo de manutenção e desenvolvimento para os provedores.

Para conhecer melhor as previsões para o setor de telecomunicações, e outros assuntos, faça download do relatório Snowflake AI + Data Predictions 2025.