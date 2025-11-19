Cortex AISQL 소개: 멀티 모달 데이터용 AI 쿼리 언어로의 SQL 재정의

오늘, 강력한 AI 기능을 Snowflake SQL 엔진에 직접 도입한 Snowflake Cortex AISQL을 PuPr로 선보이게 되었습니다. Cortex AISQL을 사용하면, 익숙한 SQL 명령을 사용하여 멀티 모달 엔터프라이즈 데이터 전반에 걸쳐 확장 가능한 AI 파이프라인을 구축할 수 있습니다. 텍스트(PuPr), 이미지(PuPr), 오디오(PuPr 예정)를 더 빠르고 비용 효율적으로 처리하여, 정형 데이터와 비정형 데이터 모두에서 보다 심층적인 인사이트를 동시에 얻을 수 있습니다.

데이터 분석은 AI를 기반으로 근본적인 변화를 겪고 있습니다. 오늘날의 엔터프라이즈는 가치 있는 인사이트가 기존의 표 형태 데이터에 국한되지 않는다는 점을 인식하고 있습니다. 그리고 이러한 인사이트는 문서, 이미지, 오디오 파일과 같은 다양한 비정형 소스 속에 포함되어 있는 경우가 많습니다.

데이터 다양성이 증가함에 따라, 여러 소스 전반에서 인사이트를 추출하고 종합하여 결합하려면 분석에는 점점 더 정교한 다단계 프로세스가 필요합니다. 하지만 엔터프라이즈 규모로 복합적인 데이터를 분석하는 데에는 상당한 기술상, 그리고 운영상의 과제가 잇따릅니다.

조직에서는 이러한 정보를 처리하고 분석하기 위해 다양한 전문 도구와 스킬 세트를 함께 사용하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 효율성과 확장성을 저해하고 인사이트 도출의 지연과 품질 저하를 야기하곤 합니다.

이러한 문제를 해결하기 위한 방법으로, Snowflake는 강력한 생성형 AI 기능을 핵심 SQL 엔진에 통합함으로써, 분석가들이 다음을 통해 단기간에 더 높은 성과를 달성하도록 지원합니다.

표현력이 풍부하고 구성 가능한 AI 연산자 : FILTER 및 AGGREGATE와 같은 기존 SQL 프리미티브에 원활하게 매핑되는 새로운 AI 기반 연산자 세트입니다. 이를 통해, 분석가는 익숙한 SQL 명령을 사용하여 운영 데이터의 미묘한 이상 감지, 고객 통화 녹취록에서 실행 가능한 인사이트 집계, 광범위한 이미지 라이브러리 분류 등을 수행할 수 있는 확장 가능한 AI 파이프라인을 손쉽게 구축할 수 있습니다.

멀티 모달 데이터를 위한 네이티브 지원 : 새로운 FILE 데이터 유형 도입을 통해 Snowflake 테이블 내에서 텍스트, 이미지, 오디오를 포함한 멀티 모달 데이터를 직접 참조할 수 있습니다. 모든 AI 연산자는 이러한 다양한 데이터 모달리티 전반에서 원활하게 작동하도록 설계되었으며, 이로 인한 별도의 처리 시스템은 필요하지 않습니다.

획기적인 성능 및 비용 개선: Snowflake SQL 엔진에 내장된 네이티브 기능과 성능 최적화를 통해 Cortex AISQL은 처리 시간과 계산 비용을 크게 낮출 수 있습니다. Cortex AISQL 성능 최적화(PrPr)에 대한 내부 벤치마크 결과, FILTER 및 JOIN과 같은 연산의 쿼리 실행 시간을 최대 70%까지 단축했습니다. 이는 수동 구현 방식 대비 비용 절감으로 이어져, AI 확장성 및 엔터프라이즈 도입을 위한 경제적 실효성에 대한 우려를 직접적으로 해소할 수 있었습니다.

"Snowflake Cortex AISQL로 서비스 기술자 애플리케이션 개발을 가속화하여 기술자들이 수천 여 개의 다국어 사용자 매뉴얼을 활용하여 정보를 얻고 분석할 수 있어 예상했던 것보다 더 빠르게 고객 문제를 해결할 수 있었습니다. Cortex AISQL로 텍스트에서 이미지에 이르는 다양한 데이터 유형을 원활히 통합하는 방식이 저희에겐 근본적인 전환점이 되었습니다. 이를 통해 데이터에서 인사이트를 도출하는 여정을 앞당겨 저희 팀의 작업 방식을 혁신할 수 있었습니다."라고 Toyota Material Handling Europe의 리드 데이터 사이언티스트인 Ahmad Al-Mashahedi가 말했습니다.

Cortex AISQL의 핵심 기능

Cortex AI SQL을 통해 AI 기능을 SQL 환경에 직접 통합하여 다양한 데이터 유형에 이르는 정교한 다단계 분석이 가능합니다. 다음 섹션에서는 이러한 핵심 역량이 어떻게 성능을 최적화하고 비용을 절감하며 복잡한 분석 워크플로우를 원활히 수행할 수 있는지 살펴보겠습니다.

Cortex AISQL을 활용한 다양한 데이터용 통합 AI 작업

Cortex AISQL의 핵심 강점은 사용자가 익숙한 SQL 환경 내에서 여러 모달리티에 걸쳐 정교한 AI 파이프라인을 직접 구축할 수 있는 데 있습니다. 이러한 통합은 고객의 데이터 스택과 AI 스택 간의 분리를 제거하고, 광범위한 데이터에 정교한 분석을 위한 통합 플랫폼을 제공합니다.

Cortex AISQL은 AI 연산자를 Snowflake 생태계 내에 완전히 내장된 네이티브 SQL 프리미티브로 도입합니다. 그 예는 다음과 같습니다.