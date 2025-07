Snowflake presenta una startup: Jedify

Nella serie di blog Snowflake presenta una startup chiediamo ai fondatori di startup quali problemi stanno risolvendo, quali app stanno creando e cosa hanno imparato durante il loro percorso. In questa edizione, incontriamo Assaf Henkin, il fondatore di Jedify, e scopriamo come l’azienda sta affrontando la sfida della crescente complessità dei dati rendendo la data intelligence basata sull’AI accessibile e scalabile.

Cosa ti ispira come fondatore?

Sono ispirato dal potenziale trasformativo dei dati, dall’intelligenza artificiale e dal riunire un gruppo di persone brillanti e creative per risolvere problemi di grande impatto.

Parlaci del problema che Jedify si propone di risolvere e di come hai identificato tale questione. Perché tu e il tuo team siete le persone giuste per risolverlo?

Con l’aumento del volume e della complessità degli ambienti dati, le aziende desiderano sfruttare le moderne funzionalità di AI per rendere la data intelligence più accessibile e scalabile. È proprio questo che Jedify si propone di affrontare: come rendere i team più efficaci attraverso insight e analytics utilizzabili. La nostra tecnologia Semantic Fusion integra un’analisi approfondita dei dati con modelli linguistici sottoposti a finetuning per una specifica organizzazione. Crea un livello di data intelligence semantica che fonde il contesto aziendale con le fonti di dati pertinenti, mantenendo allineati i team aziendali e i team dati e consentendo una vera intelligence conversazionale.

Abbiamo riconosciuto questa esigenza grazie alla nostra esperienza nel far crescere le startup fino a trasformarle in aziende mature, e osservando molte altre organizzazioni alle prese con sistemi di dati frammentati e processi decisionali limitati basati sui dati. La nostra profonda esperienza in data engineering, ecosistemi cloud e sviluppo di app ci pone in una posizione unica per risolvere questa sfida.

Qual è la cosa più interessante che fate con i dati?

Stiamo affrontando il fenomeno 80/20: il 20% dei dati di un’azienda è il più unico e prezioso, ma anche il più difficile da comprendere e modellare. La tecnologia Semantic Fusion di Jedify analizza autonomamente questo 20% connettendosi alle fonti di dati pertinenti ed eseguendo un flusso agentico. Sfrutta modelli linguistici che apprendono e mappano le definizioni dei dati, le relazioni e le metriche più ricche di sfumature di un’azienda. Questo consente velocità e scalabilità senza precedenti per le soluzioni basate sui dati.

Perché hai scelto di costruire il tuo business su Snowflake?

L’astrazione di Snowflake dalle complessità dei database è stata trasformativa per Jedify. Eliminando la necessità di gestire l’infrastruttura di database principale e offrendo funzionalità come la fatturazione tramite marketplace, abbiamo potuto reindirizzare le risorse dalla gestione dell’infrastruttura all’innovazione e allo sviluppo incentrato sul cliente. Questo ci ha permesso di mantenere un modello operativo snello, fattore essenziale per le startup che puntano a una scalabilità efficiente. L’architettura di Snowflake riduce anche il time-to-market dei nostri prodotti, consentendoci di fornire soluzioni di grande impatto più rapidamente senza compromettere la qualità.

In che modo lo Snowflake Native App Framework ha plasmato la strategia di crescita e sviluppo della tua startup?

Lo Snowflake Native App Framework ci consente di creare e distribuire applicazioni dove risiedono i dati, eliminando le inefficienze legate allo spostamento dei dati. Ciò è stato fondamentale per semplificare le operation per i nostri clienti, migliorando al contempo prestazioni e sicurezza. Fornisce inoltre una solida base per scalare le nostre soluzioni a livello globale, consentendoci di ampliare la nostra base di clienti e ridurre le complessità di sviluppo.

Jedify è in grado di innovare, scalare e prosperare in modi che non sarebbero stati possibili senza lo Snowflake Native App Framework. Che si tratti di efficienza del capitale, che abilita un’allocazione più intelligente delle risorse, dell’effetto volano, che favorisce la crescita organica dei clienti, dell’esposizione GTM globale, che apre le porte a opportunità di grande valore, o della semplificazione dei cicli di vendita, che riduce l’attrito, Snowflake è stato un partner indispensabile nel percorso di Jedify. Questa collaborazione non è solo tecnologica: è un’alleanza strategica che amplifica il nostro impatto nell’ecosistema cloud.

Quale consiglio daresti agli altri imprenditori del settore tech che stanno pensando di creare applicazioni su Snowflake?

Ho quattro suggerimenti:

Focalizzati sul problema: Definisci chiaramente il problema che vuoi risolvere. Non preoccuparti se non hai subito chiari tutti i dettagli: procedi un passo alla volta e apporta modifiche man mano. Parti dal semplice e scala gradualmente: Non cercare di fare tutto subito. Sviluppa la tua soluzione per gradi e falla crescere man mano che acquisisci nuovi insight. Dai priorità alla collaborazione: Lavora a stretto contatto con i team di Snowflake e con il tuo. Comunicare e condividere regolarmente idee ti aiuterà a superare più facilmente le sfide. Abbi pazienza: Creare qualcosa di grande richiede tempo. Affidati al processo e sii paziente mentre raffini la tua soluzione e cresci.

Concentrandoti sulla risoluzione del problema giusto e collaborando in modo efficace, potrai creare una soluzione di successo e scalabile su Snowflake e con il suo aiuto.

L’AI è sulla bocca di tutti. Come ha influito sulla tua startup?

L’AI è diventata la pietra angolare dell’evoluzione di Jedify e influenza ogni aspetto, dallo sviluppo dei prodotti alle operation interne fino alla direzione strategica.

Sul fronte del prodotto, l’AI ci ha permesso di potenziare in modo significativo le capacità delle nostre soluzioni. Integrando modelli di machine learning e insight basati sull’AI, abbiamo messo i nostri clienti in condizione di scoprire pattern, prevedere tendenze e prendere decisioni più rapide e consapevoli basate sui loro dati. Questi progressi hanno reso le nostre applicazioni non solo più potenti, ma anche più intuitive, riducendo la curva di apprendimento per gli utenti e generando valore reale fin dal primo giorno.

La nostra roadmap di prodotto riflette questa attenzione. L’AI svolge un ruolo fondamentale nella nostra visione di fornire un’esperienza realmente self-service. Dall’onboarding automatizzato alle interfacce adattive che apprendono dal comportamento degli utenti, l’AI ci sta aiutando a creare soluzioni dinamiche e incentrate sul cliente, aprendo la strada alla nuova generazione di strumenti di dati autonomi.

A livello interno, abbiamo integrato l’AI nelle nostre operation per migliorare l’efficienza e i processi decisionali. Ad esempio, gli strumenti di analytics basati sull’AI ci aiutano a ottimizzare le strategie di vendita e marketing, mentre l’automazione di processi come l’assistenza clienti garantisce tempi di risposta più rapidi ed esperienze migliori.

L’AI sta diventando sempre più rilevante anche nel definire le conversazioni con gli investitori. La rapida evoluzione delle tecnologie di AI ha messo in evidenza la posizione di Jedify come azienda innovatrice nell’ecosistema dei dati. Gli investitori considerano la nostra capacità di integrare l’AI con soluzioni cloud-native, specialmente tramite la nostra partnership con Snowflake, come un elemento di differenziazione che ci posiziona per un successo a lungo termine in un mercato competitivo.

In qualità di fondatore e innovatore, quali tecnologie e innovazioni di AI/ML trovi più entusiasmanti, preoccupanti e preziose?

La rapida evoluzione dell’AI è al tempo stesso esaltante e trasformativa. In qualità di fondatore, considero questo un momento cruciale per le aziende, che devono ripensare il loro modo di operare, innovare e fornire valore. L’accelerazione delle tecnologie di AI ha portato con sé opportunità rivoluzionarie, sollevando al contempo questioni critiche in materia di responsabilità, etica e sostenibilità.

Tra le innovazioni, trovo particolarmente entusiasmante l’AI generativa. La sua capacità di creare nuovi contenuti, da testo e codice a progetti e insight, sta rimodellando i settori e aprendo a nuovi casi d’uso prima inimmaginabili. Allo stesso modo, i progressi nell’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) stanno rendendo l’AI più accessibile agli utenti non tecnici, consentendo loro di interagire con sistemi complessi tramite interfacce semplici e conversazionali: una vera rivoluzione per l’adozione self-service e da parte degli utenti.

Tuttavia, ogni progresso dell’AI porta con sé delle preoccupazioni. Le implicazioni etiche dell’AI, in particolare per quanto riguarda la privacy dei dati, i bias e la responsabilità, richiedono un’attenta riflessione. Man mano che i sistemi di AI diventano più autonomi, garantire trasparenza ed equità è di fondamentale importanza. Dobbiamo anche affrontare le potenziali sfide derivanti da un eccessivo affidamento sull’AI, garantendo che la supervisione e la creatività umane rimangano parte integrante dei processi decisionali.

Credo che la chiave per orientarsi nel panorama dell’AI sia un equilibrio tra innovazione e responsabilità. In definitiva, il valore dell’AI risiede nella sua capacità di amplificare il potenziale umano. In Jedify, non consideriamo l’AI un sostituto dell’ingegno umano, ma uno strumento per potenziarlo.

Per saperne di più sull’approccio di Jedify alla data intelligence basata sull’AI, visita jedify.com o leggi il post dell’azienda su Snowflake Builders Blog su Medium per scoprire la loro Snowflake Native App. Se sei una startup che sviluppa su Snowflake, consulta il programma Powered by Snowflake per Startup per scoprire come Snowflake può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.