チャットボットから高度な自律型エージェントへと移行が進んだ今年、Snowflakeスタートアップチャレンジ2026の競争は特に熾烈なものとなりました。私たちは、世界中で多種多様な革新的スタートアップ企業が、それぞれSnowflakeを活用してAIとデータの可能性の限界を押し広げているのを目の当たりにしました。厳格な審査プロセスの結果、サイバーセキュリティやヘルスケア、地理空間インテリジェンスやグローバルサプライチェーンに至るまで、さまざまな業界の再定義を目指す10社の準決勝進出企業に絞り込みました。

これらのスタートアップ企業は、単にツールを構築しているだけではありません。エージェント型オペレーティングシステム、セキュリティナレッジレイヤー、組織全体のデジタルツインを構築しています。衛星画像をテキストドキュメントのように検索可能にしたり、リスクを管理するデジタル従業員を導入したり、信頼性の高いAIに必要なセマンティックインフラストラクチャを中堅・中小企業（SMB）に提供したりしています。

準決勝進出企業は次なるイノベーションの波の最前線にいます。今年のスタートアップチャレンジで最終的にどの企業が優勝するかにかかわらず、すべての企業がAIとデータの未来にどのような貢献をもたらすのか、非常に楽しみにしています。

また、時間を割いてエントリーを提出し、皆様が取り組んでいる素晴らしいプロジェクトを共有していただいたすべての企業に感謝申し上げます。皆様の熱意と努力に深く感謝いたします。

Snowflakeスタートアップチャレンジ2026の準決勝進出企業のご紹介

AirrivedのAgentic OSは、企業が単純なAIチャットボットの枠を超え、AIの専門家を必要とせずに自律型AIエージェントの構築、展開、拡張を行えるようにすることを目指す、基盤となるオペレーティングレイヤーです。企業はモデルのファインチューニングを行い、セキュリティの脅威の調査などの複雑な問題に対して深い推論を行うエージェントを展開できます。また、複数のエージェントがさまざまなツールや部門をまたいで連携できるように、大規模なオーケストレーションを行うことも可能です。AetherClawのガバナンスおよびセーフティレイヤーにより、ヒューマンインザループによる監視が可能になり、自律型エージェントが会社のルールやセキュリティプロトコルに確実に従うようになります。Airrivedは、アーキテクチャのコア機能として、Snowflakeを使用しています。エージェント型OSの拡張性の高いデータおよびAI基盤の一部として、Snowpark、Snowflake Cortex AI、セキュアデータシェアリングを活用しています。

サイバーセキュリティのベテランによって2022年に設立されたAuguriaは、負担が過大になっているセキュリティオペレーションセンターの合理化を支援するセキュリティナレッジレイヤーを提供しています。Auguriaによると、このプラットフォームは生のテレメトリソースと分析ツールの間に位置するAI搭載のデータエンジンとして機能し、ベクトルベースのインテリジェンスを使用して、セキュリティノイズを最大99%まで自動的にフィルタリングします。膨大なログのストリームを優先順位付けされた説明可能なインサイトに変換することで、Auguriaは組織がSIEMのコストを削減し、アラート疲れを解消できるよう支援します。また、人間のアナリストとAI主導のセキュリティアシスタントの両方に最適化されたデータ基盤を提供します。

Elait Healthの主な使命は、臨床記録、請求、運用データなど、断片化されたヘルスケアデータを、ヘルスケア組織向けの単一のガバナンスが効いたAI-readyな基盤に統合することです。この課題に取り組むため、同社のAI搭載ヘルスデータ管理プラットフォームは、ヘルスケアデータのライフサイクル全体を処理するように設計された、FHIRネイティブの相互運用性を利用しています。Elaitは、AIエンゲージメント企業であるAirmeezと合併し、ヘルスケア組織が患者のスケジュール設定、問い合わせ、フォローアップを実行する自動化されたAIエージェントを展開できる統合プラットフォームを構築することで、その機能を大幅に拡張しました。Elait Healthは、ソリューションの一次データプラットフォームとしてSnowflakeを使用しており、取り込み、変換、ガバナンス、AIにわたる複数の機能を活用しています。

Equity Data Science（EDS）は、ヘッジファンドやアセットマネージャー向けに、投資のライフサイクル全体をデジタル化し、一元化するように設計されたクラウドベースの投資プロセス管理プラットフォームを提供しています。定性調査の管理と、定量的なポートフォリオのアナリティクスおよびリスク評価を統合することで、EDSは断片化されたスプレッドシートや手作業のワークフローに代わる、信頼できる唯一の情報源として機能します。Northern TrustのWhole Officeスイートとの戦略的パートナーシップを通じて、このプラットフォームはAIとデータサイエンスを活用します。これにより、ファンダメンタル投資家が独自のプロセスを整理し、アナリストの生産性を向上させ、直感を、規律ある、測定可能で、拡張性の高い投資戦略へと変換できるよう支援します。

Flexifyは、サプライチェーン実行のためのAIです。サプライチェーンおよび運用チーム向けのエージェント型プラットフォームを提供し、企業が単なるリスクの特定から、自動化とインテリジェントな推論を通じた積極的な解決へと移行できるよう支援します。Snowflakeネイティブアプリフレームワーク、Snowflakeデータクリーンルーム、Snowflakeマーケットプレイス、Snowflake Cortex AIを中心に構築されたFlexifyは、エンジニアリング、調達、貿易などのサイロ化されたシステムを接続し、自律型エージェントを使用して複雑なタスクを処理します。このソリューションは部品表を評価してスコアリングできます。また、貿易コンプライアンス向けのTariffProモジュールは、HTS/ECCNの分類を自動化できます。さらに、代替サプライヤーの検索を自動化することで、製造企業やディストリビューターが世界的な規制の変更やサプライチェーンの混乱に迅速に適応できるよう支援します。

HelloTwinは、中堅および中小企業がチャットボットの枠を超え、自社の仕組みを理解するAIエージェントを展開するために必要な、高度なデータインフラストラクチャを提供するセマンティックオペレーティングシステムを構築しています。このプラットフォームは、ビジネスアプリケーションを数分で接続し、組織のデジタルツインを作成する共有セマンティックモデルです。これは、すべてのツールにわたって定義、指標、関係性を整合させます。この統合された基盤により、人間とエージェント型AIの両方が断片化されたデータを分析し、信頼できるインサイトを生成して、ビジネス全体で調整されたリアルタイムのアクションを実行できるようになります。

LGND AIは、衛星や航空画像からの地球観測データを、ChatGPTでテキストを扱うのと同じ感覚でクエリできるようにすることに取り組んでいる地理空間インテリジェンス企業です。ノーコードのコラボレーションプラットフォームであるLGND Studioを使用すると、アナリストは、時間のかかる手作業による衛星画像のラベリングプロセスに依存するのではなく、AI支援のワークフローを使用して地理空間データセットを作成および検証できます。Cortex AI上に構築されたLGND Discoverは、衛星画像と天候やPOI（関心地点）などの他のデータソースを接続します。これにより、ユーザーは地球に関する複雑な質問を行い、すべて自然言語で数秒のうちに視覚的な回答を得ることができます。開発者はLGND APIを使用して、観測データを独自のモデルやアプリケーションに統合することもできます。

OpenBBは、アナリストや開発者が膨大な量の財務データを統合および可視化できるように設計された、モジュール式のAI搭載プラットフォームを提供する金融テクノロジー企業です。同社のOpenBB Workspaceを使用すると、ユーザーは財務データ用のインタラクティブなダッシュボードを作成できます。一方、OpenBB Copilotは、決算説明会を要約したり、複雑な投資に関するクエリに自然言語で回答したりできるAIリサーチアシスタントとして機能します。組織は、OpenBBのワークスペースをオンプレミスまたはプライベートクラウドにデプロイし、内部データから公開データ、ライセンス供与されたサードパーティのデータフィードに至るまで、すべてのデータソースを1つのセキュアでスケーラブルなシステムに統合できます。

Twine SecurityのAIデジタル従業員のおかげで、業務過多のITおよびセキュリティ部門は負荷を軽減することができます。Cortex AIを使用して構築された自律型AIエージェントは、人間に通知して対応を求める代わりに、セキュリティアクションを計画、調査、実行できる専門の仮想スタッフとして機能します。Twineの最初のデジタル従業員であるAlexは、アイデンティティおよびアクセス管理の専門家です。ユーザーの権限を管理し、ユーザーのアクセスレビューを処理し、アイデンティティ関連のリスクにプロアクティブに対処するように設計されているため、ITおよびセキュリティチームは、人間の知性を必要とする高度な戦略タスクに集中できます。

チャットボットから自律型AIエージェントへの移行は、生産性に大きなメリットをもたらしますが、同時に、それらのエージェントがエラーを起こしたり操作されたりするリスクも高まります。規制の厳しい業界において、このようなAI導入リスクを軽減するため、TynapseはエンタープライズエージェントとLLM向けのトラストレイヤーを提供しています。このレイヤーは、組織のアプリケーションとAIモデルの間に配置され、インタラクションをリアルタイムで検証するように設計されています。セキュリティの脅威やハルシネーションを検出してブロックするエージェントガードレールを提供し、すべての入出力チャネルで機密データをマスキングまたはブロックすることで、個人を特定できる情報を保護します。また、このプラットフォームは、EU AI法などのグローバルな法律に準拠するための信頼性証明セットと監査レベルの証明を自動的に発行することもできます。

次のステップ：ピッチの実施と審査員との面談

ラウンド2では、これらの準決勝進出者がそれぞれ投資家向けのピッチ動画を作成し、審査員による一次面談に参加します。この情報に基づいて、審査員は3社の決勝進出者を選出します。選出された企業は、6月4日にサンフランシスコで開催されるDev Dayのスタートアップチャレンジの決勝戦で、著名な審査員グループに対してプレゼンテーションを行います。審査員グループには今回、NYSEの最高プロダクト責任者であるJon Herrick氏、Snowflakeの共同創業者およびプロダクト部門VPであるBenoit Dageville、SnowflakeのCMOであるDenise Persson、Capital One VenturesのパートナーであるJon Barad氏が加わります。

2026年の優勝者が決定する瞬間に立ち会いませんか。Snowflake Summit and Dev Dayに登録して決勝戦をご覧ください。また、Snowflakeの最新の開発状況を紹介し、革新的なアイデアを活性化させ、エージェントとエンタープライズインテリジェンスの時代で成功を収めるための、500を超えるデモ、エキスパートセッション、Q&A、ハンズオンラボをぜひご体験ください。

準決勝進出者の皆様、改めておめでとうございます。今後のご健闘をお祈りいたします。