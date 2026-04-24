Snowflake Startup Accelerator primavera 2026: le nuove startup

Siamo entusiasti di dare il benvenuto alla coorte primavera 2026 di Snowflake Startup Accelerator, un gruppo di startup che sviluppa app di intelligenza artificiale pensate per l’uso reale in ambito enterprise.

Dentro la coorte

Con l’adozione dell’intelligenza artificiale in accelerazione sia tra le startup sia tra le aziende, sempre più organizzazioni vanno oltre la sperimentazione e cercano soluzioni in grado di generare valore di business concreto in produzione.

Questa coorte riflette questo cambiamento: i founder stanno sviluppando prodotti basati su intelligenza artificiale, progettati per affrontare sfide reali e requisiti enterprise fin dal primo giorno:

amotivv sviluppa un’infrastruttura di governance per agenti enterprise AI. Posizionandosi tra gli agenti e i dati su cui operano, amotivv acquisisce in tempo reale la lineage delle decisioni, offrendo ai settori regolamentati una traccia verificabile di come la loro intelligenza artificiale ragiona, agisce e utilizza i dati.

AppliedAI trasforma i processi regolamentati in workflow basati su intelligenza artificiale, creando un digital twin di un’azienda. La sua piattaforma, Opus, guida le organizzazioni lungo l’intero ciclo di vita: scoprire, sviluppare, eseguire e ottimizzare in modo continuo. Va oltre la semplice automazione dei workflow esistenti: li ripensa in ottica AI-first, mantenendo le persone concentrate dove aggiungono più valore, mentre gli agenti gestiscono il resto.

Chora trasforma i migliori venditori di un’azienda in software. Piattaforma Snowflake native per i ricavi che cattura il modo in cui i migliori commerciali ragionano, gestiscono le obiezioni e chiudono le trattative, Chora rende questa intelligenza disponibile a ogni membro del team, in modo conversazionale, all’interno dell’infrastruttura dati che già possiede.

Resemble AI offre una piattaforma completa di sicurezza per l’AI generativa, per creare, verificare e rilevare contenuti sintetici su audio, video e immagini. Il suo modello Chatterbox Voice AI open source ha superato 10 milioni di download su Hugging Face ed è considerato affidabile da organizzazioni globali.

Rippletide, una startup di spicco nel programma F/AI di STATION F, aiuta le aziende a implementare agenti di intelligenza artificiale di livello production per workflow critici, dove accuratezza, affidabilità e controllo sono essenziali. Grazie a ontologie automatiche e ai dati non strutturati Snowflake, la sua piattaforma consente ai team di sviluppare agenti affidabili in pochi minuti.

Oltre alla nuova coorte, continuiamo a investire nei builder che stanno già scalando all’interno dell’ecosistema Snowflake.

Stiamo portando un nuovo gruppo di startup nella community di coworking SVAI Hub Club, includendo membri dell’acceleratore passati e attuali: AtlasPro AI, Bedrock Data, Chora, Columnar Technologies, Inc., Datasaur.ai, DeepTempo, Diskover Data, dltHub, Genesis Computing, Mach5 Software, Inc., Remix Labs, Rockfish Data, Shadowfax AI, Streamkap, Upriver, Voicebox.ai e ZettaQuant, Inc.

Queste startup lavoreranno fianco a fianco presso Silicon Valley AI Hub, con accesso a spazi di lavoro condivisi, community e risorse progettate per aiutarle a muoversi più rapidamente.

Abilitare app di intelligenza artificiale flessibili e pronte per l’enterprise

Le startup stanno sviluppando app di intelligenza artificiale in un contesto molto più dinamico, e questo introduce nuovi livelli di complessità. Le app non sono più legate a un singolo modello o workflow. Al contrario, i team devono progettare sistemi in grado di sfruttare più modelli e scegliere quello giusto in base a capacità, costi e/o prestazioni. Allo stesso tempo, aumentano le aspettative enterprise su governance, residenza dei dati e affidabilità.

Questo aumenta la pressione su come le startup sviluppano. Devono muoversi rapidamente e restare flessibili, senza farsi carico dei costi operativi generali legati alla gestione di più integrazioni, all’abilitazione di flussi di dati governati o al monitoraggio di utilizzo e costi su più provider.

Di conseguenza, le startup cercano modi per semplificare l’accesso ai modelli e il lavoro con essi, senza limitare la flessibilità. Snowflake Cortex REST API risponde a questa esigenza offrendo un’interfaccia unificata per accedere ai principali frontier model di intelligenza artificiale, così le app possono utilizzare più modelli man mano che evolvono.

Con Cortex REST API, le startup ottengono:

Semplicità : Integrazione unificata con la capacità dei provider di modelli e resilienza multi-cloud, così non c’è lock-in verso un provider e non serve modificare il codice quando si cambia.

Affidabilità : Routing sicuro e funzionalità di residenza dei dati integrate fin dal primo giorno.

Efficienza dei costi: Minori costi operativi generali grazie a una fatturazione unificata verso un unico provider.

Questo approccio consente alle startup, come Anysoft, di concentrarsi sullo sviluppo di app di intelligenza artificiale differenziate, non sulla gestione dell’infrastruttura.

AnySoft: potenziare l’intelligenza artificiale pronta per l’enterprise con Snowflake Cortex AI

AnySoft sta sviluppando AnyAgent, una piattaforma di agenti di vendita basati su intelligenza artificiale, con Anya come primo prodotto: un AI account executive che gestisce preparazione, follow-up e attività amministrative, così i commerciali possono concentrarsi sulla chiusura delle trattative.

Utilizzando Cortex REST API Snowflake come layer di inferenza, AnySoft alimenta Anya con i modelli Claude e sfrutta l’ephemeral prompt caching per ridurre i costi, mantenendo al contempo la flessibilità di sostituire altri modelli tramite un unico endpoint unificato.

Questo approccio multimodello consente all’azienda di testare e ottimizzare rapidamente senza gestire più provider. Cortex ha anche contribuito a consolidare in un’unica superficie il suo gateway per gli LLM, la governance e la gestione dei modelli, permettendo a un team ridotto di muoversi più velocemente, ridurre i costi operativi generali dell’infrastruttura e soddisfare molto prima i requisiti di sicurezza enterprise.

Cosa c’è dopo

Man mano che le startup continuano a spingere i confini dell’intelligenza artificiale, la capacità di restare flessibili rispettando i requisiti enterprise diventerà ancora più importante.

Se stai sviluppando in questo ambito e vuoi approfondire le realtà della messa in produzione delle app di intelligenza artificiale, unisciti a noi il 22 aprile al Silicon Valley AI Hub.

Snowflake for Startups e Menlo Ventures fanno hosting di una serata dedicata a ciò che serve davvero per passare dal prototipo ad app di intelligenza artificiale scalabili e pronte per l’enterprise: dalle decisioni sull’infrastruttura all’ottimizzazione delle prestazioni dei modelli, fino all’accelerazione del time to market.

Ascolterai builder e operator, inclusa DaGen AI, membro di Snowflake Startup Accelerator, che affrontano queste sfide in tempo reale, e porterai con te indicazioni pratiche per muoverti più velocemente e scalare con fiducia.

Registrati oggi per partecipare a “The AI Frontier: Building Production-Ready AI Faster with Snowflake and Menlo Ventures.”