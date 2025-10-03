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Blog/Snowflake contribuisce ad America250 per celebrare il 250° anniversario dell'America
OCT 03, 2025/Lettura: 3 min

Snowflake contribuisce ad America250 per celebrare il 250° anniversario dell'America

Matthew Rose
Matthew Rose +1
america

Come i dati e l'AI stanno guidando l'innovazione per i prossimi 250 anni dell'America

Snowflake è orgogliosa di annunciare il suo supporto ad America250, l'organizzazione creata dal Congresso che guida la celebrazione del 250° anniversario della firma della Dichiarazione di Indipendenza. L'America è da tempo in prima linea nell'innovazione tecnologica, e Snowflake è onorata di svolgere un ruolo critico oggi mentre collaboriamo con America250 per mettere in evidenza i successi della nazione ed esplorare ciò che è possibile nei prossimi 250 anni.

Composta dalla Semiquincentennial Commission degli Stati Uniti e da America250.org, America250 sta lavorando per coinvolgere ogni americano nella commemorazione del 250° anniversario degli Stati Uniti e guardare al futuro. La partnership di Snowflake con America250 è dedicata a ispirare l'innovazione per i prossimi 250 anni. 

I dati e l'AI sono e saranno potenti motori di progresso — rimodellando i settori, trasformando la vita quotidiana e sbloccando possibilità senza precedenti. Questa evoluzione sottolinea perché Snowflake sta collaborando con America250: per incoraggiare gli americani a immaginare e costruire attivamente un futuro definito dall'ingegnosità e dalle scoperte.

Nei prossimi 16 mesi, Snowflake lancerà e supporterà i partner in una serie di iniziative progettate per ispirare e dare potere agli americani. 

Come parte di questa partnership, Snowflake ha partecipato al Summit sull'Innovazione America250 della Casa Bianca, insieme all'Office of Science and Technology Policy, alla White House Task Force 250, all’Office of Public Liaison e ai partner partecipanti.

America250 e i partner hanno delineato la visione allargata per l'anniversario e fornito strategie pratiche su come le aziende possono contribuire a renderlo la celebrazione più storica fino ad oggi. Le principali aziende tecnologiche, tra cui Snowflake, hanno condiviso le loro prospettive, ascoltato le diverse iniziative del settore in corso ed esplorato insieme opportunità di collaborazione.

Il viaggio verso i prossimi 250 anni dell'America è entusiasmante, con un immenso potenziale. Sfruttando il potere dei dati e dell'AI, e promuovendo uno spirito di collaborazione e innovazione, possiamo collettivamente costruire un futuro più intelligente, efficiente e ispiratore per tutti. Questo è solo l'inizio. Rimanete sintonizzati per entusiasmanti iniziative future da Snowflake a supporto di America250 e altri sforzi, tra cui:

  • Next 250 Innovation: Queste discussioni riuniranno thought leader ed esperti per esplorare argomenti critici all'intersezione di dati, AI e progresso nazionale.

  • Programmazione presso il Silicon Valley AI Hub: Situato a Menlo Park, California, questo ampio spazio di 3500 mq è dedicato a promuovere l'innovazione nell'AI. Ci aspettano programmi coinvolgenti e opportunità di collaborazione all'interno di questo ambiente dinamico.

  • Programma Snowflake for Startups: Svelato all'inaugurazione del SVAI Hub, Snowflake for Startups è un'evoluzione del programma Powered by Snowflake e rappresenta l'impegno di Snowflake nel potenziare la prossima generazione di fondatori. Il programma supporta l'innovazione continua offrendo nuove capacità di prodotto, relazioni strategiche con VC e opportunità di co-working per aiutare i fondatori a costruire e scalare applicazioni AI di livello enterprise sull'AI Data Cloud.

La potenza di Snowflake

Snowflake è la piattaforma di riferimento per l’era dell’intelligenza artificiale, in grado di semplificare l’innovazione delle aziende, consentendo loro di ottenere più valore dai dati. Oltre 12.000 clienti in tutto il mondo, comprese centinaia delle maggiori aziende a livello globale, utilizzano l’AI Data Cloud Snowflake per generare valore e condividere dati, creare e utilizzare applicazioni, e far crescere la propria attività con l’AI. Con Snowflake, dati e intelligenza artificiale trasformano tutto per tutti. Scopri di più su snowflake.com/it (NYSE: SNOW)

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