Snowflake、アメリカ250周年を祝うAmerica250に貢献

未来を拓く：データとAIは、アメリカの次の250年に向けたイノベーションを推進する

Snowflakeは、米国独立宣言の署名から250周年を祝う議会によって設立された組織America250への支援を発表します。アメリカは長い間、技術革新の最前線にいます。Snowflakeは、アメリカ250と提携して、アメリカの成果を強調し、次の250年で何が可能になるかを探ることで、今日重要な役割を果たしできることを光栄に思います。

米国250年委員会（US Semiquincentennial Commission）とAmerica250.orgで構成されるAmerica250は、米国250周年を祝い、将来を見据えて、すべての米国人を関与させようと取り組んでいます。SnowflakeとAmerica250のパートナーシップは、次の250年間、イノベーションを鼓舞することに専念しています。

データとAIは、今後も進歩の強力な推進力となり、産業を変革し、日常生活を変革し、かつてない可能性を解放します。この進化は、SnowflakeがAmerica250と提携する理由を明確に示しています。これは、アメリカ人に創意工夫とブレイクスルーによって定義される未来を想像し、積極的に構築するよう促すためです。

今後16か月間、Snowflakeは、アメリカ人にインスピレーションとエンパワメントをもたらす一連のイニシアチブをパートナーとともに開始し、サポートしていきます。

このパートナーシップの一環として、Snowflakeは、ホワイトハウス科学技術政策局、ホワイトハウスタスクフォース250、広報部、参加パートナーとともに、ホワイトハウスアメリカ250イノベーションサミットに参加しました。

America250とパートナーは、この記念日の大まかなビジョンと、企業がこれまでで最も歴史的な祝賀会にするためにどのように役立つかを示すアクション可能な戦略を提示しました。Snowflakeを含む業界をリードするテクノロジー企業は、それぞれの視点を共有し、同僚から継続的なイニシアチブについて話を聞き、リーダーとつながり、コラボレーションの機会を模索しました。

アメリカの次の250年に向けたジャーニーは、計り知れない可能性に満ちたエキサイティングなものです。データとAIの力を活用し、コラボレーションとイノベーションの精神を育むことで、よりインテリジェントで効率的で、すべての人にインスピレーションを与える未来を共同で構築できます。これはほんのさわりにすぎません。今後のSnowflakeによるAmerica250への支援やその他の取り組みにご期待ください。

次の250年のイノベーションラウンドテーブル： これらのディスカッションでは、ソートリーダーやエキスパートが集結し、データ、AI、国家進歩の交差する重要なトピックを探ります。

シリコンバレーAIハブ でのプログラミング ：米国カリフォルニア州メンローパークにある、AIイノベーションの育成に特化した38,000平方フィートの広大なスペースです。このダイナミックな環境において、魅力的なプログラムやコラボレーションの機会がもたらされることを期待します。

スタートアップ企業向けのSnowflake：SVAI Hubのグランドオープニングでお披露目されたSnowflake for Startupsは、Powered by Snowflakeプログラムを発展させたものであり、次世代のビルダーを支援するというSnowflakeのコミットメントを表しています。このプログラムは、創業者がAIデータクラウド上でエンタープライズ級のAIアプリケーションを構築し、スケーリングできるように、新製品の機能、戦略的なVC関係、コワーキングの機会を提供することで、継続的なイノベーションをサポートします。

Snowflakeのパワー

SnowflakeはAI時代のプラットフォームです。企業のイノベーションを加速し、データからより多くの価値を引き出せるよう支援します。世界最大規模の数百の企業を含めた12,000を超える世界中のお客様が、SnowflakeのAIデータクラウドを利用して、データ、アプリケーション、AIの構築、活用、共有を実現しています。Snowflakeは、すべての人にデータとAIによる変革をもたらします。詳細については、snowflake.com（NYSE：SNOW）をご覧ください。