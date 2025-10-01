SnowflakeワークロードIDフェデレーションでシークレットレスな認証へ

パスワード認証からの移行に苦労していませんか？この移行時に秘密の管理を不要にできるとしたらどうでしょうか。今できます!

お待たせしました！ワークロードIDフェデレーション（WIF）の一般提供が開始されました！これにより、Snowflakeとのやり取りのセキュリティ強化と認証の簡素化に向けた取り組みが大きく前進しました。WIFにより、認証情報を管理することなく、既存のインフラストラクチャIDを使用してアプリケーションやサービスをSnowflakeにシームレスに接続できるようになりました。

従来の認証の課題

業界のベストプラクティスに沿ってお客様を保護するというSnowflakeのミッションの一環として、可能な限りユーザーの単一認証方式としてパスワードを廃止することに取り組んでいます。Snowflakeを認証するサービスは、多くの場合、静的な認証（ユーザー名/パスワード）に依存してきました。こうした認証はシンプルですが、適切に保護されない場合は侵害されやすく、セキュアな管理のために多大な管理オーバーヘッドが発生します。



ワークロードIDフェデレーションは、サービスユーザーがこの変化を受け入れるための決定版です。複数の主要領域において、Service-to-Service接続の一般的な代替案を上回る、スムーズでセキュア、モダンな認証体験を提供します。

ワークロードIDフェデレーションとは？

WIFは、SERVICEタイプのユーザーにSnowflakeが推奨する優先認証方式です。つまり、自動化されたワークロード、アプリケーション、サードパーティツールを使用できます。WIFは、長期にわたる秘密保持に依存するのではなく、AWS、Azure、Google CloudなどのクラウドプロバイダーのIDを使用して短い期間の認証を動的に取得できるようにします。また、KubernetesやGitHub ActionsなどのOIDCプロバイダーが存在するプラットフォームもサポートしています。次に、SnowflakeはIDプロバイダーに対してこれらの認証を直接検証し、サービスの静的秘密を一度も確認または保存することなくアクセスを許可します。