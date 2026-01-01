Per anni, le aziende hanno agito nell’idea prevalente che l’AI sia riservata solo ai colossi aziendali, quelli che hanno le risorse per farla funzionare per le loro esigenze. Tuttavia, con l’avanzare della tecnologia, le organizzazioni di tutte le dimensioni si stanno rendendo conto che l’AI generativa non è solo un’aspirazione: ora è accessibile e applicabile.

Con la piattaforma dati e AI unificata e facile da usare Snowflake, le aziende eliminano le attività manuali, i colli di bottiglia e le operazioni a errori che frenano la produttività e utilizzano l’AI generativa per fornire nuovi insight e flussi di ricavi. Ma come funziona nella pratica?

Abbiamo creato alcune delle soluzioni di AI generativa più innovative che i nostri clienti utilizzano già oggi in produzione. Le loro storie dimostrano come Snowflake e Cortex AI stiano raggiungendo gli obiettivi della Gen AI e creando valore aziendale lungo il percorso.

I medici del pronto soccorso automatizzano la presa di appunti per curare il 15% in più di pazienti

Il sistema sanitario integrato della provincia canadese dell’Alberta, la terza per popolazione, con 4,5 milioni di residenti, comprende più di 100 ospedali e 11.000 medici praticanti. I suoi reparti di emergenza ricevono quasi 2 milioni di visite all’anno, più di 5000 al giorno. Questi volumi di ingressi possono facilmente mettere a dura prova i medici, che non solo servono i pazienti, ma devono anche documentare attentamente ogni visita, dai riassunti alle diagnosi agli ordini di farmaci.

Uno di questi medici, che è anche un software engineer specializzato, cercava un modo per automatizzare la presa di appunti registrando le visite e chiamando un LLM perché generasse un riassunto. Vedendo le potenzialità di questo caso d’uso, Alberta Health Services ha scelto Cortex AI per sviluppare ed eseguire l’app all’interno dell’ambiente sicuro e completamente governato di Snowflake. L’app, che consiste nel registrare le interazioni con i pazienti, trascriverle e poi riepilogarle, sempre all’interno del perimetro sicuro di Snowflake, ha consentito ai medici di trascorrere più tempo davanti ai pazienti e meno tempo davanti a un computer.

Attualmente in fase di proof-of-concept, è utilizzato da pochi medici del pronto soccorso, che segnalano un aumento del 10-15% del numero di pazienti visitati all’ora. Questo può tradursi in ultima analisi in sale d’attesa meno affollate, sollievo dall’onere di gestire enormi quantità di scartoffie per i medici, appunti di maggior qualità e cure migliori per i pazienti. Inoltre genera lettere di dimissione più lunghe ed empatiche, che migliorano in modo significativo l’esperienza del paziente.

“Questo è un cambiamento trasformativo”, dichiara Jason Scarlett, Executive Director of Enterprise Data Engineering di Alberta Health Services. “Si può iniziare a riconoscere che questa tecnologia, sviluppata con Cortex AI, può anche orientare le cure, compresi il suggerimento e la creazione di ordini. C’è un futuro molto luminoso per questo tipo di strumento che potrà cambiare radicalmente la medicina, e in alcune aree lo sta già facendo.”

Advisor360° crea una pipeline automatizzata per valutare la soddisfazione dei clienti in pochi giorni

Per Advisor360°, il feedback dei clienti è tanto essenziale quanto costante. Supportando consulenti finanziari e wealth manager in quasi tutti gli aspetti del loro lavoro, la piattaforma SaaS integrata e configurabile informa le decisioni aziendali, migliora il servizio clienti e promuove persino l’innovazione per le aziende. Tuttavia, gestire tutte le email, le chiamate e i ticket di assistenza è sempre stato un processo noioso e in gran parte manuale.

Per risolvere questo problema, il team di analisi e insight di Advisor360° ha creato un modello di sentiment partendo da zero, utilizzando codice altamente specializzato incentrato su Python che estrae i dati e li invia a un file, quindi li incorpora in una dashboard. Ma, naturalmente, il modello richiedeva una manutenzione e un aggiornamento costanti. Quando i dirigenti aziendali chiedevano insight utilizzando i dati più aggiornati, spesso dovevano aspettare un’intera giornata o quasi per ottenere risposte. Tuttavia, dopo aver migrato tutti i suoi dati storici di feedback su Snowflake, Advisor360° ha creato una pipeline automatizzata utilizzando Cortex AI per coprire questo processo end-to-end di misurazione del sentiment dei clienti. Mark Coleman, Director of Analytics and Advanced Insights di Advisor360°, sperava che il team completasse la pipeline nel giro di poche settimane.

Il secondo giorno avevano finito!

“La nostra pipeline di customer sentiment sta funzionando molto bene”, afferma Coleman. “È integrata direttamente in Snowflake, quindi possiamo chiamarla come parte di qualsiasi flusso di dati, il che rende la vita davvero semplice. Cortex sta facendo un ottimo lavoro per noi."

Ora l’elaborazione dei feedback avviene automaticamente ogni mattina e Coleman stima che consenta a un data scientist senior di risparmiare almeno una giornata di lavoro al mese. Inoltre, l’azienda ha scoperto che l’utilizzo della funzionalità di analisi del sentiment integrata di Cortex AI costava circa 1/25esimo del costo dell’alternativa, che richiedeva l’utilizzo di macchine virtuali specializzate e di un LLM molto più grande e costoso per fare essenzialmente la stessa cosa.

"Quando i nostri data scientist hanno cercato di creare questa pipeline utilizzando strumenti nativi di Azure, probabilmente hanno impiegato un mese a capire come ottenere correttamente le autorizzazioni e attraversare il firewall. Dovevamo far funzionare l’impianto idraulico prima di aprire il rubinetto”, racconta Coleman. “Ma Cortex AI ha funzionato in modo preconfigurato, integrandosi perfettamente nel nostro sistema e traducendosi in enormi aumenti di produttività per il team.”

Ora Advisor360° ha accesso immediato agli insight più aggiornati sui clienti, consentendo all’azienda di fornire il servizio clienti di classe enterprise per cui è nota e apprezzata.

Realizzare il futuro della Gen AI per tutti

Questi sono solo un paio dei modi promettenti in cui le organizzazioni di tutti i settori stanno portando oggi le loro app Gen AI in produzione. E con la sicurezza e la governance integrate in Snowflake, portare l’AI in modo sicuro nel flusso di lavoro non è mai stato così facile. Che si tratti di Document AI o Cortex Search, Snowflake Copilot o Cortex Analyst, la piattaforma dati e AI unificata Snowflake può aiutare a creare applicazioni Gen AI di livello enterprise.

Per scoprire in che modo altre aziende, come Bayer e Siemens Energy, utilizzano la Gen AI per aumentare i ricavi, migliorare la produttività e servire meglio i clienti, scarica l’ebook di Snowflake “I segreti del successo con la Gen AI”.