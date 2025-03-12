Fan 360: esperienze migliori per gli appassionati di sport e maggiori opportunità di reddito

Gli appassionati di sport sono il cuore e la linfa vitale di ogni gioco. Sono loro che riempiono gli stadi, passano ore interminabili a immaginare la loro formazione ideale nei fantasport, viaggiano per il Paese o il mondo per sostenere le loro squadre preferite, scattano un numero incalcolabile di foto sui loro telefoni, pubblicano con passione sui social media e acquistano pacchetti streaming e l'ultimo oggetto di merchandising.

Ma i fan di oggi vogliono di più. Semplicemente, desiderano un rapporto più stretto e sempre attivo con la propria squadra. Uno in cui si connettono più intimamente con i loro giocatori preferiti attraverso i canali che preferiscono e sono sempre informati quando scende la nuova attrezzatura a cui tengono di più. In cui la propria squadra preferita sa ciò che conta di più per ogni tifoso: un’esperienza connessa e personalizzata. È qualcosa che l’80% dei consumatori si aspetta oggi, ma poche organizzazioni sportive offrono.

La personalizzazione è più importante che mai. L’attenzione dei consumatori è ai minimi storici, mentre la concorrenza per conquistare l’attenzione dei fan sportivi rimane alta mentre i team cercano di assicurarsi una fetta del mercato da 8,12 miliardi di dollari previsto nel 2025 (+21,4% CAGR dal 2024). Contenuti altamente pertinenti e personalizzati non sono mai stati così importanti se una squadra vuole attirare (e mantenere) l’attenzione di un tifoso, fare il tutto esaurito negli stadi e massimizzare l’audience delle partite in diretta.

Il settore dello sport affronta anche la sfida di decidere come coinvolgere profondamente i fan che sono frammentati su dispositivi e demografie e quindi più complicati da raggiungere. Per non parlare della comprensione e della capacità di soddisfare le preferenze e i comportamenti in evoluzione dei fan.

È il momento di adottare una visione “fan 360”

La passione sportiva è unica come ogni fan, il che significa che non esiste un solo approccio unico per soddisfare le esigenze dei fan. Affinché le organizzazioni sportive possano deliziare i fan esistenti e coltivare nuovi fan in patria e all’estero, devono prima comprendere ognuno di loro, e questo richiede la creazione di una visione Fan 360. Di cosa si tratta? Fan 360 è una visione completa del tifoso basata su una varietà di fonti di dati, tra cui dati demografici, vendite di biglietti, vendita di merchandising, coinvolgimento delle campagne di sponsorizzazione, audience, coinvolgimento nei fantasport, scommesse e altri dati.