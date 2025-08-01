Snowflakeでは、この約束を全面的に実現するには、企業が内部データと外部専門知識をシームレスに融合できるAIシステムが必要であることを認識しています。現在パブリックプレビュー中のSnowflake Intelligenceは、ビジネスユーザーがエンタープライズデータと自然に会話しながら、信頼できる外部ソースを簡単に取り込むことを可能にする、革新的な一歩です。このエージェント型エクスペリエンスにより、組織はデータエコシステム全体にわたってより深いインサイトを引き出し、意思決定を加速できます。

課題：AIと外部の専門知識のギャップを解消する

基盤モデルは強力なツールですが、数か月または場合によっては数年も前のデータでトレーニングされるため、現在のイベントに関する知識が不足しています。データエンジニアは多くの場合、すぐに使えるソリューションを提供していない他のプラットフォームを使用して、複雑で信頼性の低いスクレイピング手法を設定し、維持しようとします。

さらに、エンタープライズサブスクリプションには通常、パブリッシャーによるAI利用ライセンスの制限が含まれているため、企業はコンプライアンスとガバナンスの懸念を抱えています。多くの場合、知的財産と見なされるため、企業のITセキュリティは、セキュリティ境界外へのプロンプトやコンテキストの送信を制限します。

一方、コンテンツオーナーやパブリッシャーは、自社の知的財産が適切な報酬や帰属なしにAIトレーニングに利用されていることを懸念しています。