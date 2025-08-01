コンテキストリッチなAIエージェントのためのシンプルで効果的なソリューション：Snowflake IntelligenceとCortexナレッジ拡張
Snowflakeは、 AIエージェントで、企業の運営方法を変革し、効率性の向上、より深いインサイト、迅速な意思決定をもたらすという大胆な約束を推進しています。しかし、その実現を妨げる決定的なボトルネックが存在します。こうした強力なAIイノベーションは、アクセス可能な情報の品質を超えることはできません。社内データの処理には長けていますが、組織の壁を越えて存在する、著作権で保護された出版物、ペイウォール調査、リアルタイムのニュースソースなど、古いインサイトとインパクトのあるインサイトを区別しながら、豊富な知識を活用することはできません。
こうした課題に対処するため、SnowflakeはSnowflake Cortexナレッジ拡張の一般提供を開始しました。このサービス機能は、企業が公正で透明性の高い方法でAIソリューションを専有外部コンテンツに簡単に接続するための明確な道筋を提供します。Snowflake Cortexナレッジ拡張は、Snowflakeマーケットプレイスで、The AP Press、The Washington Post、Gannett | USA TODAY Network、Stack Overflow、Packt Publishing、PubMed（Snowflake発行）などのトップクラスのプロバイダーから提供されています。
Snowflakeでは、この約束を全面的に実現するには、企業が内部データと外部専門知識をシームレスに融合できるAIシステムが必要であることを認識しています。現在パブリックプレビュー中のSnowflake Intelligenceは、ビジネスユーザーがエンタープライズデータと自然に会話しながら、信頼できる外部ソースを簡単に取り込むことを可能にする、革新的な一歩です。このエージェント型エクスペリエンスにより、組織はデータエコシステム全体にわたってより深いインサイトを引き出し、意思決定を加速できます。
課題：AIと外部の専門知識のギャップを解消する
基盤モデルは強力なツールですが、数か月または場合によっては数年も前のデータでトレーニングされるため、現在のイベントに関する知識が不足しています。データエンジニアは多くの場合、すぐに使えるソリューションを提供していない他のプラットフォームを使用して、複雑で信頼性の低いスクレイピング手法を設定し、維持しようとします。
さらに、エンタープライズサブスクリプションには通常、パブリッシャーによるAI利用ライセンスの制限が含まれているため、企業はコンプライアンスとガバナンスの懸念を抱えています。多くの場合、知的財産と見なされるため、企業のITセキュリティは、セキュリティ境界外へのプロンプトやコンテキストの送信を制限します。
一方、コンテンツオーナーやパブリッシャーは、自社の知的財産が適切な報酬や帰属なしにAIトレーニングに利用されていることを懸念しています。
Packtでは、AI時代においても技術コンテンツの完全性と信頼性を維持することに真摯に取り組んでいます。私たちのCortexナレッジ拡張CodeSolverでは、AI分野における重要な懸念事項である「著作権の帰属」問題に取り組んでいます。あらゆるソリューションの背後にいる専門著者へ直接的にクレジットを付与することで、コンテンツが正確であるだけでなく、信頼性のあるものであることを保証します。これにより、開発者や企業は、提供される回答が検証済みの専門家レビュー済みソースに基づいていることを理解し、安心して信頼することができます。未検証の一般的なコンテンツを生成する他のツールとは異なり、CodeSolverは透明性と信頼を重視し、イノベーションと正確さを推進する貢献者に敬意を表したコンテンツを提供しています。
—Oliver Huggins氏
推論ベースのエージェント型AIアシスタントの急成長により、収益化につながらないウェブ検索ツールからコンテンツをパブリッシャーは積極的にブロックしています。そのため、次のような重大なギャップが生じます。企業は、自社のビジネスに関連性のある信頼できるパブリッシャーの外部専門知識とコンテキストによって、AIをエンリッチしたいと考えています。一方、コンテンツプロバイダーは収益化への道筋と作品保護の保証を必要としています。
Snowflakeのソリューション：Cortexナレッジ拡張
Snowflakeは、SnowflakeマーケットプレイスのCortexナレッジ拡張を通じてこの課題に正面から対処しています。Cortexナレッジ拡張は、これらの双方にメリットをもたらすように設計されています。企業は、サードパーティプロバイダーやパブリッシャーからの専有コンテキストや知識を使用して、エージェントやSnowflake Intelligence（パブリックプレビュー中）などのAIアプリケーションを簡単にエンリッチできます。また同時に、コンテンツ所有者の知的財産の保護と適切な帰属も実現します。
エンタープライズデータとAIのチームは、Cortexナレッジ拡張を使用して有意義な方法でメリットを得られます。
複雑で信頼性の低いスクレイピング手法の回避：スクレイピング、チャンク、推論、モデルトレーニングを行うことなく、プレミアムパブリッシャーの高品質でAI-readyのデータソースに迅速にアクセスできます。
トレーニングなしでAIコンテキストを簡単に強化：エージェントは、組織内に保持されているすべての構造化データと非構造化データにアクセスできるだけでなく、検索拡張生成（RAG）機能によって最新のサードパーティコンテンツやナレッジを接続できます。回答には明確な引用情報が付与され、関連するソースにリンクバックされるため、迅速に検証できます。
エンタープライズセキュリティとコンプライアンスへの信頼の構築：プロンプトがプロバイダーと共有されることはなく、コンテンツがAIやエージェントのユースケースで使用されるための適切なライセンスが付与されます。
Cortexナレッジ拡張の仕組み
Cortexナレッジ拡張は、RAGとSnowflake Cortex Search（Snowflakeの低レイテンシーで高品質なセマンティック検索エンジン）を使用して、AIアプリやシステム内の外部データのセキュアでガバナンスの確保された使用を促進し、ユーザーまたはエージェントのプロンプトでプロバイダーのコンテンツ全体から関連ドキュメントを見つけます。これは、SnowflakeのゼロETLセキュアデータシェアリング機能を活用しており、コンテンツオーナーはいつでもコンテンツへのアクセスを取り消すことができます。Cortexナレッジ拡張からの出力には、信頼性と正確性を高めるために引用や出典へのリンクが含まれています。これはRAGアーキテクチャに従うため、AIの出力は実際のコンテンツをベースとした内容になっています。
プロバイダーのセットアップ：コンテンツオーナーとパブリッシャーは、自社データに対してCortex Searchサービスを設定し、Snowflakeマーケットプレイスで公開したり、非公開で共有したりできます。プロバイダーは、エンタープライズ顧客のニーズに応じて、最新のライブデータリフレッシュやアーカイブコンテンツをリスティングに含めることができます。
コンテンツの取得：企業は、SnowflakeマーケットプレイスでAI-readyのコンテンツサービスを直接発見、試用、購入できます。インストールすると、共有されたCortex Searchサービスがお客様のSnowflakeアカウントに表示されます。ユーザーは、コンテンツをすべて閲覧するのではなく、コンテンツと「対話する」ことができます。このような機能は、パブリッシャーのコンテンツに対するモデルトレーニングを防止するために不可欠となります。 たとえば、ユーザーは「鋼材価格の変動に対して、当社にはどのようなエスポージャーリスクがありますか」と尋ねることができます。Snowflake Cortex AIは多段階のエージェント型推論を使用して、Snowflake Cortex Analystを通じてSQLクエリを実行し、鉄鋼コモディティに対する現在の投資を評価します。また、Cortex Searchを使用してCortexナレッジ拡張のニュースソースを精査し、地政学的リスクの顕在化を発見することもできます。
AI統合：各ソースは、Snowflake Intelligenceのエージェントに簡単に接続できます。これにより、チームはエンタープライズデータやライセンスされたコンテンツと対話して、実際のビジネスインサイトを活用することができます。ライセンスされたコンテンツをシステムやアプリケーションに統合するために、ユーザーは任意の大規模言語モデル（LLM）やSnowflake上のMCPサーバーを通じて、Cortex AI APIにプロンプトを表示できます（近日中にパブリックプレビュー）。
Snowflake Intelligenceの導入
Snowflake Intelligenceは、このように強力な機能を統合する統合インターフェイスとして機能します。現在パブリックプレビュー中のこのエージェント型エクスペリエンスは、構造化情報と非構造化情報の両方にわたって自然言語での対話を可能にすることで、ビジネスユーザーがデータとコニュニケーションする方法を変革します。
ドキュメント検索を主な目的とする従来のAIソリューションとは異なり、Snowflake Intelligenceは、Cortex Analystなどの確立されたテクノロジーを活用してエンタープライズデータに対してより正確なSQLクエリを直接生成しながら、Cortexナレッジ拡張を通じて外部のナレッジソースにアクセスします。この二重の機能により、ユーザーは「当社の第3四半期の売上は業界のトレンドと比較してどうか、業績に影響を与えている外部要因は何ですか」といった複雑な質問をして、社内メトリクスと関連する市場インテリジェンスを融合させた包括的な回答を得られます。
Snowflake Intelligenceの傑出した特徴は、Snowflakeの堅牢なセキュリティとガバナンスのフレームワークを基盤としたエンタープライズグレードの基盤にあります。既存のロールベースのアクセス制御、データマスキングポリシー、ガバナンスルールはすべて、対話のたびに自動的に適用され、ユーザーがアクセスを許可されたデータに基づいたインサイトのみを得られるように支援します。
このシームレスなセキュリティ継承により、アプリケーションレイヤーで権限を再定義する必要がなくなるとともに、インサイトの生成方法について透明性が確保されます。企業は、堅牢なデータ保護とコンプライアンス制御を維持しながら、Snowflake Intelligenceを活用してデータアクセスを民主化し、セルフサービスのインサイトによってビジネスユーザーを強化し、データチームを事後対応型のサポートチームから戦略的イネーブルメントチームへと進化させることができます。
エージェント向けプレミアムコンテンツのユースケース
Snowflakeマーケットプレイスで利用可能なプレミアム公開ソースをAIアシスタントやエージェントシステムと統合することで、企業はさまざまなビジネス機能や業界にわたって変革的な機能を活用できるようになります。
財務分析サービス：リスク分析と投資戦略を強化します。AP Business Newsのナレッジを搭載したAIアシスタントは、「鉄鋼コモディティの今四半期のリスクプロファイルはどうなっていますか」などのプロンプトに回答することで、市場の不安定な状況やコモディティに影響を与えている地政学的要因について、リアルタイムなインサイトを得られます。これにより、情報に基づいたアジャイルな財務的な意思決定が可能になります。
テクノロジー：開発者の効率を改善し、問題解決を合理化します。LLMは、Stack OverflowコンテンツやPackt Publishingテキストブックを組み込むことで、プログラミングの課題に対して的を絞った回答を提供できます。たとえば、開発者は「『TypeError: unhashable type: 'list'』と出力されます。どうすればよいですか」と質問し、関連性の高い迅速なガイダンスを社内の開発環境内で直接受けることができます。
市場調査：さらに繊細で正確なセンチメント分析と競合インテリジェンスを実施します。CB Insightsの専門家調査を活用することで、AIアシスタントは消費者トレンド、競合状況、新たな市場機会をより詳細に分析できるようになり、よりインパクトのあるビジネス戦略につながります。
ライフサイエンス：創薬研究と臨床分析を加速します。PubMed Biomedical Research Corpusからの研究論文やジャーナル記事をLLMに統合することで、研究者は「糖尿病のない肥満成人において、チルゼパチドとセマグルチドを比較した場合、約68～72週時点での体重減少率と消化器系有害事象による投与中止率に違いはありますか」といった複雑な質問が可能になり、文献レビューに費やす時間が劇的に短縮し、新たな治療経路の特定が支援されます。
一般的な事業運営と戦略計画：The AP Press、USA TODAY Network、The Washington Postなどのソースからの最新ニュースやトレンドをビジネス上の質問に対してコンテキスト化する能力は、特定の業界アプリケーション以上の幅広い価値を提供します。これにより、リーダーシップは特定のトピックに関するブリーフィングを迅速に取得し、ブランドの評判をリアルタイムで監視し、顧客アカウントに関するコンテキストを把握して、業界の変化、コンプライアンスや規制、世間の動向をいち早く捉えることで、競争力を高めることができます。
企業は、SnowflakeマーケットプレイスでSnowflake IntelligenceとCortexナレッジ拡張を活用することで、専有データと高価値の外部知識やコンテキストをシームレスに融合できます。これにより、AIアプリケーションの精度とユーティリティが向上するだけでなくAIで支援を受けた従業員が、信頼できる情報をその場で直接扱えるようになるため、情報に基づいたアジャイルで競争力のある組織が育成されます。
Snowflakeで今すぐエージェントの使用を開始する
このクイックスタートでは、Snowflake Intelligenceを使用して構造化データと非構造化データからインサイトを取得できます。
このクイックスタートからSnowflakeドキュメントをSnowflake Intelligenceに移動して、Cortexナレッジ拡張を探索できます。
このSnowflake Intelligenceデモでは、USA TODAY NetworkとCortexナレッジ拡張のデモで、Snowflakeドキュメントとチャットできるチャットできる様子をご紹介いたします。