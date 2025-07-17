Comprendi l’impatto economico totale di Snowflake per massimizzare il ROI dell’AI

Successivamente, lo studio ha esaminato l’impatto del costo e del time to value. I risparmi sui costi derivano (1) da insight sui clienti in tempo reale, che consentono alle aziende di prendere decisioni migliori e data-driven; (2) da una migliore gestione della supply chain, che consente una gestione proattiva degli ordini dei clienti e costi di spedizione ottimizzati; e (3) da una maggiore produttività di analisti aziendali e team di business, come contabilità, finanza e supply chain. Grazie a un accesso più rapido a dati accurati e consolidati, le organizzazioni degli intervistati hanno ottimizzato le proprie operazioni, ridotto gli sprechi e aumentato l’efficienza in tutti questi dipartimenti.

"Prima di Snowflake, l'accesso alle metriche della supply chain era molto limitato. Ogni singola dimensione e metrica della supply chain doveva essere scaricata per poter essere utilizzata all’esterno dei sistemi stessi. Con Snowflake, abbiamo migrato quei dati in un database e automatizzato tutto. Invece di dover calcolare la redditività dei clienti utilizzando tutti i file Excel, possiamo semplicemente fare riferimento a tabelle e viste.” — Un’organizzazione di servizi di ristorazione con sede negli Stati Uniti