AlphaGeoの金融サービス業界向けレジリエンスソリューションで気候変動に対応

気候リスクがこれまで以上に重要な理由
多くの企業にとって、気候リスクは中核的な金融リスクとなっており、世界中の銀行、保険、資産保有会社、資産運用会社に影響しています。先日開催されたシンガポールEcosperity Week 2025では、気候関連イベントがブラックスワン現象ではなく、即時の戦略的な財政対応を必要とする体系的な要因であることが強調され、この切迫感が強調されました。気候変動は物理的危険（洪水、干ばつ、異常気象）と移行リスク（政策変更、技術シフト）の両方を通じて農業、エネルギー、不動産などの主要セクターに影響を与えるため、銀行は信用リスクとデフォルトリスクの増加に直面しています。保険会社はかつてない大災害による損失に直面しており、リスクモデルと引受戦略の根本的な見直しを余儀なくされています。資産保有会社と資産運用会社は、ポートフォリオに気候リスクを織り込んだ正確な価格を設定し、グリーンウォッシングのリスクを緩和しながら規制の厳格化を進める必要に迫られています。
こうした課題に効果的に対処するための大きなハードルは、「データギャップ」でした。金融機関は、断片的で一貫性がなく、アクセスしにくい気候変動リスクデータに苦労することがよくあります。そのため、堅牢なリスクモデルの開発が遅延し、コンプライアンスコストが増加し、評価、融資、引受などの中核的な金融プロセスに気候に関する考慮事項の統合が妨げられます。
Snowflakeのエコシステムは、AlphaGeoのようなパートナーとともに、このギャップを埋めてデータドリブンなレジリエント投資を推進する上で欠かせない存在です。
AlphaGeo x Snowflake：最先端の気候の金融影響アナリティクスの提供
潜在的な物理的気候リスクに対処するには、迅速な適応が必要です。組織は、気候モデル、市場トレンド、社内資産レベルの情報から多様なデータストリームを取り込んで、調整に関する意思決定を行う必要があります。Snowflakeの金融サービス業界向けAIデータクラウドは、物理リスク、自然リスク、移行リスクの領域にまたがる120社以上のグローバルデータプロバイダーと提携し、環境、社会、ガバナンス（ESG）データモデルの開発を加速し、迅速なコラボレーションをサポートし、AlphaGeoなどの最先端の分析ソリューションを提供する統合プラットフォームを提供しています。AlphaGeoは、Snowflake上でネイティブに構築され、AWS経由で展開されます。銀行、保険会社、資産運用会社に対して、気候リスクの定量化、適応、対処のための革新的なアプローチを提供します。
従来の金融モデルは、気候リスクの場所固有の進化する性質を正確に反映するための粒度とダイナミズムに欠けていました。具体的には、洪水の高リスク地域に位置する不動産の保険費用の増加や、山火事の頻度の増加による資産価値の減少の可能性に対して、どのように価格を設定するか、という問題です。
AlphaGeoは、独自のClimate Risk and Resilience IndexとFinancial Impact Analyticsスイートでこの課題に対応しています。これらのツールにより、金融機関は以下を実現できます。
- 物理気候リスクの定量化：AlphaGeoは、洪水、熱波、干ばつ、山火事、ハリケーン、海面上昇などの物理的な気候リスクを、最大2100年までの複数の将来シナリオにわたって所在地レベルで正確にスコアリングします。たとえば、銀行は周辺地区や地区レベルで、住宅ローンポートフォリオ全体の洪水リスクの変動を特定できます。
- ローカルレジリエンスの要因：Global Adaptation Layerは、防波堤、排水システム、火災対応ネットワークなどの実際のレジリエンスインフラストラクチャを組み込むことで精度を高め、実際のエクスポージャーの「根拠のある」ビューを作成します。これにより、汎用ハザードマップが投資グレードのリスクインテリジェンスに変換されます。
- 金融モデルへの気候の埋め込み：AlphaGeoのFinancial Impactスイートは、キャッシュフローモデルやバリュエーションモデルと直接統合できます。場所ごとの運用コスト（保険や光熱費の上昇など）と設備投資（改修投資など）を調整し、気候の不確実性を反映して割引率を再調整します。
- 適応による金融上の影響シミュレーション：機関は保有期間、アセット戦略、コストの想定を入力できます。さらに、AlphaGeoは改訂されたNPVを生成することで、投資家が不動産の改修からポートフォリオのリバランスに至るまで、気候適応のROIを測定できるようにします。
- 中核的な意思決定システムへの統合：出力は引受業務、投資、クレジットシステムに直接取り込まれます。保険会社は気候の影響を受けやすいゾーンで保険料を改訂し、資産運用会社は配分モデルを調整し、銀行は価格転嫁と物理的なリスクを融資決定に適用することができます。これらはすべて、Snowflakeのスケーラブルでセキュアなデータプラットフォームを基盤としています。
影響の実例
主要な金融機関からのお客様の声は、AlphaGeoとSnowflakeのコラボレーションの具体的な価値を示しています。
- 米国の湾岸地域を拠点とする、ある政府系投資ファンドは、AlphaGeoを活用してグローバルなインフラストラクチャアセットの中期的な気候リスクエクスポージャーをマッピングし、リスク緩和と適応戦略に影響を与えました。
- Oaktree Capitalは、このプラットフォームを活用して不動産株式、プライベートローン、取引有価証券からなる複雑なポートフォリオ全体の気候リスクを定量化することで、より情報に基づいた投資の意思決定を実現しました。
- Zurich Insurance Group（ZIG）は、AlphaGeoを統合し、気候リスク、レジリエンス、金融インパクトに基づいて成長見通しの高い地域を特定することで、グローバルな不動産ポートフォリオを最適化しました。
ZIGの事例の詳細：気候インテリジェンスの活用
ZIGは、数十億ドル規模の不動産ポートフォリオを持つグローバル保険会社として、次のような重要な課題に直面していました。それは、長期的なリターン目標を犠牲にすることなく、投資戦略に気候リスクをどのように組み込むか、ということです。
同社は、AlphaGeoとSnowflakeとの連携を通じて、物理的なリスクアナリティクスを不動産投資モデルに直接統合するという大胆な一歩を踏み出しました。その仕組みは以下のとおりです。
1.気候リスクマッピング：AlphaGeoは、さまざまな気候シナリオ（RCP 4.5や8.5など）で洪水、熱、嵐のホットスポットを特定して、場所に応じた気候エクスポージャースコアを提供しました。
2.レジリエンスプロファイリング：適応レイヤーを使用することで、ZIGはどの地域がより適切に保護されているかを把握できました。「リスクのある地域だけでなく、リスクを効果的に管理している領域も把握」できました。
3.金融上の統合：その後、ZIGはAlphaGeoのFinancial Impact Analyticsを使用して、設備投資予測（改修や保険料）を調整し、期待収益を修正しました。その結果、リスクとレジリエンスの両方を考慮したダイナミックモデルが実現し、長期的なパフォーマンスが最適化されました。
同社の不動産調査および戦略担当グローバル責任者であるAndrew Angeli氏は、次のように述べています。「異常気象の頻度と深刻さが増しているなかで、不動産投資家は考え方を変えざるを得なくなっています。Snowflakeを通じて提供されるAlphaGeoのハイパーローカル気候インテリジェンスを使用して、より情報に基づいた投資意思決定が可能になります。リスク回避だけでなく、機会の特定も重要です」
重要である理由
ZIGの例は、保険会社がコンプライアンスの枠を超えて、気候データを戦略的資産として利用した場合に可能になることを示しています。
- リターンだけでなくレジリエンスに基づいたポートフォリオの最適化
- 規制当局、投資家、格付け機関のためのレポーティングの強化
- Snowflakeを通じて瞬時に提供される、場所固有の正確なアナリティクスによる意思決定の迅速化
気候に配慮したポートフォリオの構築：今すぐ対応が必要
多くの企業にとって、気候変動リスクはもはや未来の脅威ではなく、今すぐにでも対応が必要な、金融業界での喫緊の現実課題となっています。気候関連の信用リスクの理解と緩和を目指す銀行、不安定な環境でエクスポージャーの価格変更を必要とする保険会社、気候に強いポートフォリオの構築を目指す資産運用会社にとって、Snowflake、AlphaGeo、AWSの機能は確かなソリューションをもたらします。金融業界は、統合されたデータ、高度なアナリティクス、コラボレーションプラットフォームを活用することで、気候変動の課題に対処できます。
堅牢なESG MDMレイヤーの構築、移行リスクのモデリングの加速、物理リスクの粒度の細かいシミュレーションなど、さまざまなソリューションが、お客様やその顧客の気候レジリエンスを確保します。
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