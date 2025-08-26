AlphaGeoの金融サービス業界向けレジリエンスソリューションで気候変動に対応

中核的な意思決定システムへの統合：出力は引受業務、投資、クレジットシステムに直接取り込まれます。保険会社は気候の影響を受けやすいゾーンで保険料を改訂し、資産運用会社は配分モデルを調整し、銀行は価格転嫁と物理的なリスクを融資決定に適用することができます。これらはすべて、Snowflakeのスケーラブルでセキュアなデータプラットフォームを基盤としています。

影響の実例

主要な金融機関からのお客様の声は、AlphaGeoとSnowflakeのコラボレーションの具体的な価値を示しています。

米国の湾岸地域を拠点とする、ある政府系投資ファンド は、AlphaGeoを活用してグローバルなインフラストラクチャアセットの中期的な気候リスクエクスポージャーをマッピングし、リスク緩和と適応戦略に影響を与えました。

は、AlphaGeoを活用してグローバルなインフラストラクチャアセットの中期的な気候リスクエクスポージャーをマッピングし、リスク緩和と適応戦略に影響を与えました。 Oaktree Capital は、このプラットフォームを活用して不動産株式、プライベートローン、取引有価証券からなる複雑なポートフォリオ全体の気候リスクを定量化することで、より情報に基づいた投資の意思決定を実現しました。

は、このプラットフォームを活用して不動産株式、プライベートローン、取引有価証券からなる複雑なポートフォリオ全体の気候リスクを定量化することで、より情報に基づいた投資の意思決定を実現しました。 Zurich Insurance Group（ZIG）は、AlphaGeoを統合し、気候リスク、レジリエンス、金融インパクトに基づいて成長見通しの高い地域を特定することで、グローバルな不動産ポートフォリオを最適化しました。

ZIGの事例の詳細：気候インテリジェンスの活用

ZIGは、数十億ドル規模の不動産ポートフォリオを持つグローバル保険会社として、次のような重要な課題に直面していました。それは、長期的なリターン目標を犠牲にすることなく、投資戦略に気候リスクをどのように組み込むか、ということです。

同社は、AlphaGeoとSnowflakeとの連携を通じて、物理的なリスクアナリティクスを不動産投資モデルに直接統合するという大胆な一歩を踏み出しました。その仕組みは以下のとおりです。

1.気候リスクマッピング：AlphaGeoは、さまざまな気候シナリオ（RCP 4.5や8.5など）で洪水、熱、嵐のホットスポットを特定して、場所に応じた気候エクスポージャースコアを提供しました。

2.レジリエンスプロファイリング：適応レイヤーを使用することで、ZIGはどの地域がより適切に保護されているかを把握できました。「リスクのある地域だけでなく、リスクを効果的に管理している領域も把握」できました。

3.金融上の統合：その後、ZIGはAlphaGeoのFinancial Impact Analyticsを使用して、設備投資予測（改修や保険料）を調整し、期待収益を修正しました。その結果、リスクとレジリエンスの両方を考慮したダイナミックモデルが実現し、長期的なパフォーマンスが最適化されました。

同社の不動産調査および戦略担当グローバル責任者であるAndrew Angeli氏は、次のように述べています。「異常気象の頻度と深刻さが増しているなかで、不動産投資家は考え方を変えざるを得なくなっています。Snowflakeを通じて提供されるAlphaGeoのハイパーローカル気候インテリジェンスを使用して、より情報に基づいた投資意思決定が可能になります。リスク回避だけでなく、機会の特定も重要です」

重要である理由

ZIGの例は、保険会社がコンプライアンスの枠を超えて、気候データを戦略的資産として利用した場合に可能になることを示しています。

リターンだけでなくレジリエンスに基づいた ポートフォリオの最適化

規制当局、投資家、格付け機関のための レポーティングの強化

Snowflakeを通じて瞬時に提供される、場所固有の正確なアナリティクスによる意思決定の迅速化

気候に配慮したポートフォリオの構築：今すぐ対応が必要

多くの企業にとって、気候変動リスクはもはや未来の脅威ではなく、今すぐにでも対応が必要な、金融業界での喫緊の現実課題となっています。気候関連の信用リスクの理解と緩和を目指す銀行、不安定な環境でエクスポージャーの価格変更を必要とする保険会社、気候に強いポートフォリオの構築を目指す資産運用会社にとって、Snowflake、AlphaGeo、AWSの機能は確かなソリューションをもたらします。金融業界は、統合されたデータ、高度なアナリティクス、コラボレーションプラットフォームを活用することで、気候変動の課題に対処できます。

堅牢なESG MDMレイヤーの構築、移行リスクのモデリングの加速、物理リスクの粒度の細かいシミュレーションなど、さまざまなソリューションが、お客様やその顧客の気候レジリエンスを確保します。

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