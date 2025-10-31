Snowflake annuncia un’integrazione estesa tra Oracle Database e l’AI Data Cloud Snowflake

E se gli eventi che fanno funzionare la tua attività — le transazioni bancarie al dettaglio, i pagamenti con carta in ogni punto vendita, i movimenti nelle catene di approvvigionamento globali, le modifiche ai dati in Oracle — potessero immediatamente alimentare azioni intelligenti? Con Snowflake Openflow Connector for Oracle Database, quegli eventi non resterebbero più chiusi all’interno dei sistemi operativi. Potrebbero fluire in modo sicuro in Snowflake, dove Snowflake Intelligence, basato su Snowflake Cortex Agents (entrambi attualmente in public preview), li analizzerà insieme a ogni altro segnale aziendale per ragionare, decidere e agire in tempo reale. Per i settori che si affidano a Oracle, come banking, retail, life science e healthcare, questo trasformerebbe le operazioni statiche in intelligence live.

In occasione di Oracle AI World, abbiamo annunciato opzioni di integrazione ampliate per i clienti comuni e il rilascio in private preview di Snowflake Openflow Connector for Oracle, un connettore completamente integrato progettato congiuntamente per semplificare, rendere affidabili e spostare i dati quasi in tempo reale. Questa collaborazione combina la consolidata tecnologia di database Oracle e l’AI Data Cloud scalabile Snowflake, consentendo alle organizzazioni di trasmettere direttamente i dati operativi in Snowflake non appena si verificano nuove transazioni. Grazie alla tecnologia Change Data Capture (CDC) basata su log di Oracle e alle funzionalità di streaming native di Snowflake, la soluzione semplifica le pipeline, offre insight a bassa latenza e supporta diversi ambienti di distribuzione.

Che si tratti di supportare l’intelligenza artificiale, l’analisi dei dati o la reportistica normativa, l’integrazione tra Oracle e Snowflake consente alle aziende di ottenere agilità e insight su larga scala, grazie alla profonda esperienza e al supporto unificato di entrambi i team.

Due scelte potenti per un’architettura comprovata

Riconosciamo che clienti diversi hanno esigenze diverse, quindi offriamo due metodi per replicare i dati in tempo quasi reale. Offrendo la possibilità di scelta, puntiamo a consentire a ogni organizzazione di implementare il flusso di dati ottimale per le sue esigenze specifiche.

1. Snowflake Openflow Connector for Oracle per un’esperienza nativa ottimizzata

Per offrire un’esperienza efficiente e completamente gestita all’interno di Snowflake, siamo lieti di presentare Snowflake Connector for Oracle. Costruito sul framework Snowflake Openflow, il connettore è progettato per offrire semplicità, prestazioni ed efficienza operativa.

Esperienza semplificata e nativa: Progettato per essere facile da usare, il connettore offre un’esperienza zero-installation direttamente all’interno della piattaforma Snowflake, riducendo l’overhead operativo per i team dati.

Funzionalità completamente gestite e scalabili: Come componente integrato Snowflake, il connettore è gestito da Snowflake. Scala automaticamente per gestire i volumi di dati, liberando gli ingegneri dalla gestione di un’infrastruttura pipeline complessa.

Licenze flessibili: I clienti possono scegliere tra una licenza integrata gestita da Snowflake o un’opzione bring-your-own-license (BYOL) per coloro che dispongono di una licenza Oracle GoldenGate esistente.

2. GoldenGate per il controllo, l’elaborazione dello streaming e l’innovazione nel cloud

In alternativa, Oracle offre Oracle Cloud Infrastructure (OCI) GoldenGate, che stabilisce lo standard per la replica e l’integrazione dei dati aziendali.

Controllo di livello enterprise: Controlli granulari, integrazione ad alte prestazioni con transazioni Oracle SGA (System Global Area) e replica eterogenea con centinaia di archivi di dati di terze parti.

Innovazione per Snowflake: Oracle supporta la replica in streaming per Oracle Database tramite API Snowpipe Streaming per il caricamento a bassa latenza. GoldenGate fornisce anche una soluzione Stage-Merge (micro-batch) che gestisce le operazioni di unione da DML/DDL complessi in modo flessibile e a basso costo.

Elaborazione stream e analytics: È disponibile nella piattaforma GoldenGate per gestire l’estrazione, la trasformazione, il caricamento (ETL), la pulizia dei dati e l’analisi delle serie temporali sugli eventi dei dati in-flight nel data warehouse e nei sistemi lakehouse Snowflake.

Un approfondimento sull’architettura di Openflow Connector

La nostra filosofia di progettazione per Openflow Connector for Oracle era incentrata su tre pilastri: prestazioni di livello enterprise, semplicità operativa e integrazione nativa di Snowflake.

Il connettore è basato sull’API nativa XStream di Oracle. Si tratta di una scelta progettuale deliberata e critica. L’API XStream condivide alcune delle potenti tecnologie eseguite all’interno di Oracle GoldenGate, consentendo a Snowflake di attingere direttamente ai log di ripristino del database. Questo CDC basato su log acquisisce gli inserimenti, gli aggiornamenti e le eliminazioni con un impatto minimo sui sistemi di elaborazione delle transazioni online (OLTP), un chiaro vantaggio rispetto a strumenti CDC più basati su trigger, query e logminer.

Abbiamo dato la priorità a un’architettura senza agenti e a impatto zero. Non ci sono agenti da installare, gestire o applicare sui server Oracle. La configurazione sul lato Oracle viene eseguita da un amministratore di database che esegue un set standard di comandi SQL per configurare e abilitare il server in uscita XStream. Da qui, tutte le integrazioni sono controllate in Snowflake. Utilizzando l’interfaccia utente di Openflow, gli utenti possono configurare l’ambito di replica (ad esempio, schemi, tabelle e colonne), monitorare l’integrità della pipeline con telemetria e avvisi e monitorare l’ingestion in tempo quasi reale.