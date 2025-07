Modernizzare l’elaborazione XML per i servizi finanziari con Snowflake

Nonostante l’avvento di nuovi formati di dati come JSON, Avro e Parquet, l’XML (eXtensible Markup Language) rimane uno standard dati fondamentale nei servizi finanziari. Dai sistemi di core banking realizzati tra gli anni ’90 e 2000 fino al reporting normativo moderno, l’XML è profondamente integrato nel tessuto operativo del settore. Standard come FpML (Financial Products Markup Language) per i derivati, XBRL (eXtensible Business Reporting Language) per il reporting normativo, ISO 20022 per pagamenti e titoli e persino alcune implementazioni del FIX Protocol si basano ampiamente su XML.

Gli istituti finanziari generano, scambiano e inviano regolarmente documenti XML per supportare funzioni critiche quali:

Comunicazioni interbancarie tramite SWIFT



Processi di trading e settlement



Segnalazioni normative in preparazione dello statunitense Financial Data Transparency Act (FDTA) e a enti attuali come SEC, FINRA, ESMA, Federal Reserve, OCC e FDIC



Scambi di messaggi di pagamento



Formati dei file di dati di mercato



Sebbene la rigorosa applicazione degli schemi e la struttura documentale di XML offrano chiari vantaggi per i dati complessi e strutturati, la sfida per i data engineer e i data analyst consiste nel rendere questi dati facilmente accessibili e utilizzabili per i moderni flussi di lavoro di analytics, reporting e integrazione. Storicamente, il parsing di XML richiedeva un’infrastruttura dedicata, risorse di sviluppo specializzate o pipeline di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL) personalizzate, con conseguenti ostacoli, costi e ritardi.

Sfruttare il valore dei sistemi legacy e moderni con Snowflake

Con la recente introduzione delle funzionalità di elaborazione XML native, Snowflake colma il divario tra i formati di dati legacy e le moderne esigenze di analytics, consentendo agli istituti finanziari di sfruttare appieno il valore dei propri dati XML senza sacrificare l’agilità o la scalabilità.

Con Snowflake, le organizzazioni ora possono:

Caricare XML direttamente in Snowflake senza bisogno di pre-elaborazione esterna



Interrogare i dati XML con SQL standard, sfruttando potenti funzioni integrate per la navigazione, l’estrazione e la trasformazione



Integrare XML in modo trasparente con JSON, dati relazionali e analytics su dati semi-strutturati



Applicare governance, sicurezza e data lineage in modo uniforme a dati strutturati e semi-strutturati



Abilitare workload di data science e AI/ML direttamente su data set derivati da XML

Il supporto XML nativo di Snowflake trasforma XML da un formato di archiviazione in silos a un asset attivo e interrogabile, perfettamente integrato con l’ecosistema dell’AI Data Cloud di Snowflake.

Principali casi d’uso delle funzionalità XML di Snowflake per i servizi finanziari

Gli istituti finanziari possono ora ripensare i propri flussi di lavoro basati su XML in un’ampia gamma di funzioni mission-critical.

Conformità e reporting normativo

Le organizzazioni possono caricare direttamente in Snowflake la documentazione XBRL, i modelli XML normativi o i documenti da presentare alla SEC. Con il parsing e la trasformazione basati su SQL, i team che si occupano di conformità possono automatizzare la generazione di report, convalidare la documentazione confrontandola con i dati interni e accelerare i cicli di presentazione.

Integrazione del trading e della gestione del rischio

Conferme di trading, eventi del ciclo di vita dei derivati (tramite FpML) e messaggi FIXML possono essere caricati, parsati e integrati nelle pipeline di analytics di trading e del rischio, riducendo la latenza nella riconciliazione e nel reporting.

Pagamenti e messaggistica interbancaria

I messaggi XML ISO 20022 per pagamenti, transazioni in titoli e gestione dei conti possono essere facilmente archiviati, parsati e analizzati in Snowflake. Banche e stanze di compensazione possono arricchire i dati di pagamento, monitorare i flussi delle transazioni e identificare le anomalie senza un’infrastruttura di parsing personalizzata.

I vantaggi di Snowflake per i flussi di lavoro basati su XML

Modernizzando l’elaborazione XML all’interno dell’AI Data Cloud Snowflake, gli istituti di servizi finanziari ottengono:

Time-to-insight più rapido: Eseguire il parsing e l’interrogazione di XML rapidamente, senza attendere processi ETL esterni.



Un patrimonio di dati unificato: Combinare dati XML, JSON, Parquet e relazionali in un’unica piattaforma governata.



Sicurezza di livello enterprise: Applicare controlli granulari di accesso, conformità e governance a livello enterprise ai workload XML.



Scalabilità: Scalare automaticamente le risorse di calcolo per il parsing di grandi volumi di file XML.



Condivisione e collaborazione sui dati: Condividere i data set XML analizzati tra i team o con i partner esterni utilizzando le funzionalità di Secure Data Sharing.



Snowflake elimina la complessità tradizionalmente associata ai flussi di lavoro XML, aiutando le società di servizi finanziari a rimanere agili, conformi e basate sugli insight.

Architettura della soluzione

La modernizzazione dell’elaborazione XML con Snowflake sfrutta le funzionalità native della piattaforma per archiviare, eseguire il parsing, interrogare e gestire i dati XML semi-strutturati, il tutto utilizzando le familiari funzionalità SQL e native di Snowflake. Snowpark XML fornisce un’esperienza di programmazione ai data engineer che utilizzano Python.