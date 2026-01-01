DEC 12, 2024/4 min de lecturaPerspectivas

Obtención de valor empresarial real a partir de la IA: los líderes de datos centrados en el valor que hay que vigilar en 2025

Jennifer Belissent
A medida que las organizaciones maduran en la ejecución de iniciativas de datos e inteligencia artificial (IA), queda pendiente una pregunta importante: ¿Cómo se mide la eficacia de nuestros equipos y nuestro impacto en el negocio? Este no es el perenne dilema de “¿Cuánto valen mis datos?”, que se suele preguntar retóricamente y responder teóricamente. El reto actual es concreto: definir y llevar un seguimiento de las métricas utilizadas para justificar la inversión continua en innovación en datos e IA. Los equipos de datos suelen empezar por medir el rendimiento y la velocidad de la información o la gobernanza y la mitigación del riesgo. A veces, estas se consideran “métricas fundamentales”. Pero el santo grial de la verdadera transformación es la medición de los valores empresariales y la atribución a las iniciativas de datos e IA. 

De hecho, según las empresas analistas, medir el valor de la IA y elaborar informes al respecto era el principal obstáculo para implementar iniciativas de IA. Algunos CDO permiten experimentar sin un caso de negocio completo; sin embargo, implementar un modelo de IA en producción suele requerir una imagen clara de la rentabilidad. 

La lucha por medir el valor empresarial ha sido noticia últimamente. Los inversores temen una burbuja de IA: ¿Puede continuar el crecimiento entre los proveedores de IA? ¿Pueden los clientes mantener sus tasas de inversión? “Nos preguntamos cómo funcionará y si generará suficiente retorno del capital”, se pregunta un analista del sector. Esta es la pregunta del momento: “¿Todo esto realmente vale algo?” Sabemos que sí. Muchos de nuestros clientes de Snowflake lo están demostrando.

En resumen: corresponderá a los responsables de datos e IA ofrecer y medir el impacto empresarial de sus iniciativas de IA y los datos subyacentes. Muchas ya lo están haciendo. 

El esfuerzo y el impacto de estos líderes no deben pasar desapercibidos ni infravalorarse, por lo que Snowflake se complace en anunciar la lista Value-Focused Data and AI Leaders to Watch. Para ayudar a destacar las contribuciones de estos líderes, Snowflake ha identificado a 50 personas que aportan valor a sus organizaciones y ha establecido procesos para supervisar y medir el impacto en el negocio de forma sistemática. 

Aunque no es una lista completa de los CDO que Snowflake cree que impulsan el cambio dentro de sus organizaciones, queremos destacar a algunos que encarnan las cualidades que consideramos esenciales para el éxito. Estos líderes son pensadores vanguardistas que han demostrado tener la agilidad necesaria para adaptarse a la rápida innovación en torno a los datos y la IA, y reconocen el imperativo de ofrecer valor empresarial. 

Las siguientes personas han establecido mecanismos para medir y supervisar el valor empresarial derivado de la innovación y las inversiones en datos e IA: 

Akash Agrawal

VP Data & Analytics

Tata Consumer Products Limited 

Aman Thind

Chief Architect

State Street

Anders Vestergren

VP Network Management

Ericsson

Andrew Curry

Manager, Chief Data Office

ExxonMobil

Aravind Jagannathan

VP, Chief Data Officer

FreddieMac

Avinash Naik

Chief Information Officer

Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd

Bijoy Sagar

EVP y Chief Information Technology and Digital Transformation Officer

Bayer

Brian Dummman

VP, IT & Chief Data Officer

AstraZeneca

Cameron Davies

Chief Data Officer

Yum

Craige Pendelton Browne

Chief Data Officer

David Jones

David Foster

Chief Information Officer

Colgate-Palmolive

David Sedlock

Chief Data Officer

Zayo

Dietmar Mauersberger

VP, Data & AI Services

Siemens AG

Eddie Ng

Head of Data & Analytics 

PSA BDP

Erik Moore

VP, Data & Software Engineering

Vertex Pharmaceuticals

Evelyne Roy

SVP, Data & Analytics

Element Fleet Management

Francois Xavier PIERREL

Chief Data and AdTech Officer

TF1

Genevieve Elliott

Chief Information Officer

Bunnings

Geraldine Wong

Chief Data Officer

GXS (banco digital líder en Singapur)

Grant Ries

SVP, Data and AI

T-Mobile

Gregorio Meza

Senior Vice President Ad Tech & Chief Data Officer

TelevisaUnivion

Guillaume Hayoz

Chief Data Officer

Swissquote

Heblon Barbosa

Chief Data Officer

Petz

Helene Lassaux

VP of Data Product Management

Accor

Hema Yalamanchi

Global Chief Data Officer

Kraft Heinz

Isaac Davis

General Manager, Data

Judo Bank

Joe Molnar

Chief Technology Officer

Rakuten Rewards

John Varkey

Chief Information Officer

Waste Management National Services

Junhyuk Shim

Chief Data Officer

Lotte On

Kaoutar Sghiouer

Global Head of Data & AI

Sanofi

Lidia Fonseca

Chief Digital and Technology Officer

Pfizer

Manish Varma

Global Vice President & Enterprise Head, Data & AI

GSK

Margaret Cartwright

SVP Data Intelligence

US Foods

Mark Lim

Chief Digital Officer

Temasek (Fondo Soberano de Singapur)

Martin Kunz

Chief Technology & Operations Officer

Pictet

Matt Griffiths

Chief Technology Officer

Stanley Black & Decker

Mercedes Pantoja

Head of Data & AI

Siemens Healthineers

Parnell Eagle

President y Chief Commercial Officer

Janie & Jack

Pierre Beaulieu

First Vice President of Digital Technologies

Caisse de Dépot et Placement du Québec (CDPQ)

Pierre Yves Calloc'h

Global Chief Digital Officer

Pernod Ricard

Saurabh Mittal

Chief Technology Officer

Piramal Retail Finance (PCHFL)

Shweta Bhatia

SVP Technology

Dollar General

Sönke Iwersen

VP Data Intelligence & Analytics

DKV

Stefan Borggreve

Chief Digital Officer

Hellmann Worldwide Logistics

Steph Bell

Director of Analytics

Sainsbury's

Tal Bergman

Chief Data Officer

Zip Co

Todd James

Chief Data and Technology Officer

84.51

Venkat Gopalan

Chief Digital and Technology Officer

Belcorp

Yael Cosset

Chief Information and Digital Officer

Kroger Co.

Zachery Anderson

Chief Data & Analytics Officer

Natwest

