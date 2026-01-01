A medida que las organizaciones maduran en la ejecución de iniciativas de datos e inteligencia artificial (IA), queda pendiente una pregunta importante: ¿Cómo se mide la eficacia de nuestros equipos y nuestro impacto en el negocio? Este no es el perenne dilema de “¿Cuánto valen mis datos?”, que se suele preguntar retóricamente y responder teóricamente. El reto actual es concreto: definir y llevar un seguimiento de las métricas utilizadas para justificar la inversión continua en innovación en datos e IA. Los equipos de datos suelen empezar por medir el rendimiento y la velocidad de la información o la gobernanza y la mitigación del riesgo. A veces, estas se consideran “métricas fundamentales”. Pero el santo grial de la verdadera transformación es la medición de los valores empresariales y la atribución a las iniciativas de datos e IA.
De hecho, según las empresas analistas, medir el valor de la IA y elaborar informes al respecto era el principal obstáculo para implementar iniciativas de IA. Algunos CDO permiten experimentar sin un caso de negocio completo; sin embargo, implementar un modelo de IA en producción suele requerir una imagen clara de la rentabilidad.
La lucha por medir el valor empresarial ha sido noticia últimamente. Los inversores temen una burbuja de IA: ¿Puede continuar el crecimiento entre los proveedores de IA? ¿Pueden los clientes mantener sus tasas de inversión? “Nos preguntamos cómo funcionará y si generará suficiente retorno del capital”, se pregunta un analista del sector. Esta es la pregunta del momento: “¿Todo esto realmente vale algo?” Sabemos que sí. Muchos de nuestros clientes de Snowflake lo están demostrando.
En resumen: corresponderá a los responsables de datos e IA ofrecer y medir el impacto empresarial de sus iniciativas de IA y los datos subyacentes. Muchas ya lo están haciendo.
El esfuerzo y el impacto de estos líderes no deben pasar desapercibidos ni infravalorarse, por lo que Snowflake se complace en anunciar la lista Value-Focused Data and AI Leaders to Watch. Para ayudar a destacar las contribuciones de estos líderes, Snowflake ha identificado a 50 personas que aportan valor a sus organizaciones y ha establecido procesos para supervisar y medir el impacto en el negocio de forma sistemática.
Aunque no es una lista completa de los CDO que Snowflake cree que impulsan el cambio dentro de sus organizaciones, queremos destacar a algunos que encarnan las cualidades que consideramos esenciales para el éxito. Estos líderes son pensadores vanguardistas que han demostrado tener la agilidad necesaria para adaptarse a la rápida innovación en torno a los datos y la IA, y reconocen el imperativo de ofrecer valor empresarial.
Las siguientes personas han establecido mecanismos para medir y supervisar el valor empresarial derivado de la innovación y las inversiones en datos e IA:
|
VP Data & Analytics
|
Tata Consumer Products Limited
|
Chief Architect
|
State Street
|
VP Network Management
|
Ericsson
|
Manager, Chief Data Office
|
ExxonMobil
|
VP, Chief Data Officer
|
FreddieMac
|
Chief Information Officer
|
Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd
|
EVP y Chief Information Technology and Digital Transformation Officer
|
Bayer
|
VP, IT & Chief Data Officer
|
AstraZeneca
|
Chief Data Officer
|
Yum
|
Chief Data Officer
|
David Jones
|
Chief Information Officer
|
Colgate-Palmolive
|
Chief Data Officer
|
Zayo
|
VP, Data & AI Services
|
Siemens AG
|
Head of Data & Analytics
|
PSA BDP
|
VP, Data & Software Engineering
|
Vertex Pharmaceuticals
|
SVP, Data & Analytics
|
Element Fleet Management
|
Chief Data and AdTech Officer
|
TF1
|
Chief Information Officer
|
Bunnings
|
Chief Data Officer
|
GXS (banco digital líder en Singapur)
|
SVP, Data and AI
|
T-Mobile
|
Senior Vice President Ad Tech & Chief Data Officer
|
TelevisaUnivion
|
Chief Data Officer
|
Swissquote
|
Chief Data Officer
|
Petz
|
VP of Data Product Management
|
Accor
|
Global Chief Data Officer
|
Kraft Heinz
|
General Manager, Data
|
Judo Bank
|
Chief Technology Officer
|
Rakuten Rewards
|
Chief Information Officer
|
Waste Management National Services
|
Chief Data Officer
|
Lotte On
|
Global Head of Data & AI
|
Sanofi
|
Chief Digital and Technology Officer
|
Pfizer
|
Global Vice President & Enterprise Head, Data & AI
|
GSK
|
SVP Data Intelligence
|
US Foods
|
Chief Digital Officer
|
Temasek (Fondo Soberano de Singapur)
|
Chief Technology & Operations Officer
|
Pictet
|
Chief Technology Officer
|
Stanley Black & Decker
|
Head of Data & AI
|
Siemens Healthineers
|
President y Chief Commercial Officer
|
Janie & Jack
|
First Vice President of Digital Technologies
|
Caisse de Dépot et Placement du Québec (CDPQ)
|
Global Chief Digital Officer
|
Pernod Ricard
|
Chief Technology Officer
|
Piramal Retail Finance (PCHFL)
|
SVP Technology
|
Dollar General
|
VP Data Intelligence & Analytics
|
DKV
|
Chief Digital Officer
|
Hellmann Worldwide Logistics
|
Director of Analytics
|
Sainsbury's
|
Chief Data Officer
|
Zip Co
|
Chief Data and Technology Officer
|
84.51
|
Chief Digital and Technology Officer
|
Belcorp
|
Chief Information and Digital Officer
|
Kroger Co.
|
Chief Data & Analytics Officer
|
Natwest