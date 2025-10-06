Poder aprovechar los datos no estructurados es un elemento fundamental de una estrategia de datos eficaz para 2025 y los próximos años. Para seguir el ritmo de la competencia y de la innovación acelerada por la IA, las empresas deben ser capaces de extraer el tesoro de valor enterrado en las montañas de datos no estructurados que constituyen aproximadamente el 80 % de todos los datos empresariales: desde registros de centros de llamadas, reseñas de clientes, correos electrónicos e informes de reclamaciones hasta noticias, documentos y transcripciones. Aunque se trata de una proporción tan grande de datos de una empresa, muchas organizaciones de servicios financieros todavía no saben cómo utilizarlos de manera eficaz.

¿La clave? Tener una estrategia de datos sólida con una plataforma que pueda admitir datos estructurados y no estructurados. Sin ellos, a los responsables de datos puede costarles mucho conseguir que la IA generativa funcione en una empresa a escala para ayudar a optimizar el valor.

Las empresas que buscan sacar partido a sus datos no estructurados deben averiguar cómo lograr tres objetivos que a menudo son complejos:

Incorporar los datos: ¿Cuál es el paradigma adecuado para la ingesta de datos no estructurados?

Analizar los datos: ¿Cómo se analizan los datos no estructurados?

Usar los datos una vez que se han transformado: ¿Cómo pueden acceder a los datos diferentes personas de una empresa para encontrar la información adecuada?

Creación de valor para los clientes, un caso de uso cada vez

Poder aprovechar lo anterior significa que los responsables de datos pueden avanzar hacia la optimización de casos de uso tangibles de los que se puedan beneficiar los clientes reales. Estos son algunos ejemplos de todo el sector financiero en los que los datos no estructurados pueden tener un impacto.