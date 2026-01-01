Echter unternehmerischer Mehrwert durch KI: wertorientierte Data Leader, die man 2025 im Auge behalten sollte

Während Unternehmen bei der Umsetzung von Daten- und KI-Initiativen reifen, bleibt eine brennende Frage: Wie messen wir die Effektivität unserer Teams und unseren Einfluss auf das Geschäft? Das Dilemma „Was sind meine Daten wert?“ wird oft rhetorisch gestellt und theoretisch beantwortet. Die heutige Herausforderung ist konkret: die Kennzahlen zu definieren und nachzuverfolgen, mit denen Investitionen in Daten und KI-Innovationen gerechtfertigt werden. Datenteams beginnen oft mit der Messung von Durchsatz und Geschwindigkeit bei der Gewinnung von Erkenntnissen oder bei Governance und Risikominimierung. Diese Kennzahlen werden manchmal als „fundamentale Kennzahlen“ angesehen. Doch der Heilige Gral der wahren Transformation ist die Messung von unternehmerischem Mehrwert und die Attribution auf Daten- und KI-Initiativen.

Laut Analystenfirmen war die Messung und Berichterstattung von KI-Werten ein wichtiges Hindernis für die Implementierung von KI-Initiativen. Einige CDOs erlauben Experimente ohne vollständigen Business Case. Um ein KI-Modell in Produktion zu bringen, bedarf es jedoch in den meisten Fällen eines klaren Bilds der Rendite.

Der Kampf um die Messung des unternehmerischen Mehrwerts ist in letzter Zeit in den Schlagzeilen. Anlegende sorgen sich um eine KI-Blase: Kann sich das Wachstum unter KI-Anbietern fortsetzen und können Kunden ihre Investitionsraten aufrechterhalten? „Wir fragen uns, wie das Ganze funktionieren wird und ob es eine ausreichende Kapitalrendite generieren wird“, sorgt sich ein Branchenanalyst. Das bleibt die Frage du jour: „Ist das alles wirklich etwas wert?“. Wir wissen, dass es sich lohnt. Viele unserer Snowflake-Kunden beweisen dies.

Fazit: Führende Daten- und KI-Expert:innen müssen die Geschäftsauswirkungen ihrer KI-Initiativen und der zugrunde liegenden Daten ermitteln und messen. Viele tun dies bereits.

Die Bemühungen und die Wirkungen dieser Leader sollten nicht unbemerkt oder ungeschätzt bleiben. Deshalb freut sich Snowflake, unsere „Value-Focused Data and AI Leaders to Watch“-Liste bekannt zu geben. Um die Beiträge dieser führenden Expert:innen deutlich zu machen, hat Snowflake 50 Personen identifiziert, die ihrem Unternehmen einen Mehrwert bieten und Prozesse zur systematischen Überwachung und Messung der Auswirkungen auf das Unternehmen etabliert haben.

Es ist zwar keine umfassende Liste der CDOs, von denen Snowflake überzeugt ist, dass sie den Wandel in ihrem Unternehmen vorantreiben, aber wir möchten einige hervorheben, die die Eigenschaften verkörpern, die für uns entscheidend für den Erfolg sind. Diese Leader sind fortschrittliche Denker:innen, die die Agilität bewiesen haben, die erforderlich ist, um sich an die schnelllebigen Innovationen rund um Daten und KI anzupassen, und die Notwendigkeit erkennen, unternehmerischen Mehrwert zu liefern.

Die folgenden Personen haben Mechanismen eingerichtet, um den unternehmerischen Mehrwert zu messen und zu überwachen, der sich aus Innovationen und Investitionen in Daten und KI ergibt.

