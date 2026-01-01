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DEC 12, 2024/Lesezeit: 4 MinutenPerspektiven

Echter unternehmerischer Mehrwert durch KI: wertorientierte Data Leader, die man 2025 im Auge behalten sollte

Jennifer Belissent
Jennifer Belissent

Während Unternehmen bei der Umsetzung von Daten- und KI-Initiativen reifen, bleibt eine brennende Frage: Wie messen wir die Effektivität unserer Teams und unseren Einfluss auf das Geschäft? Das Dilemma „Was sind meine Daten wert?“ wird oft rhetorisch gestellt und theoretisch beantwortet. Die heutige Herausforderung ist konkret: die Kennzahlen zu definieren und nachzuverfolgen, mit denen Investitionen in Daten und KI-Innovationen gerechtfertigt werden. Datenteams beginnen oft mit der Messung von Durchsatz und Geschwindigkeit bei der Gewinnung von Erkenntnissen oder bei Governance und Risikominimierung. Diese Kennzahlen werden manchmal als „fundamentale Kennzahlen“ angesehen. Doch der Heilige Gral der wahren Transformation ist die Messung von unternehmerischem Mehrwert und die Attribution auf Daten- und KI-Initiativen. 

Laut Analystenfirmen war die Messung und Berichterstattung von KI-Werten ein wichtiges Hindernis für die Implementierung von KI-Initiativen. Einige CDOs erlauben Experimente ohne vollständigen Business Case. Um ein KI-Modell in Produktion zu bringen, bedarf es jedoch in den meisten Fällen eines klaren Bilds der Rendite. 

Der Kampf um die Messung des unternehmerischen Mehrwerts ist in letzter Zeit in den Schlagzeilen. Anlegende sorgen sich um eine KI-Blase: Kann sich das Wachstum unter KI-Anbietern fortsetzen und können Kunden ihre Investitionsraten aufrechterhalten? „Wir fragen uns, wie das Ganze funktionieren wird und ob es eine ausreichende Kapitalrendite generieren wird“, sorgt sich ein Branchenanalyst. Das bleibt die Frage du jour: „Ist das alles wirklich etwas wert?“. Wir wissen, dass es sich lohnt. Viele unserer Snowflake-Kunden beweisen dies.

Fazit: Führende Daten- und KI-Expert:innen müssen die Geschäftsauswirkungen ihrer KI-Initiativen und der zugrunde liegenden Daten ermitteln und messen. Viele tun dies bereits. 

Die Bemühungen und die Wirkungen dieser Leader sollten nicht unbemerkt oder ungeschätzt bleiben. Deshalb freut sich Snowflake, unsere „Value-Focused Data and AI Leaders to Watch“-Liste bekannt zu geben. Um die Beiträge dieser führenden Expert:innen deutlich zu machen, hat Snowflake 50 Personen identifiziert, die ihrem Unternehmen einen Mehrwert bieten und Prozesse zur systematischen Überwachung und Messung der Auswirkungen auf das Unternehmen etabliert haben. 

Es ist zwar keine umfassende Liste der CDOs, von denen Snowflake überzeugt ist, dass sie den Wandel in ihrem Unternehmen vorantreiben, aber wir möchten einige hervorheben, die die Eigenschaften verkörpern, die für uns entscheidend für den Erfolg sind. Diese Leader sind fortschrittliche Denker:innen, die die Agilität bewiesen haben, die erforderlich ist, um sich an die schnelllebigen Innovationen rund um Daten und KI anzupassen, und die Notwendigkeit erkennen, unternehmerischen Mehrwert zu liefern. 

Die folgenden Personen haben Mechanismen eingerichtet, um den unternehmerischen Mehrwert zu messen und zu überwachen, der sich aus Innovationen und Investitionen in Daten und KI ergibt. 

Akash Agrawal

VP Data & Analytics

Tata Consumer Products Limited 

Aman Thind

Chief Architect

State Street

Anders Vestergren

VP Network Management

Ericsson

Andrew Curry

Manager, Chief Data Office

ExxonMobil

Aravind Jagannathan

VP, Chief Data Officer

FreddieMac

Avinash Naik

Chief Information Officer

Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd

Bijoy Sagar

EVP und Chief Information Technology and Digital Transformation Officer

Bayer

Brian Dummman

VP, IT & Chief Data Officer

AstraZeneca

Cameron Davies

Chief Data Officer

Yum

Craige Pendelton Browne

Chief Data Officer

David Jones

David Foster

Chief Information Officer

Colgate-Palmolive

David Sedlock

Chief Data Officer

Zayo

Dietmar Mauersberger

VP, Data & AI Services

Siemens AG

Eddie Ng

Head of Data & Analytics 

PSA BDP

Erik Moore

VP, Data & Software Engineering

Vertex Pharmaceuticals

Evelyne Roy

SVP, Data & Analytics

Element Fleet Management

Francois Xavier PIERREL

Chief Data and AdTech Officer

TF1

Genevieve Elliott

Chief Information Officer

Bunnings

Geraldine Wong

Chief Data Officer

GXS (führende Digitalbank in Singapur)

Grant Ries

SVP, Data and AI

T-Mobile

Gregorio Meza

Senior Vice President Ad Tech & Chief Data Officer

TelevisaUnivion

Guillaume Hayoz

Chief Data Officer

Swissquote

Heblon Barbosa

Chief Data Officer

Petz

Helene Lassaux

VP of Data Product Management

Accor

Hema Yalamanchi

Global Chief Data Officer

Kraft Heinz

Isaac Davis

General Manager, Data

Judo Bank

Joe Molnar

Chief Technology Officer

Rakuten Rewards

John Varkey

Chief Information Officer

Waste Management National Services

Junhyuk Shim

Chief Data Officer

Lotte On

Kaoutar Sghiouer

Global Head of Data and AI

Sanofi

Lidia Fonseca

Chief Digital and Technology Officer

Pfizer

Manish Varma

Global Vice President & Enterprise Head, Data & AI

GSK

Margaret Cartwright

SVP Data Intelligence

US Foods

Mark Lim

Chief Digital Officer

Temasek (Singapurischer Staatsfonds)

Martin Kunz

Chief Technology & Operations Officer

Pictet

Matt Griffiths

Chief Technology Officer

Stanley Black & Decker

Mercedes Pantoja

Head of Data & AI

Siemens Healthineers

Parnell Eagle

President and Chief Commercial Officer

Janie & Jack

Pierre Beaulieu

First Vice President of Digital Technologies

Caisse de Dépot et Placement du Québec (CDPQ)

Pierre Yves Calloc'h

Global Chief Digital Officer

Pernod Ricard

Saurabh Mittal

Chief Technology Officer

Piramal Retail Finance (PCHFL)

Shweta Bhatia

SVP-Technologie

Dollar General

Sönke Iwersen

VP Data Intelligence & Analytics

DKV

Stefan Borggreve

Chief Digital Officer

Hellmann Worldwide Logistics

Steph Bell

Director of Analytics

Sainsbury's

Tal Bergman

Chief Data Officer

Zip Co

Todd James

Chief Data and Technology Officer

84.51

Venkat Gopalan

Chief Digital and Technology Officer

Belcorp

Yael Cosset

Chief Information and Digital Officer

Kroger Co.

Zachery Anderson

Chief Data & Analytics Officer

Natwest

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