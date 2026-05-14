Snowflake completa la adquisición de Observe para ofrecer observabilidad basada en IA a los clientes

Hoy nos complace dar la bienvenida al equipo de Observe a Snowflake tras haber finalizado oficialmente la adquisición.

El mes pasado anunciamos nuestra intención de adquirir Observe para ofrecer observabilidad basada en IA a nuestros clientes. Esta adquisición amplía nuestras capacidades en el creciente mercado de software de gestión de operaciones de tecnología de la información (TI).

Esta adquisición incorpora la observabilidad basada en IA de Observe a Snowflake, lo que permite a los clientes ejecutar sus workloads más críticos con mayor fiabilidad y rendimiento. De hecho, los agentes de IA de Observe permiten a los equipos resolver incidencias hasta diez veces más rápido y reducir costes.

Observe se creó sobre Snowflake desde el principio, aportando valor a nuestros clientes comunes. Juntos, ayudaremos a los equipos a pasar de una supervisión reactiva a operaciones proactivas y predictivas en sus aplicaciones de datos e IA.

El enfoque de Observe, diseñado para desarrolladores, también complementará nuestra plataforma actual al proporcionar a los equipos contexto empresarial en tiempo real, análisis de causa raíz más rápidos y resolución de incidencias asistida por IA, componentes esenciales para operar sistemas dinámicos y autónomos a escala.

Estamos muy ilusionados por poder ayudar a nuestros clientes a cubrir sus necesidades de observabilidad, a la vez que mantenemos nuestro enfoque tradicional en la facilidad de uso, el alto rendimiento y las capacidades de gobernanza. Con el cierre de la adquisición, el CEO y fundador de Observe, Jeremy Burton, ha dimitido del Consejo de Administración de Snowflake.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas según lo dispuesto en la Sección 27A de la Securities Act de 1933, en su versión modificada, y la Sección 21E de la Securities Exchange Act de 1934, en su versión modificada, relativas a los beneficios previstos de la adquisición de Observe y a los efectos previstos de la adquisición en nuestro negocio, productos, resultados financieros y otros aspectos de nuestras operaciones y las de Observe. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, hipótesis y otros factores que pueden hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los resultados futuros expresados o implícitos en dichas declaraciones. Estos riesgos, incertidumbres, hipótesis y otros factores incluyen, pero no se limitan a: el efecto del anuncio de la adquisición en la capacidad de Snowflake u Observe para retener al personal clave o mantener relaciones con clientes, proveedores, desarrolladores, miembros de la comunidad y otros partners comerciales; el riesgo de que la adquisición interrumpa los planes y operaciones actuales; nuestra capacidad para integrar con éxito las operaciones de Observe; nuestra capacidad y la de Observe para ejecutar nuestras estrategias comerciales relacionadas con la adquisición y materializar los beneficios y sinergias previstos; y nuestra capacidad para competir eficazmente, incluso en respuesta a las acciones que puedan adoptar nuestros competidores tras el anuncio de la adquisición. Puede consultarse información adicional sobre estos y otros riesgos, incertidumbres y factores que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los incluidos o contemplados en las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado bajo el epígrafe “Factores de riesgo” y en otras secciones de nuestro formulario 10-Q correspondiente al trimestre fiscal finalizado el 31 de octubre de 2025, así como en los documentos e informes posteriores que presentamos periódicamente ante la Securities and Exchange Commission. Además, tanto Snowflake como Observe operan en un entorno altamente competitivo y en rápida evolución, y pueden surgir nuevos riesgos de forma periódica. No nos es posible predecir todos los riesgos ni evaluar el impacto de todos los factores en nuestro negocio o en la adquisición, ni el grado en que cualquier factor, o combinación de factores, puede hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas que podamos formular. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan y se basan en la información disponible en ese momento y/o en las creencias de buena fe de la dirección con respecto a acontecimientos futuros. Salvo que lo exija la ley, no asumimos obligación alguna, ni tenemos la intención, de actualizar estas declaraciones prospectivas para reflejar acontecimientos o circunstancias posteriores a la fecha en que se realizaron.