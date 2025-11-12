Snowflake invierte en Genesis Computing e incorpora agentes de datos autónomos al AI Data Cloud

Según McKinsey, la IA generativa impulsará cuatro cambios clave en la tecnología empresarial, incluido el auge de agentes de datos de IA autónomos que automatizan los flujos de trabajo y extraen información en tiempo real. Estos agentes transformarán los patrones de trabajo, optimizarán las arquitecturas de tecnología de la información (TI) y remodelarán las estructuras organizativas para mejorar la toma de decisiones y reducir los costes operativos. A medida que las empresas adopten estas capacidades, podrán beneficiarse de importantes mejoras de productividad y crear nuevas ventajas competitivas.

Nos complace anunciar hoy que Snowflake ha invertido en Genesis Computing, una plataforma creada de forma nativa en Snowflake que permite a los usuarios técnicos y no técnicos crear agentes de datos capaces de automatizar tareas centradas en datos para equipos de analistas empresariales, ingenieros de datos y operaciones de datos.

Genesis se refiere a estos agentes de datos autónomos como “Genbots”, que operan de forma nativa en el AI Data Cloud. Gracias al acceso seguro a los datos y documentos corporativos, los Genbots se integran sin problemas con herramientas de colaboración como el correo electrónico, G-Suite, Jira, Teams y Slack, entre otras. Estos Genbots colaboran con humanos y otros bots para aumentar la productividad y obtener información que permita a las empresas extraer más valor de sus datos.

Genesis fue fundada por dos antiguos directivos de Snowflake, Matt Glickman y Justin Langseth, y se creó para ejecutarse de forma nativa en Snowflake. Estamos encantados de que hayan comprobado el valor de crear una aplicación específica para el AI Data Cloud, donde pueden aprovechar nuestra arquitectura de nube escalable y el acceso instantáneo a miles de empresas a través de Snowflake Marketplace. Genesis ofrece un modelo de precios basados en el consumo y los usuarios de Snowflake pueden aplicar sus créditos de Snowflake para usar Genesis, lo que hace que la adopción sea más rápida y sencilla.

En la conferencia anual para desarrolladores de Snowflake, BUILD 2024, Genesis destacó cómo, gracias a la integración de Snowflake Native App Framework en Snowpark Container Services (ahora con disponibilidad general en AWS y en vista previa pública en Microsoft Azure), pudieron lanzar su primer GenBot en semanas.

Este es otro ejemplo de cómo estamos invirtiendo en herramientas y capacidades para ayudar a los clientes de Snowflake a maximizar los beneficios de la IA generativa. El AI Data Cloud ya facilita la implementación de large language models (LLM) y la creación de nuevas aplicaciones basadas en IA generativa. Además, Genesis añade la capacidad de que las empresas automaticen fácilmente el ciclo de vida de sus datos. Estamos encantados de apoyar a Matt, Justin y todo el equipo de Genesis mientras adoptan el AI Data Cloud y crean la plataforma de agentes de datos autónomos para la empresa que ofrece nuevos niveles de eficiencia y valor.