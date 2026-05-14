Snowflake investit dans Genesis Computing pour intégrer les data workers agentiques autonomes à l’AI Data Cloud

Selon McKinsey, l’IA générative va entraîner quatre changements majeurs dans la technologie d’entreprise, notamment l’essor des agents de données autonomes basés sur l’IA qui automatisent les flux de travail et extraient des informations en temps réel. Ces agents transformeront les modèles de travail, optimiseront les architectures informatiques et remodèleront les structures organisationnelles pour améliorer la prise de décision et réduire les coûts opérationnels. En adoptant ces fonctionnalités, les entreprises peuvent générer des gains de productivité significatifs et créer de nouveaux avantages concurrentiels.

Nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui que Snowflake a investi dans Genesis Computing, une plateforme nativement conçue sur Snowflake, qui permet aux utilisateurs techniques et non techniques de créer des agents de données capables d'automatiser des tâches centrées sur les données pour les équipes de business analysts, de data engineers et de Data Ops.

Genesis appelle ces agents de données autonomes des « Genbots », qui fonctionnent nativement dans l’AI Data Cloud. Grâce à un accès sécurisé aux documents et aux données de l’entreprise, les Genbots s’intègrent en toute transparence aux outils de collaboration tels que les e-mails, G-Suite, Jira, Teams, Slack et d’autres encore. Ces Genbots travaillent aux côtés des humains et d’autres bots pour augmenter la productivité et exploiter des informations permettant aux entreprises de générer davantage de valeur à partir de leurs données.

Genesis a été fondée par deux anciens dirigeants de Snowflake, Matt Glickman et Justin Langseth, et a été conçue pour fonctionner nativement sur Snowflake. Nous sommes ravis qu’ils aient perçu l’intérêt de créer une application spécifiquement pour l’AI Data Cloud, où ils peuvent tirer parti de notre architecture cloud évolutive et de notre accès instantané à des milliers d’entreprises via la Marketplace Snowflake. Genesis propose un modèle de tarification à la consommation et les utilisateurs Snowflake peuvent appliquer leurs crédits Snowflake à l’utilisation de Genesis, ce qui accélère et simplifie l’adoption.

À la conférence annuelle des développeurs Snowflake, BUILD 2024, Genesis a souligné comment grâce à l’intégration de Snowflake Native App Framework avec Snowpark Container Services (désormais disponible pour tous nos clients sur AWS et en public preview sur Microsoft Azure), ils ont pu lancer leur premier GenBot en quelques semaines.

Voici un autre exemple de la façon dont nous investissons dans des outils et des capacités pour aider les clients de Snowflake à maximiser les avantages de l’IA générative. L’AI Data Cloud facilite déjà le déploiement de grands modèles de langage et la création de nouvelles applications basées sur l’IA générative. Genesis permet également aux entreprises d’automatiser facilement leur cycle de vie des données. Nous sommes ravis de soutenir Matt, Justin et toute l'équipe Genesis alors qu'ils adoptent l’AI Data Cloud et construisent la plateforme d'agents de données autonomes qui permet d'atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité et de valeur.