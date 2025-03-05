Snowflake, Genesis Computing에 투자: AI 데이터 클라우드에 자율형 에이전틱 데이터 워커 도입

McKinsey에 따르면 생성형 AI는 엔터프라이즈 기술의 네 가지 핵심 변화를 주도할 것입니다. 그중 하나는 실시간으로 워크플로우를 자동화하고 인사이트를 파악하는 자율적인 AI 데이터 에이전트의 등장입니다. 이러한 에이전트는 작업 패턴을 혁신하고 IT 아키텍처를 최적화하며 조직 구조를 재구성하여 의사 결정을 개선하고 운영 비용을 절감할 것입니다. 기업들이 이러한 역량을 채택함에 따라, 상당한 생산성 향상을 실현하고 새로운 경쟁 우위를 창출할 것으로 예상됩니다.

이에, Snowflake는 비즈니스 분석가, 데이터 엔지니어 및 데이터 운영 팀을 위해 데이터 중심 작업을 자동화할 수 있는 데이터 에이전트를 생성할 수 있도록 Snowflake에 네이티브 방식으로 플랫폼을 구축하여 지원하는 Genesis Computing(이하 ‘Genesis’)에 투자하기로 했습니다.

Genesis는 이처럼 AI 데이터 클라우드에서 네이티브 방식으로 작동하는 자율적인 데이터 에이전트를 ‘Genbots’라고 부릅니다. Genbots는 기업 문서와 데이터에 대한 안전한 액세스를 통해 이메일, G-Suite, Jira, Teams, Slack 등과 같은 협업 도구와 원활하게 통합할 수 있습니다. 이러한 Genbots는 인간 및 다른 봇들과 함께 협업하여 생산성을 높이고 비즈니스를 위해 데이터에서 더 많은 가치를 창출할 수 있는 인사이트를 확보합니다.

Genesis는 과거 Snowflake의 경영진이었던 Matt Glickman과 Justin Langseth가 공동 설립했으며, Snowflake 네이티브 방식으로 실행되도록 구축되었습니다. Snowflake는 AI 데이터 클라우드용 애플리케이션을 구축하는 데서 큰 가치를 느끼고 있습니다. AI 데이터 클라우드용 애플리케이션에서는 확장 가능한 클라우드 아키텍처를 활용할 수 있을 뿐만 아니라, Snowflake Marketplace를 통해 수천 개의 엔터프라이즈에 대한 즉각적인 액세스가 가능합니다. Genesis는 소비 기반 가격 모델을 제공하며, Snowflake 사용자는 Snowflake 크레딧으로 Genesis를 사용할 수 있어 더 빠르고 간단하게 채택이 가능합니다.

Genesis는 지난해 열린 Snowflake 연례 개발자 컨퍼런스인 BUILD 2024에서, Snowflake Native App Framework 통합을 활용하여 Snowpark Container Service(현재 AWS에서 GA로 제공, Microsoft Azure에서 PuPr로 제공)를 사용하는 방법을 강조했으며, 그로부터 몇 주 뒤 첫 번째 Genbot을 출시했습니다.

이처럼 Snowflake는 고객들이 생성형 AI의 이점을 극대화할 수 있도록 여러 도구와 기능에 적극적으로 투자하고 있습니다. AI 데이터 클라우드는 이미 LLM 배포와 새로운 생성형 AI 기반 애플리케이션 구축이 용이해지도록 만들었습니다. 그리고 이제 Genesis를 통해 데이터 수명 주기를 손쉽게 자동화할 수 있는 기능을 기업들에게 지원할 수 있게 되었습니다. Snowflake는 기업들의 AI 데이터 클라우드 수용과 새로운 차원의 효율성 및 가치 실현을 지원하기 위해 엔터프라이즈 자율 데이터 에이전트 플랫폼 구축에 앞장서고 있는 Matt 및 Justin 이하 전 Genesis 팀의 노력에 힘을 보탤 것입니다.