¿Está lista tu organización de servicios financieros para aprovechar la IA generativa?

Al ser un sector basado en datos, los servicios financieros siempre han adoptado con rapidez las tecnologías de inteligencia artificial (IA). En una encuesta reciente del sector, el 46 % de los participantes afirmaba que la IA ha mejorado la experiencia del cliente, el 35 % decía que ha generado eficiencias operativas y el 20 % declaraba que ha reducido el coste total de la propiedad. Ahora, la IA generativa es mucho más importante y las organizaciones empiezan a invertir considerablemente en esta tecnología. IDC estima que el gasto global en IA generativa pasará de 16 000 millones USD en 2023 a 143 000 millones USD en 2027, a una tasa de crecimiento anual compuesto (compound annual growth rate, CAGR) del 73,8 %. Se espera que el sector de los servicios financieros sea de los principales en adoptar la IA, con un gasto previsto de 24 600 millones USD en 2027, lo que supone un 17,2 % del mercado total de IA generativa.

Aunque las posibilidades de esta tecnología y los large language models (LLM) son ilimitadas, los datos plantean varios retos y riesgos que los responsables financieros tienen que tener en cuenta al implementar una IA que genere contenido original. Es fundamental tener acceso a datos de origen de alta calidad, así como unos estrictos controles de gobernanza y una sólida seguridad. Según IDC, “En definitiva, la IA generativa solo se adoptará a gran escala si los clientes y los usuarios finales confían en los datos, los modelos y las aplicaciones que los usan”.

Te explicamos cómo una estrategia de datos sólida puede hacer que tu organización de servicios financieros supere las barreras y dificultades para ganar una ventaja competitiva gracias a la IA generativa.