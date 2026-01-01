Votre entreprise de services financiers est‑elle prête à exploiter l’IA générative ?

Hautement dépendant des données, le secteur des services financiers a toujours fait partie des premiers à adopter les technologies d’IA. Dans une récente étude du secteur, 46 % des participants ont affirmé que l’IA avait amélioré l’expérience client, 35 % ont indiqué qu’elle avait permis des gains d’efficacité opérationnelle, et 20 % ont répondu qu’elle avait réduit le coût total de possession. Aujourd’hui, l’IA générative a gagné en importance et les entreprises ont commencé à investir massivement dans cette technologie. Ainsi, IDC estime que les dépenses globales consacrées à l’IA générative devraient passer de 16 milliards USD en 2023 à 143 milliards USD en 2027, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 73,8 %. Le secteur des services financiers devrait être parmi les premiers à l’adopter, avec un investissement attendu de 24,6 milliards USD en 2027, soit 17,2 % du marché total de l’IA générative.

Si les possibilités de l’IA générative et des grands modèles de langage (LLM) sont infinies, la mise en œuvre de l’IA pour générer du contenu original soulève toutefois plusieurs défis et risques en matière de données dont les responsables financiers doivent avoir conscience. L’accès à des données provenant de sources de haute qualité, des contrôles de gouvernance stricts et une sécurité renforcée sont indispensables. Selon IDC, « à terme, l’IA générative sera largement adoptée, à condition que les clients et les utilisateurs finaux puissent avoir confiance dans les données, les modèles et les applications qui l’utilisent ».

Voici comment une stratégie data solide peut aider votre entreprise de services financiers à surmonter les obstacles, afin d’obtenir un avantage concurrentiel grâce à l’IA générative.