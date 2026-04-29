Claude Opus 4.7 disponible en Snowflake Cortex AI

Las empresas desean llevar los agentes de IA a producción rápidamente. Con Claude Opus 4.7 de Anthropic, los agentes pueden gestionar tareas complejas y de larga duración con mayor coherencia y menos supervisión, impulsando el trabajo real a gran escala. Gracias a sus múltiples puntos de entrada, desde Cortex Code CLI hasta Snowflake Intelligence, Cortex AI Functions y REST API, los clientes pueden adoptar fácilmente esta capacidad y acelerar su camino hacia agentes de IA de alto impacto, listos para producción, a escala.

Más información

Lee nuestro anuncio de lanzamiento de Cortex Code y obtén más información aquí.

Explora la página web de Snowflake Intelligence aquí para tener más detalles.

Obtén información a partir de datos estructurados y no estructurados con Snowflake Intelligence en esta guía quickstart.

Declaraciones prospectivas