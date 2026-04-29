Claude Opus 4.7 disponible en Snowflake Cortex AI

Nos complace anunciar la disponibilidad de Claude Opus 4.7, el modelo más reciente de Anthropic, en Snowflake Cortex AI. Como partner de lanzamiento de Anthropic, ofrecemos disponibilidad inmediata de Claude Opus 4.7 en vista previa pública en EE. UU. y la UE. Está disponible dentro del perímetro seguro de Snowflake para su uso con Cortex Code, Cortex AI Functions, Cortex REST API y Snowflake Intelligence.
Claude Opus 4.7
Claude Opus 4.7 es el modelo más reciente de Anthropic, con mejoras significativas en la gestión de tareas complejas y de larga duración, con mayor rigor y coherencia. En la práctica, muestra un comportamiento más similar al de un agente, con un mejor seguimiento de instrucciones y la capacidad de resolver problemas de varios pasos con menos supervisión. El modelo también ha mejorado su visión, ya que admite imágenes de mayor resolución, así como casos de uso multimodales más detallados. Además, nuevos controles como los niveles de esfuerzo ajustables ofrecen a los desarrolladores más flexibilidad para equilibrar el rendimiento, la profundidad de razonamiento y la latencia.
Fuente: Anthropic, 5 de febrero de 2026
Qué se puede hacer con Claude Opus 4.7 en Snowflake
Opus 4.7 se suma a los principales modelos de inteligencia artificial (IA) en Snowflake Cortex AI, lo que permite una amplia gama de casos de uso empresariales, todo dentro del perímetro de seguridad y gobernanza de Snowflake. Con Opus 4.7, puedes:
- Acelerar el desarrollo con Cortex Code: El agente de codificación de IA de Snowflake entiende de verdad tus datos empresariales, la gobernanza y los flujos de trabajo, lo que permite a los equipos pasar de la idea a producción rápidamente sin comprometer la confianza ni la escala. Ahora, con Opus 4.7, Cortex Code ofrece un razonamiento mejorado, generación de código, compatibilidad con tareas más complejas y de larga duración y ejecución de agentes, lo que aporta asistencia segura y adaptada a Snowflake directamente en la interfaz de Snowsight, CLI y las herramientas de desarrollo locales. Para los ingenieros de datos, los analistas y los desarrolladores, convierte el lenguaje natural en flujos, analíticas y agentes de IA listos para producción, lo que reduce semanas de trabajo de integración a minutos, al tiempo que se mantiene totalmente gobernado e interoperable a nivel empresarial. Puedes probar Claude Opus 4.7 en vista previa mediante el comando /model en CLI:
- Crear agentes de inteligencia empresarial avanzados: Snowflake Intelligence presenta una nueva categoría de agentes diseñados para transformar la forma en que las organizaciones trabajan, colaboran e innovan al fomentar una cultura verdaderamente basada en datos. Todos los empleados, independientemente de su nivel técnico, pueden formular preguntas complejas en lenguaje natural, descubrir el “por qué” detrás de cada “qué” y actuar con confianza, todo ello dentro del perímetro seguro y gobernado de Snowflake. Para desarrolladores, administradores y creadores, Opus 4.7 ampliará esta base, lo que permitirá crear agentes avanzados que razonen sobre datos complejos, escriban y ejecuten código con mayor autonomía y orquesten flujos de trabajo analíticos y operativos.
- Analizar datos estructurados y no estructurados con una precisión inigualable: Cortex AI Functions facilita la creación de flujos de IA escalables con datos empresariales multimodales mediante SQL. Cortex AI Functions ofrece un procesamiento de alto rendimiento a un coste inferior al de los flujos de IA orquestados manualmente, lo que permite obtener información fiable en toda la organización sin renunciar a las capacidades de seguridad y gobernanza por las que Snowflake es conocido. Por ejemplo, con la función AI_COMPLETE, los analistas pueden aplicar instrucciones en lenguaje natural directamente en SQL, aprovechando modelos como Opus 4.7.
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-opus-4-7',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- Los desarrolladores pueden crear aplicaciones de IA más cerca de sus datos seguros: Utiliza Cortex REST API para crear aplicaciones empresariales de agentes de IA dentro del perímetro de seguridad de Snowflake. Pueden aprovechar nuevas capacidades como los niveles de esfuerzo ajustables de Opus 4.7, que permiten al modelo equilibrar la profundidad de razonamiento y la latencia en una tarea. Los desarrolladores pueden empezar rápidamente a utilizar el SDK de Anthropic apuntándolo a su punto de conexión de Snowflake Cortex REST API, lo que permite una integración perfecta con las herramientas conocidas de Anthropic.
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-opus-4-7",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
Las empresas desean llevar los agentes de IA a producción rápidamente. Con Claude Opus 4.7 de Anthropic, los agentes pueden gestionar tareas complejas y de larga duración con mayor coherencia y menos supervisión, impulsando el trabajo real a gran escala. Gracias a sus múltiples puntos de entrada, desde Cortex Code CLI hasta Snowflake Intelligence, Cortex AI Functions y REST API, los clientes pueden adoptar fácilmente esta capacidad y acelerar su camino hacia agentes de IA de alto impacto, listos para producción, a escala.
Más información
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Obtén información a partir de datos estructurados y no estructurados con Snowflake Intelligence en esta guía quickstart.
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