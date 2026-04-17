Snowflake Cortex AIでClaude Opus 4.7の利用開始を発表
Anthropicの最新モデルであるClaude Opus 4.7がSnowflake Cortex AIで利用可能になったことを発表でき、大変嬉しく思います。SnowflakeはAnthropicのローンチパートナーとして、米国およびEUのパブリックプレビューで、Claude Opus 4.7を同日から利用可能にしています。Snowflakeのセキュアな環境内で、Cortex Code、Cortex AI Functions、Cortex REST API、Snowflake Intelligenceと併せて利用できます。
Claude Opus 4.7
Claude Opus 4.7はAnthropicの最新モデルであり、複雑で時間のかかるタスクをより厳密かつ一貫して処理できるように大幅に改善されています。実運用では、指示追従の向上や、より少ない人手の監督でマルチステップの問題を解ける能力など、よりエージェントに近い振る舞いを示します。 また、このモデルはビジョン機能も向上しており、高解像度の画像や、より詳細なマルチモーダルユースケースをサポートしています。さらに、調整可能なエフォートレベルなどの新しい制御機能により、開発者はパフォーマンス、推論の深さ、レイテンシーのバランスをより柔軟に調整できます。
出典：Anthropic、2026年4月16日
Snowflake上のClaude Opus 4.7でできること
Opus 4.7がSnowflake Cortex AIの主要なAIモデルに加わることで、Snowflakeのセキュリティおよびガバナンスの境界内で、幅広いエンタープライズユースケースを実現できるようになります。Opus 4.7を使用すると、以下のことが可能になります。
- Cortex Codeによる開発のスピードアップ：SnowflakeのAIコーディングエージェントは、お客様のエンタープライズデータ、ガバナンス、ワークフローを実際に理解しています。これにより、チームは信頼性を損なったりスケールに影響を与えたりすることなく、アイデアから本番環境への移行を迅速に行うことができます。Opus 4.7の導入により、Cortex Codeは推論、コード生成、より複雑で時間のかかるタスクのサポート、およびエージェント実行を改善しました。SnowsightのUI、CLI、ローカル開発ツールに、セキュアでSnowflakeを理解した支援機能を直接組み込みます。データエンジニア、アナリスト、ビルダーは、自然言語を実稼働可能なパイプライン、アナリティクス、AIエージェントに変換し、数週間かかっていた統合作業を数分に短縮しながら、ガバナンスと相互運用性を維持しながら、エンタープライズグレードの運用を実現します。CLI内で/modelコマンドを使用すると、プレビュー版のClaude Opus 4.7を試すことができます。
- 高度なエンタープライズインテリジェンスエージェントの構築：Snowflake Intelligenceは、インテリジェントなエンタープライズAIエージェントという新しいカテゴリーを導入しました。このエージェントは、真のデータドリブンな文化を醸成することで、組織の働き方、コラボレーション、イノベーションを根本から変革します。技術的な習熟度を問わず、あらゆる従業員は、Snowflakeのセキュアでガバナンスの確保された領域内で、自然言語で複雑な質問を行い、「何が起きたのか」の背後にある「なぜ」を明らかにし、自信を持ってアクションを実行できます。開発者、管理者、ビルダーにとって、Opus 4.7はこの基盤を拡張するものです。複雑なデータ全体で推論を行い、より高い自律性でコードを記述および実行し、分析および運用ワークフローをオーケストレーションする高度なエージェントの作成を可能にします。
- 構造化データと非構造化データを非常に高精度で分析：Cortex AI Functionsを使用すると、SQLを使用してマルチモーダルなエンタープライズデータ全体にスケーラブルなAIパイプラインを簡単に構築できます。Cortex AI Functionsは、手動でオーケストレーションされたAIパイプラインよりも低コストで高性能な処理を実現し、Snowflakeならではのセキュリティとガバナンスの機能を維持しながら、企業全体で信頼性の高いインサイトを獲得できます。たとえば、AI_COMPLETE関数を使用すると、アナリストはOpus 4.7などのモデルを活用して、SQLで直接自然言語の指示を適用できます。
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-opus-4-7',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- 開発者は、セキュアなデータの近くでAIアプリケーションを構築できます。Cortex REST APIを使用すると、Snowflakeのセキュリティ境界内でエージェント型のエンタープライズアプリケーションを構築できます。Opus 4.7の調整可能なエフォートレベルなどの新機能を活用することで、モデルはタスクにおける推論の深さとレイテンシーのバランスを取ることができます。開発者は、Snowflake Cortex REST APIのエンドポイントを指定することで、Anthropic SDKの使用を迅速に開始できます。これにより、使い慣れたAnthropicツールとのシームレスな統合が可能になります。
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-opus-4-7",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
企業は、エージェント型AIを本番環境に迅速に移行したいと考えています。AnthropicのClaude Opus 4.7を使用すると、エージェントは複雑で時間のかかるタスクをより高い一貫性と少ない監視で処理できるようになり、実際の作業を大規模に推進できます。Cortex Code CLIからSnowflake Intelligence、Cortex AI Functions、REST APIまで複数のエントリポイントが用意されているため、お客様はこの機能を簡単に導入し、本番環境ですぐに使用でき、効果の高いエージェント型AIを大規模に実現するためのプロセスを加速できます。
詳細情報
Cortex Codeのローンチ発表を読み、こちらで詳細をご確認ください。
このクイックスタートでは、Snowflake Intelligenceを使用して構造化データと非構造化データからインサイトを得られます。
将来の見通しに関する記述
この記事には、当社の将来の製品提供に関するものを含め、将来予想に関する記述が含まれていますが、これらは製品の提供を確約するものではありません。実際の結果や提供内容は異なる場合があり、既知および未知のリスクや不確実性の影響を受けます。詳細については、最新の四半期報告書（10-Q）をご覧ください。