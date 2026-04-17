Snowflake Cortex AIでClaude Opus 4.7の利用開始を発表

企業は、エージェント型AIを本番環境に迅速に移行したいと考えています。AnthropicのClaude Opus 4.7を使用すると、エージェントは複雑で時間のかかるタスクをより高い一貫性と少ない監視で処理できるようになり、実際の作業を大規模に推進できます。Cortex Code CLIからSnowflake Intelligence、Cortex AI Functions、REST APIまで複数のエントリポイントが用意されているため、お客様はこの機能を簡単に導入し、本番環境ですぐに使用でき、効果の高いエージェント型AIを大規模に実現するためのプロセスを加速できます。

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