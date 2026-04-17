Claude Opus 4.7 su Snowflake Cortex AI
Siamo entusiasti di annunciare la disponibilità di Claude Opus 4.7, l’ultimo modello Anthropic, su Snowflake Cortex AI. In qualità di partner di lancio con Anthropic, rendiamo disponibile Claude Opus 4.7 in public preview lo stesso giorno negli Stati Uniti e nell’UE. È disponibile all’interno del perimetro sicuro Snowflake per l’utilizzo con Cortex Code, Cortex AI Functions, Cortex REST API e Snowflake Intelligence.
Claude Opus 4.7
Claude Opus 4.7 è l’ultimo modello Anthropic, con miglioramenti significativi nella gestione di task complessi e di lunga durata, con maggiore rigore e coerenza. Nella pratica mostra un comportamento più simile a quello di un agente, con una migliore esecuzione delle istruzioni e la capacità di affrontare problemi in più passaggi con minore supervisione. Il modello offre anche capacità visive migliorate, con supporto per immagini a risoluzione più elevata e casi d’uso multimodali più dettagliati. Inoltre, nuovi controlli come i livelli di effort regolabili offrono agli sviluppatori maggiore flessibilità nel bilanciare prestazioni, profondità di ragionamento e latenza.
Fonte: Anthropic, 5 feb 2026
Cosa puoi fare con Claude Opus 4.7 su Snowflake
Opus 4.7 si aggiunge ai principali modelli di intelligenza artificiale in Snowflake Cortex AI, abilitando un’ampia gamma di casi d’uso enterprise, il tutto all’interno del perimetro di sicurezza e governance Snowflake. Con Opus 4.7 puoi:
- Accelerare lo sviluppo con Cortex Code: L’agente di coding basato su intelligenza artificiale Snowflake capisce davvero dati, governance e workflow enterprise, consentendo ai team di passare rapidamente dall’idea alla produzione senza compromettere la fiducia o incidere sulla scalabilità. Ora, con Opus 4.7, Cortex Code offre ragionamento migliorato, generazione di codice, supporto per task più complessi e di lunga durata, ed esecuzione di agenti AI, portando assistenza sicura e Snowflake-aware direttamente nell’interfaccia Snowsight, nella CLI e negli strumenti di sviluppo locali. Per data engineer, analisti e builder, trasforma il linguaggio naturale in pipeline, analisi dei dati e agenti AI pronti per la produzione, portando la durata del lavoro di integrazione da settimane a pochi minuti, e restando completamente governato, interoperabile ed enterprise-grade. Puoi provare Claude Opus 4.7 in preview utilizzando il comando /model nella CLI:
- Sviluppare agenti avanzati di enterprise intelligence: Snowflake Intelligence introduce una nuova categoria di agenti progettati per trasformare il modo in cui le organizzazioni lavorano, collaborano e innovano, promuovendo una cultura davvero basata sui dati. Ogni dipendente, indipendentemente dal livello di competenze tecniche, può porre domande complesse in linguaggio naturale, scoprire il “perché” dietro ogni “cosa” e agire con sicurezza, il tutto all’interno del perimetro sicuro e governato Snowflake. Per sviluppatori, admin e builder, Opus 4.7 estenderà questa data foundation, consentendo di creare agenti avanzati in grado di ragionare su dati complessi, scrivere ed eseguire codice con maggiore autonomia, e orchestrare workflow analitici e operativi.
- Analizzare dati strutturati e non strutturati con una precisione senza pari: Cortex AI Functions semplifica lo sviluppo di pipeline di intelligenza artificiale scalabili su dati enterprise multimodali utilizzando SQL. Cortex AI Functions offre elaborazione ad alte prestazioni a un costo inferiore rispetto a pipeline di intelligenza artificiale orchestrate manualmente, abilitando insight affidabili in tutta l’azienda e mantenendo le funzionalità di sicurezza e governance per cui Snowflake è conosciuta. Ad esempio, con la funzione AI_COMPLETE, gli analisti possono applicare istruzioni in linguaggio naturale direttamente in SQL, sfruttando modelli come Opus 4.7.
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-opus-4-7',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- Gli sviluppatori possono sviluppare app di intelligenza artificiale più vicine ai propri dati protetti: La Cortex REST API pemette di creare app enterprise ad agenti all’interno del perimetro di sicurezza Snowflake e sfruttare nuove funzionalità come i livelli di effort regolabili di Opus 4.7, che consentono al modello di bilanciare profondità di ragionamento e latenza su un task. Gli sviluppatori possono iniziare rapidamente utilizzando l’SDK Anthropic, puntandolo all’endpoint Snowflake Cortex REST API, per un’integrazione fluida con gli strumenti Anthropic già familiari.
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-opus-4-7",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
Le aziende vogliono portare rapidamente in produzione l’agentic AI. Con Claude Opus 4.7 di Anthropic, gli agenti possono gestire task complessi e di lunga durata con maggiore coerenza e minore supervisione, portando avanti il lavoro reale su larga scala. Grazie a molteplici punti di accesso, da Cortex Code CLI a Snowflake Intelligence, Cortex AI Functions e REST API, i clienti possono adottare facilmente questa funzionalità e accelerare il percorso verso un’agentic AI su larga scala, ad alto impatto e pronta per la produzione.
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Questo articolo contiene delle affermazioni riferite al futuro, tra cui offerte future di prodotti, che però non rappresentano un impegno a fornire alcuna offerta di prodotti. Le offerte e i risultati effettivi potrebbero essere diversi ed essere soggetti a incertezze e rischi noti e non noti. Per maggiori informazioni, consulta il nostro ultimo 10-Q.