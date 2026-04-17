Claude Opus 4.7 su Snowflake Cortex AI

Siamo entusiasti di annunciare la disponibilità di Claude Opus 4.7, l’ultimo modello Anthropic, su Snowflake Cortex AI. In qualità di partner di lancio con Anthropic, rendiamo disponibile Claude Opus 4.7 in public preview lo stesso giorno negli Stati Uniti e nell’UE. È disponibile all’interno del perimetro sicuro Snowflake per l’utilizzo con Cortex Code, Cortex AI Functions, Cortex REST API e Snowflake Intelligence.

Claude Opus 4.7

Claude Opus 4.7 è l’ultimo modello Anthropic, con miglioramenti significativi nella gestione di task complessi e di lunga durata, con maggiore rigore e coerenza. Nella pratica mostra un comportamento più simile a quello di un agente, con una migliore esecuzione delle istruzioni e la capacità di affrontare problemi in più passaggi con minore supervisione. Il modello offre anche capacità visive migliorate, con supporto per immagini a risoluzione più elevata e casi d’uso multimodali più dettagliati. Inoltre, nuovi controlli come i livelli di effort regolabili offrono agli sviluppatori maggiore flessibilità nel bilanciare prestazioni, profondità di ragionamento e latenza.