Snowflake Cortex AI 기반 Claude Opus 4.7 공개
Anthropic의 최신 모델인 Claude Opus 4.7을 이제 Snowflake Cortex AI에서 사용할 수 있게 되었습니다. Snowflake는 Anthropic의 출시 파트너로서 미국과 EU에서 Claude Opus 4.7을 퍼블릭 프리뷰로 당일 제공하고 있습니다. Snowflake의 보안 경계 내에서 제공되며 Cortex Code, Cortex AI Functions, Cortex REST API, Snowflake Intelligence와 함께 사용할 수 있습니다.
Claude Opus 4.7
Claude Opus 4.7은 Anthropic의 최신 모델로, 복잡하고 장시간 실행되는 작업을 보다 엄격하고 일관되게 처리하는 능력이 크게 향상되었습니다. 실제 환경에서 에이전트에 가까운 동작을 구현해 지시 수행 정확도를 높이고, 최소한의 개입으로도 다단계 문제를 안정적으로 해결합니다. 또한 향상된 비전 기능으로 고해상도 이미지와 보다 정교한 멀티 모달 사용 사례를 지원합니다. 추론 수준을 조정할 수 있는 새로운 제어 기능을 통해 성능, 추론 깊이, 지연 시간 간의 균형을 유연하게 최적화할 수 있습니다.
소스: Anthropic, 2026년 2월 5일
Snowflake에서의 Claude Opus 4.7 활용 사례
Opus 4.7이 Snowflake Cortex AI의 주요 AI 모델 라인업에 합류했습니다. 이제 Snowflake의 보안 및 거버넌스 경계 내에서 다양한 엔터프라이즈 사용 사례를 더욱 강력하게 지원합니다. Opus 4.7을 통해 다음을 실현할 수 있습니다.
- Cortex Code로 개발 가속화: Snowflake의 AI 코딩 에이전트 Cortex Code는 엔터프라이즈 데이터와 거버넌스, 워크플로우를 깊이 이해하여 신뢰와 확장성을 유지하면서 아이디어를 빠르게 프로덕션으로 전환할 수 있도록 지원합니다. Opus 4.7이 적용된 Cortex Code는 향상된 추론과 코드 생성 능력은 물론, 복잡하고 장시간 실행되는 태스크와 에이전트형 실행까지 지원합니다. 이를 통해 Snowsight 인터페이스, CLI, 로컬 개발 도구 전반에서 Snowflake 인지 기반의 보안 지원을 제공합니다. 데이터 엔지니어, 분석가, 빌더는 자연어를 기반으로 프로덕션 준비가 완료된 파이프라인, 분석, AI 에이전트를 구축하고, 몇 주가 걸리던 반복 작업을 몇 분으로 단축하며 완전한 거버넌스와 상호운용성, 엔터프라이즈급 품질을 유지할 수 있습니다. CLI에서 /model 명령을 통해 Claude Opus 4.7 프리뷰를 사용해 볼 수 있습니다.
- 고급 엔터프라이즈 인텔리전스 에이전트 구축: Snowflake Intelligence는 조직의 업무 방식과 협업, 혁신 방식을 근본적으로 바꾸고 진정한 데이터 중심 문화를 실현하는 새로운 에이전트 카테고리를 제시합니다. 기술 수준과 관계없이 모든 직원이 자연어로 복잡한 질문을 하고 모든 결과의 ‘이유’를 파악하며 Snowflake의 보안 및 거버넌스 경계 내에서 신뢰할 수 있는 의사 결정을 내릴 수 있습니다. Opus 4.7은 이 기반을 한층 강화해 개발자와 관리자, 빌더가 복잡한 데이터를 기반으로 추론하고 보다 자율적으로 코드를 작성하고 실행하며 분석과 운영 워크플로우를 유기적으로 연결하는 고도화된 에이전트를 구현할 수 있도록 지원합니다.
- 탁월한 정밀도로 정형 및 비정형 데이터 분석: Cortex AI Functions를 사용하면 SQL로 멀티 모달 엔터프라이즈 데이터 전반에 걸쳐 확장 가능한 AI 파이프라인을 손쉽게 구축할 수 있습니다. 또한 Cortex AI Functions는 수동으로 오케스트레이션되는 AI 파이프라인보다 저렴한 비용으로 고성능 처리가 가능하여 Snowflake의 핵심 강점인 보안 및 거버넌스 기능을 유지하면서도 엔터프라이즈 전반에서 신뢰할 수 있는 인사이트를 확보할 수 있습니다. 예를 들어 AI_COMPLETE 함수를 사용하면 분석가는 Opus 4.7과 같은 모델을 활용하여 자연어 지시를 SQL 내에서 직접 적용할 수 있습니다.
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-opus-4-7',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- 보안 데이터 인접 환경에서 AI 애플리케이션 개발: Cortex REST API를 사용하여 Snowflake의 보안 경계 내에서 에이전틱 엔터프라이즈 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. Opus 4.7의 조정 가능한 추론 수준 등의 기능을 통해 태스크 특성에 맞게 추론 깊이와 지연 시간의 균형을 유연하게 최적화할 수 있습니다. 또한 개발자는 Anthropic SDK를 Snowflake Cortex REST API 엔드포인트에 연결하기만 하면 기존 Anthropic 툴링과 자연스럽게 연동되며 빠르게 개발을 시작할 수 있습니다.
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-opus-4-7",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
기업은 에이전틱 AI를 신속하게 프로덕션 환경에 도입해야 하는 상황입니다. Anthropic의 Claude Opus 4.7을 통해 에이전트는 복잡하고 장시간 실행되는 태스크를 더 일관되게, 더 적은 개입으로 수행하며 실제 업무를 대규모로 추진할 수 있습니다. Cortex Code CLI, Snowflake Intelligence, Cortex AI Functions, REST API 등 다양한 진입 지점을 통해 고객은 해당 기능을 쉽게 채택하고 고임팩트의 프로덕션 준비형 에이전틱 AI로 신속히 전환할 수 있습니다.
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미래 전망 진술
본 자료에는 향후 제품 제공 등에 대한 미래 전망 진술이 포함되어 있으나, 이는 어떠한 제품 제공에 대해서도 실제 제공을 보장하는 것은 아닙니다. 실제 결과와 제공 내용은 상이할 수 있으며, 이는 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성의 영향을 받을 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 최신 10-Q를 참조하세요.