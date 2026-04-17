Snowflake Cortex AI 기반 Claude Opus 4.7 공개

Anthropic의 최신 모델인 Claude Opus 4.7을 이제 Snowflake Cortex AI에서 사용할 수 있게 되었습니다. Snowflake는 Anthropic의 출시 파트너로서 미국과 EU에서 Claude Opus 4.7을 퍼블릭 프리뷰로 당일 제공하고 있습니다. Snowflake의 보안 경계 내에서 제공되며 Cortex Code, Cortex AI Functions, Cortex REST API, Snowflake Intelligence와 함께 사용할 수 있습니다.

Claude Opus 4.7

Claude Opus 4.7은 Anthropic의 최신 모델로, 복잡하고 장시간 실행되는 작업을 보다 엄격하고 일관되게 처리하는 능력이 크게 향상되었습니다. 실제 환경에서 에이전트에 가까운 동작을 구현해 지시 수행 정확도를 높이고, 최소한의 개입으로도 다단계 문제를 안정적으로 해결합니다. 또한 향상된 비전 기능으로 고해상도 이미지와 보다 정교한 멀티 모달 사용 사례를 지원합니다. 추론 수준을 조정할 수 있는 새로운 제어 기능을 통해 성능, 추론 깊이, 지연 시간 간의 균형을 유연하게 최적화할 수 있습니다.