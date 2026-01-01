Fortschrittliche, integrierte Data Governance und Data Discovery mit Snowflake Horizon Catalog

Silos erschweren effektive Governance und Discovery

Mit der Einführung von generativer KI (GenAI) und Large Language Models (LLMs) versuchen Unternehmen, so viel unternehmerischen Mehrwert wie möglich aus ihren Daten-Assets, einschließlich Apps und Modellen, herauszuholen. Leider sind diese Daten-Assets oft in Silos verschiedener Cloud-Service-Anbieter und -Lösungen sowie verschiedener Partner-, Kunden- und Anbieter-Ökosysteme gefangen. Je mehr Datensilos entstehen, desto schwieriger wird die Auffindbarkeit und der demokratisierte Zugriff und desto komplizierter wird es, die damit verbundenen Sicherheitsrisiken und Kosten für das Verschieben von Daten-Assets zwischen verschiedenen Systemen mit unterschiedlichen Governance-Modellen zu bewältigen.

Vereinfachen Sie Governance und Discovery im großen Maßstab mit Snowflake Horizon Catalog

Ein zentrales Ziel von Snowflake war es von Anfang an, Datensilos aufzubrechen und alle Daten auf einfache, einheitliche Weise bereitzustellen. Der einfache Datenzugriff reicht jedoch nicht aus: Es muss einfach sein, Daten zu finden, einfach zusammenzuarbeiten und alle Daten eines Unternehmens einfach zu kontrollieren. Diese Erkenntnisse haben uns dazu inspiriert, Snowflake Horizon Catalog zu entwickeln.

Mit dem Horizon Catalog wollten wir einen Katalog entwickeln, der unser unerbittliches Streben nach Einfachheit und Einheitlichkeit widerspiegelt. Das Herzstück des Horizon Catalog ist ein einheitliches, globales Repository für die Snowflake AI Data Cloud, das strukturierte, semistrukturierte und unstrukturierte Daten, Modelle, Snowflake Notebooks, Streamlit, Snowflake Native Apps und Angebote umfasst. Zusätzlich zu diesem Repository haben wir eine Reihe von Funktionen für die folgenden fünf Aspekte entwickelt: