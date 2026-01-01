Gouvernance et découverte des données avancées et intégrées avec Snowflake Horizon Catalog

Les silos compliquent la gouvernance et la découverte efficaces

Avec l’avènement de l’IA générative et des grands modèles de langage (LLM), les entreprises se précipitent pour tirer le maximum de valeur commerciale de leurs ressources de données, y compris les applications et les modèles. Malheureusement, ces ressources de données sont souvent enfermées dans des silos entre plusieurs fournisseurs et solutions de services cloud, ainsi qu’entre différents écosystèmes de partenaires, clients et fournisseurs. Au fur et à mesure que le nombre de silos augmente, la découverte et l'accès démocratisé deviennent vraiment difficiles, et la gestion des risques de sécurité et des coûts associés au transfert des ressources de données entre différents systèmes avec différents modèles de gouvernance devient extrêmement complexe.

Simplifiez la gouvernance et la découverte à grande échelle avec Snowflake Horizon Catalog

Depuis le début, l’un des principaux objectifs de Snowflake était d’éliminer les silos de données et de rendre toutes les données disponibles de manière simple et cohérente. Faciliter l’accès aux données ne suffit cependant pas : il devrait être facile de trouver des données, de collaborer et de gouverner facilement toutes les données d'une entreprise. Ces informations nous ont inspirés pour créer Snowflake Horizon Catalog.

Avec Horizon Catalog, nous avons voulu créer un catalogue qui reflète notre quête constante de simplicité et d’uniformité. Au cœur de Horizon Catalog se trouve un référentiel mondial unifié pour l’AI Data Cloud Snowflake, qui comprend des données structurées, semi-structurées et non structurées, des modèles, des Snowflake Notebooks, Streamlit, des Snowflake Native Apps et des références. En plus de ce référentiel, nous avons développé une suite de fonctionnalités autour des cinq thèmes suivants :