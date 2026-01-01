サイロ化により、効果的なガバナンスとディスカバリーの実現が困難

生成AIや大規模言語モデル（LLM）の登場により、企業はアプリやモデルなどのデータアセットから可能な限り多くのビジネスバリューを引き出そうと躍起になっています。残念なことに、これらのデータアセットは、複数のクラウドサービスプロバイダーやソリューション、さらにはさまざまなパートナー、顧客、ベンダーのエコシステムにわたって、それぞれがサイロに閉じ込められていることが少なくありません。サイロが増えると、ディスカバリーと民主化されたアクセスが非常に難しくなり、異なるガバナンスモデルを使用して関連するセキュリティリスクや異なるシステム間でのデータ資産の移動コストを管理することは極めて困難になります。

Snowflake Horizon Catalogを使用してガバナンスとディスカバリーを大規模に簡略化

Snowflakeの中核となるゴールは、データサイロを解消し、すべてのデータをシンプルで一貫性のある方法で利用できるようにすることです。しかし、データに簡単にアクセスできるようにするだけでは不十分です。データを見つけやすくして簡単にコラボレーションできるようにし、また組織のすべてのデータを管理しやすくしなければなりません。これらのインサイトをもとに、私たちはSnowflake Horizon Catalogを構築しました。

Horizonカタログでは、Snowflakeのシンプルさと統一性へのたゆまぬ追求を反映したカタログの構築を目指しました。Horizonカタログの中核は、Snowflake AIデータクラウド（構造化データ、半構造化データ、非構造化データ、モデル、Snowflake Notebook、Streamlit、Snowflakeネイティブアプリ、リストなど）のための統合されたグローバルリポジトリです。このリポジトリ上には、以下の5つのテーマに関する一連の機能が構築されています。