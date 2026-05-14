지금 헬스케어 및 공공 보건 기관은 중대한 전환점을 맞이하고 있습니다. 예산과 수익성은 줄어드는 반면, 정부와 조직 내부의 요구 사항은 점점 늘어나고 있습니다. 여기에 보상 체계마저 지속적으로 변화하거나 여전히 불안정한 상황입니다. 이러한 환경 속에서 업계 전반의 경영진과 각 부문 의사 결정권자들은 데이터와 기술, 그리고 상호운용성을 기반으로 복잡한 과제를 해결해야 하는 상황에 놓여 있습니다.

Snowflake와 Hakkoda, 실행 가능한 AI 인텔리전스 구현을 위해 협력

이들 조직이 오늘날의 당면 과제에 대응하기 위해 상호운용성과 AI 전략을 어떻게 발전시키고 있는지 살펴보고자, Snowflake는 IBM 계열사인 Hakkoda와 협력해 해당 분야 의사 결정권자들을 대상으로 설문조사를 실시했습니다. 이번 조사는 리더와 이해관계자에게 실행 가능한 인사이트와 시사점을 제공하고, 업계 트렌드를 조명하며 의미 있는 논의를 촉진하는 데 목적이 있습니다.

이번 조사는 Fierce Healthcare가 관리하는 온라인 설문을 통해 진행되었으며, 의료 제공자, 보험사, 의료 시스템, 비영리 보건 기관, 공공 보건 기관에 소속된 고위 경영진 및 관리자 183명이 참여했습니다. 응답자의 직함은 CEO와 디렉터부터 프로그램 매니저, 파트너에 이르기까지 다양했으며, 모두 미국에 거주하고 있습니다.

이번 연구 결과는 The Future of AI + Interoperability Report를 통해 공개되었으며, 이는 2023년에 진행한 헬스케어 상호운용성 현황 설문에 이은 두 번째 보고서입니다.

보고서 주요 내용

헬스케어 및 공공 보건 기관 리더의 85%는 조직이 AI를 확장하고 운영 효율성과 가치 기반 의료 목표를 달성하려는 과정에서, 데이터 공유 및 상호운용성 개선이 2년 전보다 더 중요한 우선 과제가 되었다고 답했습니다.

또한 연구 결과는 조직 유형에 따라 다양한 활용 사례 전반에서 에이전틱 및 AI 기술 도입이 빠르게 확산되고 있음을 보여줍니다.

77%의 조직은 생성형 또는 에이전틱 AI 기술에 이미 투자했거나 투자할 계획이며, 행정 워크플로우 자동화, 임상 문서화, 수익 주기 운영 등 성과 창출 가능성이 높은 영역을 우선적으로 추진하고 있습니다.

전체 보고서 내용을 지금 확인해 보세요.

헬스케어 및 공공 보건 리더, 측정 가능한 AI ROI 기대

보고서는 또한 헬스케어 및 공공 보건 리더들이 AI 투자에 대해 ‘측정 가능한 투자 대비 효과(ROI)’를 기대하고 있음을 강조합니다. 해당 산업은 AI 도입에서 실험과 파일럿 단계를 넘어, 실제 운영 환경에 대규모로 적용하는 단계로 전환하고 있습니다. 그 결과, 의사 결정권자들은 생산성 향상, 운영 효율성, 비용 절감 효과를 수치로 입증하는 데 더욱 중점을 두고 있습니다.