Snowflake, 데이터 및 AI 역량 강화를 위한 무료 이벤트 시리즈 제공

데이터와 AI가 일하는 방식을 빠르게 바꾸는 지금, 변화의 속도를 따라가는 데 부담을 느끼고 계신가요? 이는 많은 이들이 공통으로 느끼는 고민이며, 아직 늦지 않았습니다. 디지털 기술 혁명은 전 세계로 확산되고 있으며, 새로운 업무 환경에 대비한 역량 강화는 이제 선택이 아닌 필수가 되었습니다.

데이터와 AI 활용 역량이 지금 필요한 이유

변화의 속도는 놀라울 정도입니다. 세계경제포럼(WEF)의 ‘미래 일자리 보고서(Future of Jobs Report)’에 따르면, 전 세계 기업의 75%가 2027년까지 어떤 형태로든 AI를 도입할 것으로 예상되며, 이는 현재 직무의 40% 이상에 영향을 미칠 전망입니다. Deloitte에 따르면 리더의 84%가 디지털 및 AI 역량을 필수로 보고 있으며, UNESCO는 전 세계 모든 대륙에서 디지털 기술 인력 부족 현상이 나타나고 있다고 지적합니다.



2025 AI Workforce Consortium에 따르면 AI/ML 및 데이터 사이언스 직무는 현재 전 세계 인재 채용 시장을 선도하고 있으며, 주요 경제권 전반에서 지속적으로 최상위 수요를 기록하고 있습니다. 이는 기업 전략이 자동화와 데이터 기반 인사이트 중심으로 이동하고 있음을 시사합니다.

재교육과 역량 강화, 커리어 전환을 준비하고 있거나 AI가 주도하는 환경에서 경쟁력을 유지하고 싶다면, 지금이 바로 시작할 때입니다.

Snowflake의 Data and AI Fast Track 프로그램 소개

총 6회로 구성된 무료 프로그램을 통해 실무에 바로 활용할 수 있는 역량과 최신 인사이트를 습득하고, 커리어에 대한 자신감을 높일 수 있습니다. 이 프로그램은 입문자부터 차세대 전문가, 교육자, 리더까지 누구나 참여할 수 있도록 설계되었습니다.

이 프로그램의 차별화된 가치

100% 무료 참여

글로벌 접근성: APJ 지역에 최적화된 일정으로 전 세계 어디에서나 참여할 수 있습니다.

인터랙티브 학습: 라이브 데모와 실제 사례를 통해 실무 중심의 학습을 경험할 수 있습니다.

수료 인증서 제공: 각 세션 종료 후 수료 인증서를 받을 수 있습니다.

독점 혜택: 6개 세션을 모두 완료하면 엄선된 eBook을 제공합니다.

지속적인 학습 지원: 전문가들이 전하는 최신 트렌드를 중심으로, 시즌마다 새로운 콘텐츠를 통해 꾸준히 역량을 강화할 수 있습니다.

글로벌 전문가로부터 배우는 인사이트

이 프로그램에서는 Snowflake의 최고 수준 데이터 사이언티스트, 전략가, 업계 리더들의 인사이트를 직접 들을 수 있습니다. 그중 Snowflake의 데이터 사이언스 아키텍트인 Hilda Davies는 다음과 같이 말합니다. “커리어의 회복탄력성이란 다음 변화가 무엇인지 맞히는 것이 아니라, 어떤 변화가 오더라도 대응할 수 있다는 자신감과 규율, 적응력, 그리고 탄탄한 기반을 갖추는 데 있습니다. 물론 이를 위해서는 의도적인 변화와 재도전이 필요합니다. 함께 첫걸음을 시작해 보세요.”

참여 대상

기술적 배경지식이 없어도 누구나 참여할 수 있습니다. 학생부터 교육자, 전문가, 구직자, 사업가, 평생 학습자까지 누구나 이 시리즈를 통해 데이터와 AI 개념에 대한 자신감을 키우고, 전 세계 학습자 커뮤니티와 함께 성장할 수 있습니다.

학습 여정: 6개의 필수 세션

2월 13일 | [LAUNCH] AI 시대의 일상 데이터와 커리어 경쟁력

Hilda Davies와 Dave Doan이 데이터가 개인적 및 전문적 의사결정을 어떻게 더 효과적으로 지원하고 최적화하는지 안내합니다. 데이터 전문가로 성장하기 위한 궁극의 커리어 가이드를 만나보세요.

2월 27일 | 생성형 AI 시대의 데이터 스토리텔링

Travis Murphy와 Sheena Nasim이 가공 전 데이터를 설득력 있는 이야기로 풀어내어 행동을 이끌어내는 검증된 구조를 소개하고, 생성형 AI의 진화에 대한 비기술적 개요도 함께 살펴봅니다. 3월 13일 | 목적의 힘 — 데이터와 AI가 반드시 해결해야 할 인간의 문제

Farhan Choudhary와 Alyona Richardson이 기술 사용자와 전략적 사고자를 구분 짓는 핵심 철학을 소개합니다. “사람들을 위해 어떤 실질적 문제를 해결하고 있는가?”라는 질문을 던지는 법을 배웁니다.

3월 27일 | 데이터 분석가가 되기 위한 최종 가이드

Soo Lee와 Edmondo Rosini가 데이터 분석가로 성공하기 위해 실제로 필요한 것이 무엇인지 솔직하게 이야기합니다. 이 커리어 경로를 고민 중이라면 특히 도움이 되는 세션입니다.

4월 10일 | 데이터로 만드는 더 큰 변화 — 사람과 지구를 위한 활용 사례

Mike Johnson과 Jennifer Belissent가 환경 보호와 공중 보건, 탄소 중립 달성은 물론, 첨단 기술을 통해 지역사회의 안전과 회복력을 높이는 데 데이터가 어떻게 활용되는지 살펴봅니다.

4월 17일 | 데이터와 AI로 만들어가는 지속가능한 미래 — 2026 지구의 날 특별 세션

초청 연사 Hyun Choi(Altis Consulting)와 Dean Reynolds(Cleanaway)가 폐기물 관리 혁신과 실질적인 환경적 영향을 창출하는 AI 솔루션을 공유합니다.

시리즈 참여자 전용 혜택: Data and AI Fast Track 스타터 팩

6개 세션을 모두 수강하면, 전문 연사들이 직접 엄선한 특별 eBook을 받아볼 수 있습니다. 해당 eBook에 포함된 내용은 다음과 같습니다.

바로 적용할 수 있는 핵심 팁과 실전형 퀵 윈(Quick Wins)

전문가들이 전하는 “그때 알았더라면 좋았을 조언”

1분 만에 이해하는 AI 및 데이터 핵심 설명과 프롬프트 치트 시트

2026년 이후를 대비한 추천 무료 도구와 커리어 활용 팁

동기부여를 위한 인사이트와 추가 전문가 리소스

※본 eBook은 시리즈 참가자 한정으로 제공됩니다.

AI 혁명 속에서의 경쟁력 확보

2027년까지 전 세계 기업의 75%가 AI를 도입하고, 전체 직무의 거의 절반이 변화할 것으로 전망됩니다. 이제 중요한 것은 변화가 오느냐가 아니라, 그 변화에 대응할 준비가 되어 있느냐입니다.

망설이기보다 지금 한발 먼저 움직이세요. 이미 수천 명의 전문가들이 Snowflake Data and AI Fast Track 프로그램을 통해 미래에 대비하며 커리어의 방향을 다시 그리고 있습니다.

미래를 바꿀 준비가 되셨나요?

지금 바로 6개 세션을 모두 신청하세요

무료 등록 • 2월 13일 시작 • 선착순 마감

데이터와 AI로의 전환은 단 한 번의 클릭에서 시작됩니다. 디지털 역량 격차는 이미 현실로 다가왔고, 기회는 바로 눈앞에 있습니다. 지금 행동하세요. 미래는 기다려주지 않습니다.