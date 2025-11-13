Startup Accelerator에서 시리즈 A로: Snowflake Ventures, 초지능형 고객 성공 에이전트 개발사 Agency 지원

고객 성공 분야는 중대한 어려움에 직면해 있습니다. 60%에 가까운 소프트웨어 기업이 고객 성공에 대한 투자를 늘리고 있음에도 불구하고, 75%의 기업에서 순수익 유지율 감소 추세가 나타나고 있습니다. 이는 근본적인 문제를 시사합니다. 더 많은 인력을 추가하여 고객 서비스를 확장하는 전통적인 모델은 더 이상 작동하지 않습니다. 그 결과는 고객 불만 증가, 기능 활용 저조, 그리고 성장 정체로 이어집니다.

Snowflake의 사명은 모든 엔터프라이즈가 데이터와 AI를 통해 잠재력을 최대한 발휘하도록 지원하는 데 있습니다. Snowflake는 비즈니스를 통해 고객에게 서비스를 제공하는 방식을 재정의하는 Agency의 비전을 믿습니다. Snowflake Startup Accelerator 프로그램 출신인 Agency는 초기 디자인 파트너와 함께 시장 진출을 검증하고 전담 기술 지침을 받으며 Snowflake 기반 위에서 빠르게 개발할 수 있었습니다. 그 결과, Agency는 ‘고객 성공을 위한 초지능형 AI 협업자’를 개발했습니다. 이 솔루션은 인력 증가 없이도 고객 가치를 확장할 수 있도록 구축되어 모든 고객이 첫 번째 고객과 동일한 수준의 세심한 지원을 받을 수 있습니다.

이런 이유로, Snowflake Ventures는 Agency의 시리즈 A 펀딩 참여를 발표하게 되어 기쁩니다. 이번 투자는 Agency 기술의 혁신적인 잠재력과 고객 성공의 미래를 향한 Agency의 비전에 대한 Snowflake의 신뢰를 반영합니다.

AI 기반 성공을 위한 고객 데이터 활용

Agency 플랫폼은 Snowflake 고객에게 고객 데이터의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있는 강력한 방법을 제공합니다. 많은 기업들이 이미 Salesforce 및 기타 고객 관계 관리(CRM), 전사적 자원 관리(ERP) 및 IT 서비스 관리(ITSM) 플랫폼 등에서 수집된 데이터를 포함하여 Snowflake에 중요한 고객 정보를 중앙 집중화하고 있습니다. Agency는 이러한 단일 진실 공급원을 기반으로 구축되어 고객의 기존 데이터 파운데이션을 활용하고 Snowflake 데이터에 새로운 가치를 더합니다.

이 접근 방식은 Agency 플랫폼을 데이터가 이미 존재하는 위치에 연결하여 서로 다른 데이터 소스를 통합하는 운영 복잡성을 크게 줄입니다. Agency 플랫폼은 또한 Snowflake의 강력한 보안 기능과 통합 거버넌스 제어를 원활하게 활용할 수 있어, 데이터 액세스 보안을 유지하고 기존 정책을 준수합니다.

Agency의 초지능형 플랫폼

Agency 플랫폼의 핵심 부분은 Kai입니다. 고객 기반 전반에 걸쳐 학습하고 행동하는 완전 자율 에이전트입니다. Kai는 통화, 이메일, 캘린더, 웹 등에서 고객 데이터를 수집하여 온디맨드 방식으로 완벽한 계정 이력을 제공합니다. 이를 사용하는 고객 성공 담당자는 더 이상 메모나 필드를 일일이 찾아볼 필요가 없습니다. 또한, Kai는 몇 초 만에 전체 포트폴리오를 분석하고 복잡한 질문에 즉시 답변할 수 있습니다. 이로 인해 담당자는 다음 단계에 대한 권장 사항과 함께 위험과 기회를 선제적으로 파악하고 전체 컨텍스트를 고려하여 단순한 템플릿을 넘어 개인화된 커뮤니케이션 초안까지 작성할 수 있습니다. Kai는 또한 몇 초 만에 계정 요약, 온보딩 문서 및 파이프라인 리뷰를 생성할 수 있습니다.

더욱이, 이번 투자를 통해 Agency는 보다 광범위한 시장 진출 오케스트레이션, 더 깊은 엔터프라이즈 통합, 그리고 영업, 마케팅 및 제품 전반에 걸친 새로운 사용 사례로 역량을 확장할 수 있을 것입니다.

Snowflake는 Agency와의 파트너십을 통해 조직 차원에서 더 깊은 통찰력을 확보하고 궁극적으로 보다 향상된 데이터 기반의 의사 결정을 내릴 수 있도록 힘을 실어줄 것이라고 확신합니다. Snowflake Startup Accelerator를 통해 Agency의 여정을 가까이에서 지켜본 만큼, 계속해서 발전하며 데이터 및 AI의 미래에 더 큰 영향을 미칠 것을 기대합니다.

