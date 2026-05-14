Snowflake와 SAP의 파트너십: 데이터 및 엔터프라이즈 AI 역량 강화에 박차

SAP와 Snowflake로 실현하는 엔터프라이즈 비즈니스 프로세스 혁신

이번 파트너십을 통해 발표된 새로운 제품들은 다양한 산업 전반의 기업 리더들이 비즈니스 프로세스를 혁신할 수 있도록 지원합니다. 리테일, 제조, 헬스케어, 라이프사이언스 및 금융 서비스 분야의 초기 도입 고객들은 이미 운영, 재무 계획 및 고객 경험을 개선하여 비즈니스 가치와 결과를 창출할 방법을 모색하고 있습니다.

얼리 어답터 고객들은 Snowflake 및 SAP 팀과 협력하여 이러한 새로운 제품을 활용하고 있습니다. 이를 통해 SAP 및 비 SAP 데이터를 중복 없이 통합하고, 맞춤형 데이터 제품을 생성하며, 컨텍스트 인식 AI 모델 및 에이전트를 구축하여 SAP에서 풍부한 비즈니스 가치를 준실시간으로 제공하고 있습니다. 기업이 갖는 잠재적인 이점 중 세 가지를 다음과 같이 소개합니다.

1. 공급망 운영을 반응형에서 예측형으로 전환

실시간 재고 수준 및 배송 상태와 같은 공급망 데이터를 SAP에서 중복 없이 데이터 제품으로 공유합니다. Snowflake에서는 이러한 비즈니스 컨텍스트가 Snowflake Marketplace의 서드 파티 물류 및 날씨 예보 데이터와 결합됩니다. 그 결과, 운영과 외부 조건을 매핑하는 ‘라이브 물류’ 데이터 제품이 탄생하며, 이는 공급망에 대해 완전한 컨텍스트 인식 뷰를 생성합니다.

Snowflake에서 구축된 컨텍스트 인식 AI 에이전트는 악천후로 인한 항구 폐쇄 등 잠재적인 중단 상황을 예측하도록 훈련되고 배치될 수 있으며, 재고 및 생산 일정에 대한 다운스트림 영향을 자동으로 모델링합니다. 예측 알림은 SAP 사용자에게 다시 공유됩니다. 이를 통해 공급망 계획자는 SAP의 AI 코파일럿인 SAP Joule을 활용하여 권장 사항에 따라 행동하고, 재고 부족을 방지하며, 정시 배송을 개선하고 비용을 절감할 수 있습니다.

2. 지능적이고 지속적인 재무 계획 워크플로우 추진

핵심 재무 계획 및 영업 실적도 SAP에서 데이터 제품으로 공유되어, SAP 및 비 SAP 데이터를 중복 없이 통합할 수 있습니다. 이러한 비즈니스 컨텍스트는 Snowflake에서 외부 소스와 내부 CRM 애플리케이션의 세부 마케팅 캠페인 지출 및 파이프라인 데이터와 결합될 수 있습니다. 이 '통합 성과' 데이터 제품을 통해 재무 계획과 수익을 창출하는 영업 및 마케팅의 실시간 상업 활동을 연결할 수 있습니다.

Snowflake에서 구축된 컨텍스트 인식 AI 모델 및 에이전트를 사용하면, 예측 수익 모델을 구축하고 AI 에이전트를 추가할 수 있습니다. 이를 통해 분석가는 ‘캠페인 지출을 10% 증가시키면 예상 수익은 얼마인가요?’와 같은 질문을 자연어로 할 수 있습니다. 강화된 데이터와 AI 기반 예측이 SAP BDC에 다시 공유되면, 재무 분석가는 Joule을 통해 계획 애플리케이션 내에서 거의 즉시 ‘가정(What if)’ 시나리오를 실행할 수 있습니다.

3. 적극적이고 개인화된 고객 경험을 통해 유지율 및 고객 생애 가치 증대

고객의 트랜잭션 이력 및 서비스 티켓 상태는 SAP에서 데이터 제품으로 공유될 수 있습니다. Snowflake에서는 이러한 비즈니스 컨텍스트가 고객 지원 통화 기록과 같은 비정형 데이터와 Snowflake Marketplace의 서드 파티 ID 데이터로 보강됩니다. 이에 따라 생성된 'Customer 360' 데이터 제품은 고객의 구매 이력을 감성 데이터, 크로스 플랫폼 ID 및 참여 데이터와 연결합니다.

Snowflake의 AI 모델과 에이전트는 감성 분석을 수행하고 이탈 예측 모델을 제공하며, 각 고객의 고유한 특성에 따라 '최적의 행동 방안'을 제시하는 애플리케이션을 제공합니다. 이탈 점수와 '최적의 행동 방안'은 SAP와 공유되고, Joule은 '이탈 위험'과 같은 경고를 전달하여 고객 경험 및 생애 가치를 개선하기 위한 AI 기반 추천을 준실시간으로 제공합니다.

Snowflake와 SAP의 파트너십은 기업을 위한 새로운 장을 열고, AI 및 에이전틱 솔루션 구축을 통해 디지털 비즈니스 변환을 급격히 가속화할 수 있습니다. 기회는 열려 있습니다. AI 데이터 클라우드의 신뢰할 수 있는 비즈니스 데이터를 바탕으로 구축된 AI 기반 워크플로우로 지금 바로 현대화를 시작해 보세요.

Snowflake와 SAP의 파트너십이 갖는 이점에 대해 자세히 알아보세요. Snowflake와 SAP의 에이전트 간 협업에 대해 더 깊이 알아볼 수 있는 웨비나도 제공됩니다.