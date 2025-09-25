Snowflake for Startups: 차세대 데이터 및 AI 기반 스타트업을 위한 도약대

스타트업과 함께 일하는 것은 단순한 직업이 아니라 열정입니다. 저는 그간 이 일을 통해 대담한 컨셉이 성공적인 회사로 변모하는 과정을 지켜봤으며, 진정으로 뛰어난 아이디어를 만날 때마다 여전히 짜릿한 희열을 느낍니다. 그런 의미에서 Snowflake for Startups를 여러분께 소개해 드릴 수 있게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. Snowflake for Startups는 Powered by Snowflake 프로그램을 한 단계 더 발전시킨 것입니다.

오늘날의 스타트업 환경은 AI 혁신의 빠른 속도에 의해 재정의되고 있습니다. 창업자들은 혼잡한 시장에서 자신을 차별화하고 그 어느 때보다 빠르게 제품을 출시해야 한다는 새로운 압박을 받고 있습니다.

Snowflake for Startups는 이러한 도전 과제를 해결하기 위해 설계되었습니다. Snowflake AI 데이터 클라우드에서 엔터프라이즈급 AI 기반 애플리케이션을 구축하고 확장하려는 창업자들을 위한 궁극적인 도약대로서, 기술에서 자본, 커뮤니티에 이르기까지 가장 영향력 있는 프로그램과 리소스를 한 데 모아 스타트업을 위한 포괄적이고 통합된 지원 시스템을 제공합니다.

Snowflake for Startups: 모두를 위한 프로그램

오해하지 마세요. Snowflake for Startups는 단순히 무료 크레딧을 나눠주고 등을 토닥여주면서 격려하는 프로그램이 아닙니다. Snowflake for Startups는 스타트업이 데이터 및 AI 제품을 구축, 출시하고, 비즈니스를 성장시키는 과정을 지원하는 다양한 프로그램을 제공합니다. 그 주요 내용은 다음과 같습니다.

Snowflake 스타트업 액셀러레이터: 전략적인 초기 단계 스타트업에 Snowflake 기술 전문가, 무료 사용 혜택 및 전담 출시(GTM) 지원을 6개월간 제공하는 프로그램입니다. 스타트업 액셀러레이터는 Snowflake에서 데이터 애플리케이션, AI 애플리케이션 또는 Snowflake Cortex AI로 워크로드를 구축하려는 스타트업을 위한 주요 경로입니다.

VC 커뮤니티: Snowflake는 주요 벤처 캐피털(VC) 회사와의 파트너십 및 협업을 확대하고 있으며, 이를 통해 벤처 자금을 지원받는 스타트업의 성장을 가속화하기 위해 노력합니다. VC 회사들은 Snowflake에서 구축되는 최첨단 스타트업들을 조기에 파악할 수 있으며, 이들의 투자 포트폴리오에 포함된 스타트업들은 무료 Snowflake 크레딧과 기술 전문가들의 지원을 받을 수 있습니다.

실리콘 밸리 AI(SVAI) Hub 액세스: 스타트업들은 미국 멘로 파크에 위치한 Snowflake 본사 내 SVAI Hub에서 제공하는 전용 코워킹 공간을 활용할 수 있는 기회를 얻게 되고, 그곳에서 현지 VC 회사 및 AI 기업들과의 네트워킹을 위한 이벤트를 주최(또는 참석)할 수 있습니다.

Snowflake 스타트업 챌린지: 매년 뉴욕 증권 거래소(NYSE)와 공동으로 개최하는 이 대회는 초기 단계 스타트업들이 업계 저명인사 패널이 지켜보는 글로벌 무대에서 자신들의 제품을 발표하고 경쟁할 수 있는 기회를 제공합니다. 결선에 진출한 3개 팀은 Snowflake Ventures의 잠재적 투자와 NYSE 상장 기업의 멘토링 기회를 놓고 경쟁하게 됩니다.

스타트업 창업자들의 뛰어난 아이디어가 실현될 수 있도록 기술적 자원, 지도 및 멘토링을 제공하는 것은 Snowflake가 오래전부터 지켜온 약속 중 하나입니다. Powered by Snowflake 프로그램은 이러한 약속에서 비롯된 것이며, 5년 전 Snowflake 스타트업 챌린지를 만든 것도 바로 이러한 이유 때문입니다. 이어 2023년에는 Powered by Snowflake Funding Program에 투자를 시작했으며, 올해 초에는 Snowflake 스타트업 액셀러레이터에 2억 달러(USD)를 투자하여 프로그램을 확장했습니다.

민첩한 구축, 빠른 확장, 시장 출시 가속화

그렇다면 창업자, 빌더 그리고 혁신가로서 여러분에게 Snowflake for Startups 프로그램이 의미하는 것은 무엇일까요?

첫째, 신뢰할 수 있는 플랫폼에서 구축할 수 있습니다. Snowflake에서 구축하면 처음부터 엔터프라이즈급 회사로 시작하게 됩니다. Snowflake 플랫폼은 내장된 확장성, 보안 및 거버넌스 기능을 제공하며, Snowflake Native App 프레임워크를 통해, 고객의 데이터가 있는 곳에서 앱을 배포할 수 있게 해주며, 데이터 이동의 필요성을 없애주기 때문에 자신감을 갖고 AI 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.

둘째, Snowflake는 AI와 함께 성장할 수 있도록 지원합니다. Snowflake Cortex AI 및 Snowflake Intelligence(미리 보기로 제공)를 포함한 Snowflake의 광범위한 AI 서비스 모음은 AI로 개발하고 구축하는 것을 쉽게 만듭니다. Snowflake 프로그램에 참여하는 스타트업은 또한 Snowflake의 기술 및 엔지니어링 전문가들과 긴밀히 협력하여, Snowflake 제품 기능의 발전에 도움이 될 수 있는 관계를 구축합니다. 예를 들어, Cortex REST API는 Snowflake 보안 경계 내에서 빠르고 신뢰할 수 있는 추론을 제공하여, 개발자가 데이터 개인정보 보호 설정, 규정 준수 기능 및 비용을 제어하면서 AI 기반 앱을 자신 있게 구축할 수 있도록 지원합니다. 또한, Snowflake 도구의 원활한 통합과 선도적인 모델에 대한 액세스를 통해 팀은 데이터 이동 없이 코드가 있는 곳에서 LLM 작업을 실행할 수 있습니다. 그리고 Snowflake Marketplace를 통해 조직 전반에 걸쳐 앱 채택을 안전하게 확장할 수 있습니다.

셋째, 날로 커지고 있는 스타트업 생태계에 참여하고 시장 진출을 가속화할 수 있습니다. Snowflake for Startups의 일환으로, 스타트업 전용으로 설계된 독점 리소스 및 파일럿 기회에 액세스할 수 있으며, 구축, 확장 및 출시 노력을 지원하는 Snowflake 개발자, 제품 및 파트너 마케팅 팀의 자원도 이용할 수 있습니다. 또한 Snowflake의 글로벌 생태계에 노출되고 가시성을 확보하는 귀중한 기회를 얻을 수 있습니다. 파트너 프로그램, Snowflake Accelerate를 통한 공동 판매 기회, 스타트업 이벤트 및 쇼케이스는 각기 다른 잠재 고객에게 이름을 알릴 수 있는 기회를 제공합니다. 아울러, Snowflake Marketplace에 앱이나 데이터 제품을 등록하면 12,000곳 이상의 잠재 고객사에 노출될 수 있습니다.

Maxa: Snowflake와 함께 스타트업에서 스케일업으로

Snowflake의 리소스가 스타트업에 강력한 지원을 제공할 수 있지만, 인내와 영감을 대체할 수는 없습니다. 비록 Snowflake의 시장 진출 지원이 문을 여는 데 도움을 줄 수 있지만, 고객이나 VC로부터 투자를 이끌어내기 위해서는 설득력 있는 피치, 제품 및 서비스가 수반되어야 합니다.

Maxa에게 2023 Snowflake 스타트업 챌린지 우승은 단순한 타이틀이 아니라, 야심 찬 스타트업에서 빠르게 성장하는 엔터프라이즈 기술 회사로 변모시킨 촉매제였습니다. 우승을 통해 얻은 국제적인 노출과 글로벌 잠재 고객은 Maxa의 공동 CEO인 Alexis Steinman이 언급한 것처럼 ‘번개 같은 마케팅 이벤트’가 되어 회사의 방향성을 근본적으로 바꾸어 놓았습니다.

"챌린지 대회 이전에는 다른 스타트업들처럼 저희도 문을 두드리고 있었어요."라고 Steinman은 설명합니다. "하지만 우승을 하고 나니까, 그 문들이 다른 방식으로 열렸습니다. 전 세계의 기업들이 저희 영상을 보고 피치를 들었으며, 저희의 비전을 이해했습니다. 그리고는 갑자기 VP급 회의를 하게 되었죠. 우승을 하지 못했다면 몇 달은 걸렸을 텐데 말이에요. 챌린지 대회에서 우승한 덕분에 신뢰를 얻게 된 것이죠."

Maxa의 창립자들은 첫날부터 회사 전체를 Snowflake 위에서 구축하기로 이미 전략적 결정을 내렸고, Snowflake Native Apps의 얼리 어답터로 활동했습니다. 그리고 추론 및 검증 기술(현재 특허 출원 중)을 개발하여 복잡한 ERP 시스템으로 어려움을 겪고 있는 금융 및 비즈니스 팀에 생성형 AI의 힘을 전달하고 있습니다.

스타트업 챌린지 우승은 중요한 전환점을 의미했습니다. 글로벌 노출을 통해 얻은 건 단순히 가시성이 아니라 검증이었습니다. "챌린지를 통해 얻은 글로벌 잠재 고객은 모든 것을 가속화했습니다."라고 Maxa의 공동 CEO인 Raphael Steinman이 말합니다. "우리는 우리가 누구인지 설명하는 단계에서, 얼마나 빨리 가치를 제공할 수 있는지 논의하는 단계로 넘어갔습니다."

모멘텀을 활용한 성장: 빌드 단계에서 스케일업 단계로의 전환

Snowflake for Startups 리소스는 기술 전문성에서부터 Snowflake Ventures의 투자에 이르기까지 강력한 지원을 제공했지만, Maxa는 국제적인 인지도만으로는 성공을 보장할 수 없다는 사실을 알고 있었습니다. 그렇기 때문에, 챌린지 대회를 통해 새롭게 얻은 가시성을 지속 가능한 성장으로 전환하기 위해 끊임없이 노력했습니다.

Alexis Steinman은 이렇게 말합니다. "아마도 VP가 미팅에 참여하는 시기가 더 빨랐거나, 중요한 두 번째 회의를 확보하는 게 다른 스타트업들보다 유리했을 것입니다. 하지만 결국 가치를 증명하는 것은 여전히 우리의 몫입니다. 차이점이라면 이제는 글로벌 신뢰를 바탕으로 강력한 입지에서 운영을 하고 있다는 사실입니다."

Maxa는 회사의 가치 제안을 Snowflake의 플랫폼 로드맵에 전략적으로 연계했으며, 이 결정은 확장에 중요한 전환점으로 작용했습니다. 스타트업 챌린지 이후 3년이 지난 지금도 이러한 연계는 Maxa의 성장을 이끄는 원동력이 되고 있습니다.

Raphael Steinman은 이렇게 설명합니다. "Maxa의 기능들은 Snowflake의 최고급 엔터프라이즈급 기능을 보완합니다. 그래서 큰 고객들에게 매력적인 제안을 할 수 있습니다. “'Snowflake에 이미 전략적, 재정적 투자를 하셨다고 들었는데, 저희 Maxa는 Snowflake 환경 내에서 이미 배포할 준비가 되어 있습니다.’라고 말이죠.”

전환 완료

Snowflake를 기반으로 시작한 스타트업이 이제 글로벌 영향력을 가진 스케일업 기업으로 성장하여, 특허 출원 중인 AI 기술과 XL급 대형 엔터프라이즈 고객들을 보유하게 되었습니다. 스타트업 챌린지의 우승과 Snowflake for Startups의 지원은 단순히 문을 열어주는 데 그치지 않고, Maxa가 그 문을 통과하는 방식 자체를 근본적으로 변화시켰습니다.

Snowflake 스타트업 커뮤니티 참여

Snowflake for Startups는 스타트업이 시장에 더 빠르게 진입할 수 있도록 가시성, 기술적 및 재정적 지원 그리고 생태계를 제공합니다. 하지만 진정한 이점은 스타트업 팀이 가장 잘하는 일, 즉 혁신을 할 수 있도록 도와준다는 점입니다. 앞으로 어떤 혁신이 기다리고 있을지 정말 기대됩니다.

시작할 준비가 되셨나요?