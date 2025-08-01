라이프사이언스의 미래: 확장되는 AI의 역할

핵심 요약

라이프사이언스 산업은 과학 기술의 발전이 가져다 준 커다란 기회와 동시에 경제적 변동성 및 수익성과 관련된 극심한 압박을 직면하고 있기에 어느 때보다 혁신의 필요성이 부각되고 있습니다.

생성형 AI와 에이전트형 AI를 포함한 AI 분야의 발전은 성장과 효율성을 증대하고 비즈니스 모델을 완전히 새롭게 재창조할 강력한 수단을 제공합니다.

이 글에서는 AI가 신제품 파이프라인과 핵심 비즈니스 프로세스를 얼마나 크게 변화시키고 있는지, 그리고 Accenture와 Snowflake의 강력한 파트너십이 어떻게 새로운 AI 사용 사례로 업계를 선도하고 있는지 살펴봅니다.

라이프사이언스 산업은 전례 없는 도전과 기회를 동시에 직면한 중대한 순간에 서 있습니다. Snowflake와 Accenture는 라이프사이언스 부문에서 긴밀히 협력하면서 산업 구도를 재편하고 있는 네 가지 주요 동향을 목격하고 있습니다. 경제적, 지정학적 요인들로 인한 높은 변동성이 글로벌 공급망을 교란하고 있는 가운데, 성장 정체와 수익성 압박에 따른 가격 변동은 매출을 위태롭게 하고 있습니다. 하지만 이러한 역풍 속에서도 과학 발전이 미래 성장을 견인하고 있으며, 신규 성장의 78%가 과학 기술 혁신을 통해 창출될 것으로 예상됩니다. 한편 기술 융합을 통한 비즈니스 모델의 재창조도 이어지고 있는데, 대규모 언어 모델의 적용만으로도 기존 프로세스에 소요되는 시간의 40%를 단축할 수 있습니다.

AI: 연구부터 상용화까지 라이프사이언스 프로세스의 전면 재구상

현재 라이프사이언스 산업에서 AI, 특히 생성형 AI의 영향은 막대합니다. AI는 신제품 파이프라인의 가속화와 핵심 비즈니스 프로세스의 재구상이라는 두 가지 중요한 영역에서 큰 변화를 일으키고 있습니다. 라이프사이언스 기업들은 AI를 효율성 및 생산성 제고와 전면적 고도화에 활용하면서 기술 주도 혁신에 박차를 가하고 있습니다.

생성형 AI 도입을 위해 극복해야 할 과제

생성형 AI 도입에는 기대 효과가 큰 만큼 어려운 과제가 따릅니다. 다음은 대부분의 고객이 고심하는 네 가지 주요 과제입니다.

‘만들 것인가, 살 것인가(make vs. buy)’ : 솔루션을 자체 구축할지 외부에서 도입할지에 관한 결정

도입 후 확장 : 파일럿 단계 이후 전사적 확장

생태계 확정 : 적합한 기술과 파트너 선정 및 통합

인재 확보: AI 전문 기술 인재 발굴 및 육성

아마도 가장 중요하면서도 종종 간과되는 측면은 변화 적응 관리(change management)일 것입니다. 생성형 AI는 새로운 업무 방식을 요구합니다. 데이터 인사이트의 획득 및 활용은 쉬워지겠지만, 성공적인 도입을 위해서는 사람들이 이런 변화를 수용하고 바뀐 방식에 적응하도록 지원해야 합니다.

이제 막 AI 여정을 시작하는 분들께 드리고 싶은 조언은 명확합니다. 과감하게 AI를 활용해 보세요. 큰 부담이 없고 금방 성과를 거둘 수 있는 일에 먼저 이용해 보세요. 다양한 파트너와 협력하여 시야와 역량을 확장하고, 항상 개방적인 피드백 루프를 유지하여 꾸준히 학습하고 개선하세요.

에이전트형 AI로 여는 생산성의 새로운 지평

AI는 생성형 AI를 거쳐 이제 에이전트형 AI로 흥미로운 진화를 거듭하고 있습니다. 에이전트형 AI가 획기적인 이유는 선제적 특성 때문입니다. AI 에이전트는 감지부터 분석, 결정 및 실행까지 전 주기를 자율적으로 수행할 수 있습니다. Snowflake의 고객들은 이미 핵심 비즈니스 기능뿐만 아니라 다양한 수평적 영역에서 일련의 활동을 실행하도록 에이전트형 AI를 개발하고 있습니다. ​예를 들자면 이들은 에이전트형 AI로 IT 운영 및 IT 환경 검증을 자율화하여 핵심 ‘IT4IT’ 활동의 성능을 한 차원 높이고 있습니다.

에이전트형 AI는 생성형 AI보다 더 근본적으로 우리의 업무 방식을 바꿀 것입니다. 그리고 라이프사이언스 같이 규제가 엄격한 산업에서 그 유용성은 특히 두드러질 것입니다. 애초부터 규정 준수와 문서화에 구조적으로 접근하도록 설계되었기에 에이전트형 AI의 기반인 견실한 지식 그래프를 구축하는 데서부터 한 발 앞서 나가는 셈입니다. 방대한 문서와 체크리스트를 다뤄야 하는 규제 및 규정 준수 단계에서 에이전트형 AI는 생산성을 전례 없이 높일 수 있습니다.

Snowflake는 라이프사이언스 부문의 고객들이 에이전트형 AI를 포함한 고급 AI와 데이터의 힘을 활용하여 오늘날의 복잡한 난제들을 헤쳐 나가서 밝은 미래를 맞을 수 있도록 최선을 다해 지원할 것입니다.

Snowflake와 Accenture가 함께 제공하는 보다 깊이 있는 인사이트

Snowflake와 Accenture는 라이프사이언스 산업의 다양한 영역에 걸쳐 진정으로 특별한 파트너십을 맺고 있습니다. 우리는 함께 고객에게 AI 및 데이터 솔루션을 제공하여 전사적 확장을 지원하면서 광범위한 업계 사용 사례에 대한 심층적인 전문성을 쌓아 나가고 있습니다.

파트너십의 중점 사업은 라이프사이언스 부문 고객들이 전사적 데이터 전략을 고도화하도록 지원하는 것입니다. 이는 고객들에게 멀티 클라우드 플랫폼에서 이동성을 보장하는 완전 관리형 데이터 서비스를 제공하는 것을 말합니다. 또한 우리는 양사의 솔루션, 제품 및 전문가를 아우르는 협업을 통해 고객을 위한 최선의 인사이트를 제공하고, 전사적 실사용 규모의 AI 엔지니어링 및 AI 네이티브 데이터 협업에 필요한 기반 조성을 지원합니다.

우리는 여러 대륙에서 다양한 도입 단계에 있는 수많은 라이프사이언스 고객과 활발한 협업을 진행해 왔습니다. 바이오 제약 분야의 신약 발견 및 개발, 임상 연구 및 운영, 제조 및 공급망 최적화, 상업성 등 어떤 분야나 단계이든 각 고객의 사용 사례는 독특합니다. 우리는 이들과의 협업을 통해 거둔 구체적으로 증명할 수 있는 성공 사례가 수없이 많습니다. 또한 Snowflake와 Accenture는 파트너로서 우리의 자원을 가장 효과적으로 투자할 곳을 공동으로 정기적으로 검증하고 있습니다. 우리는 업계 선도적 지능형 기술 도입을 함께 이끌고 더욱 발전시키기 위한 이러한 노력을 계속해 나갈 것입니다.

고급 AI 및 데이터 전략이 라이프사이언스의 미래를 여는 열쇠입니다. 자세히 알아보시려면 eBook Snowflake Life Sciences Playbook to AI, Apps and Data Collaboration 을 다운로드하시기 바랍니다. 구체적 문의 사항은 다음 연락처로 문의하시기 바랍니다.